Urgen reubicar a nueve delfines que la Profepa mantiene en cautiverio y con enfermedades crónicas en Cancún

La Profepa realiza visitas de inspección para asegurar el manejo de delfines en hotel de Cancún Foto: Profepa

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En julio de 2025, México reformó el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre para terminar la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio, pero la transición legal no ha significado una mejora real para los cientos de animales que siguen encerrados.

Nueve delfines, bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), permanecen en instalaciones cerradas en Cancún con enfermedades crónicas y sin una solución definitiva, acusó la organización Empty The Tanks Mexico, a través de la plataforma Change.org.

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El caso de Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu es uno de los más urgentes tras el cierre de Dolphin Discovery en Ventura Park, ya que según la organización, los delfines siguen dentro de las mismas instalaciones, mientras autoridades y empresa no implementan un plan de reubicación.

El colectivo señaló que estos animales presentan problemas gastrointestinales, respiratorios, hematológicos, bucales, oculares, metabólicos y de la piel.

Las revisiones clínicas documentan lesiones dentales severas, desgaste avanzado, enfermedades oculares de larga duración y tumores.

Además, muestran conductas repetitivas, baja estimulación ambiental y condiciones que no favorecen la recuperación.

“Después de años siendo utilizados para el entretenimiento humano, estos animales no deberían pasar el resto de su vida entre paredes de concreto”, alertó.

Durante décadas, la industria de los delfinarios obtuvo ganancias millonarias con estos animales como atractivo turístico. Ahora que esos negocios están cerrando y la ley prohíbe la reproducción en cautiverio, los delfines siguen pagando las consecuencias.

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“La falta de una transición rápida y efectiva ha dejado a animales que dedicaron toda su vida al entretenimiento esperando una solución que nunca llega”, sostiene la organización en la petición.

Los corrales marinos, alternativa viable

La organización indicó que estudios científicos indican que los corrales marinos ofrecen mejores condiciones de bienestar para delfines que no pueden regresar al mar abierto.

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A diferencia de una piscina de concreto, el corral marino permite vivir en agua de mar natural, sentir corrientes y mareas, experimentar una mayor variedad de estímulos y desarrollar comportamientos más cercanos a los de la vida silvestre.

Especialistas de la UNAM han documentado una disminución de conductas anormales y un aumento de comportamientos naturales cuando los delfines pasan de tanques cerrados a corrales marinos.

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“Investigaciones, incluida una realizada por especialistas de la UNAM, han documentado una disminución de conductas anormales y un aumento de comportamientos naturales cuando los delfines son trasladados de tanques de concreto a corrales marinos”, se lee en la publicación en la plataforma.

Afirmó que México ya cuenta con una alternativa disponible: los corrales marinos de Dolphin Discovery en Isla Mujeres y Chankanaab, Cozumel están listos para recibir a estos nueve ejemplares, donde podrían recibir atención veterinaria especializada y seguimiento clínico individual.

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Petición urgente a las autoridades y a la empresa

Empty The Tanks Mexico solicita a SEMARNAT, PROFEPA, el Gobierno de Quintana Roo y Dolphin Discovery que implementen un plan urgente para trasladar a Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu a los corrales marinos.

“No estamos pidiendo que sean liberados al océano. Estamos pidiendo una medida responsable, viable y respaldada por la evidencia científica: que puedan vivir en un ambiente mucho más natural mientras reciben los cuidados que necesitan”, señala la organización.

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En este sentido, la organización hizo un llamado a la población en general a firmar la petición y ayudar a que los nueve delfines vuelvan a “sentir el mar”.

“Después de toda una vida generando ganancias para la industria, lo mínimo que estos nueve delfines merecen es volver a sentir el mar. Firma esta petición y ayúdanos a lograr que Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu sean trasladados a los corrales marinos de Isla Mujeres o Chankanaab, donde puedan vivir con mejores condiciones de bienestar y dar el primer paso hacia una vida más digna”, concluyó.

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