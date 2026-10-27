Ariadna Montiel denunciará a Maru Campos por difamación y violencia política de género tras señalamientos de nexos con el narco

Ariadna Montiel indica que sus abogados atenderán las acusaciones por difamación y calumnias en privado, sin presencia de medios, y asegura que no volverá a pronunciarse hasta que haya una resolución

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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, informó este martes 27 de octubre, ante medios de comunicación, que los asuntos relacionados con los señalamientos en su contra se atenderán por vía electoral y civil, y que sus abogados llevarán lo relativo a difamación y calumnias. La dirigente precisó que la acción se presentará en privado y sin medios, y que volverá a hablar del tema hasta que exista una resolución.

Montiel expresó su rechazo categórico a tener relación alguna, “ni antes, ni ahora, ni nunca”, con personas que se dediquen a actividades al margen de la ley.

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¿Qué dijo Montiel sobre la vía legal?

Ariadna Montiel indica que sus abogados atenderán las acusaciones por difamación y calumnias en privado, sin presencia de medios, y asegura que no volverá a pronunciarse hasta que haya una resolución

Al ser cuestionada sobre si sería una vía civil o penal, respondió que cada tema tiene su ámbito: uno es electoral, otros son civiles y los abogados los llevarán.

La dirigente planteó que: “el ámbito partidario se mantenga en lo partidario” y que el trabajo jurídico quede a cargo de un abogado en lo relativo a difamación y calumnias.

Dijo que no le gustan “los dime y diretes como a la señora gobernadora”, sin mencionar un nombre.

En las declaraciones conocidas, la dirigente no precisó contra quién se presentará la acción ni ante qué instancia.

La carta aclaratoria del Gabinete de Seguridad

@GabSeguridadMX

Montiel hizo referencia a una carta aclaratoria que el Gabinete de Seguridad publicó hoy en su página, en relación con una columna del periodista Héctor de Mauleón, difundida el 26 de octubre en el diario El Universal.

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De acuerdo con el documento, la columna afirma que existe un supuesto reporte de inteligencia federal sobre una supuesta reunión entre la dirigente de Morena y un criminal.

El Gabinete de Seguridad realizó las siguientes precisiones:

No existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de un reporte de inteligencia federal como el mencionado.

Tampoco hay elementos oficiales que acrediten los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada a los que alude la publicación.

Es falso que las instituciones del Gabinete hayan confirmado la información difundida en la columna.

Las afirmaciones atribuidas a supuestas fuentes federales no constituyen, por sí mismas, información oficial.

El comunicado agrega que las instituciones realizan sus trabajos de inteligencia e investigación con apego al marco legal y que el Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad.

Para esta nota, el contenido de la columna no fue verificado de manera independiente: lo que se conoce de ella proviene de la descripción que hace la carta. Tampoco se incluye una postura de De Mauleón o de El Universal.

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No es la primera carta aclaratoria del Gabinete de Seguridad ante columnas periodísticas: el 9 de julio de 2026 negó, mediante una carta firmada de forma conjunta por Defensa, Marina, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC, que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, estuviera resguardado por el Ejército.

Los señalamientos previos de Maru Campos

La aclaración difundida en su página señala que tampoco existen elementos institucionales sobre acuerdos con integrantes del crimen organizado y niega que dependencias federales hayan confirmado la versión atribuida a fuentes. (Fotos: RS)

El anuncio se suma a un cruce de acusaciones con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. De acuerdo con medios, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, Campos afirmó que Montiel está vinculada con el crimen organizado.

Ante la pregunta sobre un posible vínculo con el Cártel de Sinaloa, Campos respondió afirmativamente y agregó que podría tratarse de alguna de sus escisiones. Según los reportes, también mencionó propiedades de Montiel en el municipio de Chihuahua y terrenos en Guachochi. Medios señalan que no presentó pruebas públicas que respalden sus afirmaciones.

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Montiel rechazó los señalamientos el 23 de octubre y los calificó como acusaciones sin sustento. Ese mismo día, 24 gobernadores de la Cuarta Transformación expresaron su respaldo a la dirigente. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Campos presentar denuncias formales con evidencias ante la Fiscalía.

El enfrentamiento tiene antecedentes. El 20 de mayo de 2026, Campos afirmó en una entrevista con Joaquín López-Dóriga que Montiel habría intercambiado apoyo con el crimen organizado en la Sierra desde 2021, lo que calificó como “vox populi”. Días antes, Montiel encabezó un mitin en Chihuahua en el que señaló a Campos por “traición a la patria” y anunció que se juntarían firmas para un juicio político.

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