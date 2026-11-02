México

De Pedro Infante a Tin Tan: el panteón de la CDMX donde descansan juntos los ídolos de México

En el Panteón Jardín de la Ciudad de México, las tumbas de las mayores leyendas del cine y la música nacional conviven en un mismo andador

El Lote de Actores de la ANDA en el Panteón Jardín concentra las mayores expresiones de culto popular hacia las figuras del cine mexicano.
El Lote de Actores de la ANDA en el Panteón Jardín concentra las mayores expresiones de culto popular hacia las figuras del cine mexicano durante el 1 y el 2 de noviembre. (Crédito: CUARTOSCURO/ Rogelio Morales Ponce )
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El Panteón Jardín concentra los sepulcros de figuras centrales del cine mexicano que reciben tributos populares este noviembre en la capital del país.

El cementerio, fundado en 1941 en el kilómetro 14.5 de la calzada Desierto de los Leones, en la alcaldía Álvaro Obregón, opera en un horario de 08:00 a 16:00 horas.

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La sección sindical reúne más de 80 tumbas de intérpretes de la época dorada cinematográfica nacional.

La afluencia de visitantes aumenta durante el 1 y el 2 de noviembre, seguidores de distintas entidades federativas acuden con flores de cempasúchil, arreglos florales, veladoras y agrupaciones de mariachi para entonar temas rancheros frente a las lápidas.

La tumba de Pedro Infante encabeza las visitas de los admiradores

El sepulcro de Pedro Infante registra la mayor concentración de asistentes dentro del camposanto. Admiradores del sinaloense colocan flores, fotografías, veladoras y réplicas de avionetas para recordar su fallecimiento en el accidente aéreo del 15 de abril de 1957 en Mérida.

La tumba cuenta con una estructura de granito y figuras alusivas a su trayectoria artística. Grupos de personas se turnan para cantar melodías como “Amorcito corazón” y depositan cartas escritas a mano sobre la losa mortuoria.

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A pocos metros de distancia descansa la actriz Blanca Estela Pavón, quien interpretó a “La Chorreada” en la trilogía iniciada con “Nosotros los pobres”.

Pavón murió el 26 de septiembre de 1949 en un accidente de aviación en las faldas del volcán Popocatépetl.

Decenas de seguidores acuden cada año al sepulcro del cantante sinaloense en la alcaldía Álvaro Obregón para entonar música ranchera y colocar ofrendas.
Decenas de seguidores acuden cada año al sepulcro del cantante sinaloense en la alcaldía Álvaro Obregón para entonar música ranchera y colocar ofrendas luctuosas. (Crédito: CUARTOSCURO/ Rogelio Morales Ponce )

Jorge Negrete gestionó el lote sindical y su lápida tiene un epitafio de Carlos Pellicer

El actor y cantante Jorge Negrete promovió en la década de 1940 la compra del predio destinado a los agremiados de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El recinto sindical garantiza el descanso a perpetuidad para las figuras de la industria fílmica, televisiva y teatral.

Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México y sepultados en un monumento que preside uno de los pasillos principales del cementerio.

La losa del cantante exhibe un texto conmemorativo redactado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer: “Representó uno de los aspectos más entrañables del ser mexicano. Fue el corazón derramado, el vaso de las canciones, herido en plena guitarra a la luz de nuestros campos galopantes”.

Jorge Negrete impulsó la compra del predio sindical para garantizar el descanso de sus agremiados.
Jorge Negrete impulsó la compra del predio sindical para garantizar el descanso de sus agremiados; sus restos reposan bajo un texto conmemorativo del poeta Carlos Pellicer. (YT: Aurelio Acuña)

La dinastía Valdés y los cómicos de la pantalla comparten el mismo predio

El comediante Germán Valdés “Tin Tan” descansa en este sector tras su deceso ocurrido el 29 de junio de 1973.

Sus seguidores adornan su lápida con plumas de pachuco, flores de cempasúchil, botellas de licor y cigarros encendidos.

En la misma hilera de sepulcros se localiza la tumba de su hermano Ramón Valdés, célebre por su papel de “Don Ramón” en “El Chavo del 8″, quien falleció en 1988. Ambos cómicos comparten espacio cercano en el Panteón Jardín.

Cerca de los hermanos Valdés se encuentra la tumba de Joaquín Pardavé, actor, compositor y director que murió el 20 de julio de 1955. Su lápida conserva la dedicatoria colocada por su esposa Soledad Rebollo.

La sepultura de Germán Valdés "Tin Tan" recibe tributos vinculados a la cultura pachuca.
La sepultura de Germán Valdés "Tin Tan" recibe tributos vinculados a la cultura pachuca dentro del mismo andador donde yacen otros referentes de la comedia nacional (Captura de pantalla/Redes Sociales )

Cantantes y primeros actores completan el corredor luctuoso del cine mexicano

El sepulcro del cantante Javier Solís se ubica en el mismo cementerio capitalino. El intérprete de “Sombras nada más” murió el 19 de abril de 1966 y su tumba recibe visitas continuas con ofrendas musicales de seguidores del bolero ranchero.

El intérprete del bolero ranchero comparte el corredor luctuoso del cementerio capitalino junto a directores, cantantes e intérpretes de la época.
El intérprete del bolero ranchero comparte el corredor luctuoso del cementerio capitalino junto a directores, cantantes e intérpretes de la época dorada cinematográfica. (Captura de pantalla/Redes Sociales )

En los andadores aledaños yacen figuras del cine dramático como Pedro Armendáriz y su hijo Pedro Armendáriz Pardo.

También están sepultados los actores Manolo Fábregas, Carlos Orellana, Miguel Inclán, Fernando Soto “Mantequilla”, Arturo Castro “El Bigotón” y la rumbera cubano-mexicana Ninón Sevilla.

El personal de vigilancia del camposanto coordina los accesos peatonales durante las jornadas conmemorativas para ordenar el paso frente a las lápidas de los artistas.

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