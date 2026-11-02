Victoria Ruffo reacciona a la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay: exige que cuiden a su nieta

José Eduardo y Paola contaron con la presencia de Victoria Ruffo (Foto: Instagram)

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Victoria Ruffo asegura que se enteró por los medios de la separación de su hijo José Eduardo Derbez y Paola Dalay, confirmada este domingo 1 de noviembre tras más de tres meses de rumores. “Yo no lo sabía, no supe nada”, declaró la actriz ante la prensa, y pidió respeto para su nieta Tessa, de dos años.

Derbez y Dalay anunciaron el fin de su relación de siete años a través de un video publicado en Instagram. “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija”, afirmó el actor en la grabación, sin precisar los motivos de la ruptura.

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El hijo de Eugenio Derbez dio algunos detalles de la separación en declaraciones para los medios de comunicación, confirmando que la relación se encontraba en crisis desde el momento de los rumores, cuando la pareja se encontraba buscando soluciones.

“No supe nada”: Victoria Ruffo se entera por la prensa de la separación de su hijo

José Eduardo Derbez se ha vuelto viral por responder con un ácido comentario a una crítica que le su padre en público. (jose_eduardo92, Instagram)

Cuestionada por reporteros sobre si tenía conocimiento de la decisión de José Eduardo, Victoria Ruffo fue tajante. “Yo no lo sabía, no supe nada”, respondió la actriz, en contraste con la cercanía que suele atribuirse a la relación entre madre e hijo.

La propia Ruffo explicó el distanciamiento reciente con una razón de agenda. “Casi no lo he visto a mi hijo porque tiene mucha chamba él”, dijo, y agregó que el trabajo de Derbez “es muy bueno” porque, según ella, “dentro de lo bueno o malo que pueda pasar en tu vida, tener trabajo te saca un poquito de todo”.

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Victoria Ruffo pide a los medios no involucrar a Tessa en la cobertura mediática

La actriz dirigió un llamado directo a la prensa para que no utilice a Tessa, la hija de dos años que José Eduardo Derbez comparte con Paola Dalay, como parte de la cobertura mediática de la ruptura. “Eso también deben de cuidar ustedes mucho. Y no meterse con la niña”, expresó Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez se sinceró sobre la dinámica de su mamá con su hija Tessa. Crédito: victoriaruffo

La actriz enmarcó la separación como un asunto exclusivo de la pareja, sin margen para opiniones externas. “Vuelvo a lo mismo, es una decisión de pareja”, sostuvo, una postura que repite el patrón de distancia que ha mantenido frente a los rumores de crisis desde que surgieron en julio pasado.

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Una postura que Victoria Ruffo ya había adelantado en agosto

La reacción de este domingo no es la primera vez que la actriz evita pronunciarse sobre la vida sentimental de su hijo. En agosto, cuando los rumores de ruptura comenzaron a circular, la actriz había declarado a medios que “mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada”, señaló en su momento.

En esa misma entrevista de agosto, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre si temía perder contacto con su nieta, en un escenario similar al que enfrenta su amiga Maribel Guardia. “No, pues espero que no… pero tampoco miedo tampoco. Los niños llegan a una edad en donde ya toman decisiones de a quién quieren ver y a quién no”, respondió entonces.

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José Eduardo y Paola conversaron sobre el inicio de su romance, cuando ambos tenían pareja, a lo que la actriz confesó desconocer esas versiones. (Especial)

José Eduardo Derbez niega infidelidad como causa de la ruptura

En entrevista con los medios de comunicación, José Eduardo Derbez negó que una infidelidad haya motivado el fin de la relación. “Acordamos terminar la relación. Hay momentos de subir y bajar de una relación, y aquí tocó bajar”, explicó el actor, quien añadió que él y Dalay mantienen una relación cordial.

El actor confirmó además que su madre no tenía información sobre la separación al momento de la entrevista. Tanto Derbez como Dalay reiteraron en su video que continuarán coordinados en la crianza de Tessa, quien nació el 30 de junio de 2024.

¿Cómo era la relación de Victoria Ruffo con Paola Dalay?

A lo largo de 2026, la relación entre la actriz y su ex nuera ha estado marcada por versiones contradictorias.

En el podcast “Mixologando”, de José Eduardo Derbez, Dalay relató que su primer encuentro con Victoria Ruffo fue tenso. Contó que llegó con una camisa que consideraba adecuada y que la actriz le preguntó: “¿No había más tela para la camisa?”, comentario que interpretó como una crítica a su escote.

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El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay en medio de rumores de separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recordó otro episodio en el que Ruffo le habría dicho que se veía pálida y, cuando se puso labial rojo, le reclamó por “maquillarse tanto los labios”. José Eduardo explicó que su madre puede ser celosa, aunque también resaltó que la recibió con cariño cuando supo que estaba embarazada de Tessa.

Pese a estos episodios, Dalay ha insistido en entrevistas que la relación con su suegra “es buena”: “me llevo muy bien con ella, es muy linda, siempre me ha tratado muy bien [...] la quiero muchísimo, también a mi suegro”, declaró en agosto.

Al ser confrontada con el relato de Dalay sobre la camisa y el labial, Ruffo lo negó entre risas: “Válgame Dios, puras mentiras, ¿eh? Puras mentiras”, dijo a la prensa, y aclaró que no había visto el episodio del podcast.

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La actriz de Televisa se convertirá en abuela por primera vez. Crédito: Instagram (@victoriaruffo / jose_eduardo92)

Sobre el vínculo en general, la actriz ha declarado que su relación con las parejas de su hijo “es de respeto, mutuo” y que prefiere no involucrarse: “No me meto con ellos [...] trato de ser muy respetuosa de sus relaciones y sus tiempos”.

Cuando le preguntaron directamente si tenía un problema con Paola, respondió con humor: “Ah, yo tengo muchos problemas. Si quieren saber los míos, con mucho gusto”, sin confirmar ningún conflicto abierto.