Grecia Quiroz exige a Sheinbaum investigar hasta las últimas consecuencias el asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan pide que el asesinato de Carlos Manzo no quede impune.

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La alcaldesa de Uruapan encabezó una marcha por la paz y la justicia al cumplirse un año del homicidio de su esposo.

También pidió que las investigaciones no se detengan si las pruebas apuntan a personas con poder político o económico.

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Grecia Quiroz pide justicia para Carlos Manzo a un año de su asesinato

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez sea investigado hasta las últimas consecuencias, sin que existan límites por intereses políticos o personales.

Durante una marcha por la paz y la justicia realizada este domingo 1 de noviembre, al cumplirse un año del homicidio del exalcalde, Quiroz pidió que las autoridades esclarezcan los hechos y lleven ante la justicia a todas las personas que resulten responsables.

Grecia Quiroz pide a Claudia Sheinbaum que garantice una investigación sin intereses políticos. EFE/ Mario Guzmán

Frente a los asistentes, la alcaldesa aclaró que su petición no responde a una confrontación partidista ni busca atacar al gobierno federal, sino a la necesidad de conocer la verdad sobre el crimen que le arrebató a su compañero de vida.

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“Le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias, no una justicia de discursos”, expresó al dirigirse a la mandataria federal.

La movilización reunió a cerca de cinco mil personas, de acuerdo con la información proporcionada sobre el acto.

Los participantes caminaron desde el monumento a Lázaro Cárdenas hasta la Pérgola Municipal, en el centro de Uruapan, donde Manzo fue asesinado.

La alcaldesa pide investigar a todos los posibles responsables

En su mensaje, Quiroz insistió en que la investigación debe mantenerse abierta a todas las líneas que permitan esclarecer el homicidio, incluso si las evidencias conducen a personas con influencia política o económica.

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La alcaldesa de Uruapan pide que el homicidio de su esposo no quede impune. Foto: Facebook / Carlos Manzo

La presidenta municipal señaló que la detención de sospechosos no significa necesariamente que el caso esté resuelto y que todavía deben responderse las preguntas pendientes.

“Que se investigue a todos, absolutamente todo”, sostuvo al solicitar que las indagatorias se desarrollen sin restricciones.

También aclaró que no busca que se condene a alguien sin pruebas, sino que las instituciones actúen conforme a sus responsabilidades y que quienes resulten culpables enfrenten la justicia.

Entre los puntos centrales de su exigencia se encuentran:

Una investigación exhaustiva, independiente y transparente .

El esclarecimiento de las dudas que persisten sobre el asesinato.

La revisión de posibles responsabilidades, sin importar la posición de las personas involucradas.

La presentación ante la justicia de quienes resulten responsables con base en las pruebas.Garantías para evitar que hechos similares se repitan.

Grecia Quiroz exige investigar a todos los posibles responsables del asesinato de Carlos Manzo. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Quiroz también amplió su mensaje a otras víctimas de la violencia en México, particularmente a las madres buscadoras que recorren hospitales, caminos y fosas en busca de sus familiares desaparecidos.

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Caso Carlos Manzo suma detenidos, pero las investigaciones continúan

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante las actividades del Festival de las Velas por el Día de Muertos en Uruapan.

A un año del crimen, las autoridades reportan avances en las indagatorias y la detención de personas presuntamente relacionadas con los hechos.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Michoacán, hay 33 detenidos y la investigación presenta un avance de 90 por ciento.

A un año del asesinato de Carlos Manzo, las autoridades reportan 33 personas detenidas. Crédito: FGE Michoacán

Entre los señalados como presuntos autores intelectuales se encuentran Ramón Ángel “N”, conocido como “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”. La responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse conforme a las pruebas y las resoluciones judiciales.

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Pese a estos avances, la exigencia de Quiroz se centra en que las autoridades no den por esclarecido el caso mientras existan aspectos pendientes por investigar.

Grecia Quiroz y la madre de Carlos Manzo develan una estatua

Como parte de los actos conmemorativos, Grecia Quiroz y Diana Rodríguez, madre del exalcalde, develaron una estatua de bronce en memoria de Manzo, en el lugar donde fue asesinado.

La escultura de bronce de Carlos Manzo permanece en un espacio público de Uruapan ante la presencia de varios asistentes. (@GreciaMIch2027)

La escultura se sumó a las expresiones de homenaje organizadas en Uruapan para recordar al exfuncionario, quien había adquirido notoriedad por sus señalamientos sobre la violencia y sus acciones contra grupos criminales.

La marcha contó con la participación de simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero, organización política fundada por Manzo.

La convocatoria estuvo dirigida también a comerciantes, jóvenes, madres buscadoras y personas afectadas por la violencia.

Durante la jornada se escucharon abucheos contra Morena, mientras que Jesús Mora González, dirigente de ese partido en Michoacán, cuestionó los intereses detrás de la movilización y acusó a sectores de la derecha de buscar impulsar la imagen política de Quiroz.

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Quiroz llama a no normalizar la violencia en México

En la parte final de su discurso, la alcaldesa recordó el impacto del asesinato en su familia y señaló que sus hijos han tenido que enfrentar la ausencia de su padre.

Grecia Quiroz exige a Sheinbaum investigar el asesinato de Carlos Manzo hasta las últimas consecuencias.(Crédito: cortesía)

Quiroz sostuvo que su exigencia va más allá de un caso particular y pidió que ninguna familia tenga que atravesar una situación similar.

También dirigió un mensaje a las madres buscadoras, al reconocer las dificultades que enfrentan para localizar a sus seres queridos.

La presidenta municipal reiteró que no busca venganza ni una condena sin sustento, sino que las autoridades agoten las investigaciones y esclarezcan todas las responsabilidades.

A un año del homicidio, su petición a Sheinbaum se mantiene en que la búsqueda de justicia no se limite a las detenciones anunciadas y que el caso de Carlos Manzo no quede impune.

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