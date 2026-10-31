México

El aguinaldo no es dinero extra: es una decisión patrimonial

El aguinaldo representa una oportunidad para fortalecer las finanzas personales, reducir deudas y construir patrimonio, siempre que se tome una decisión consciente sobre cómo utilizarlo

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Para muchas personas, el aguinaldo tiene un destino definido incluso antes de llegar: compras, regalos, viajes, celebraciones y compromisos acumulados durante el año. El problema no está en disfrutarlo, sino en gastarlo sin detenernos a pensar qué oportunidad representa para nuestras finanzas personales.

El dinero extraordinario también puede convertirse en una herramienta para mejorar nuestra situación patrimonial. Reducir una deuda costosa, fortalecer un fondo de emergencia, incrementar el ahorro para el retiro o realizar una inversión son algunas de las decisiones que pueden generar beneficios mucho más duraderos que una compra impulsiva.

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Sin embargo, existe una razón por la que suele ser difícil tomar este tipo de decisiones: con frecuencia confundimos ingreso disponible con riqueza.

Tener más dinero en la cuenta bancaria durante unos días no significa que nuestro patrimonio haya crecido. La riqueza se construye cuando una parte de lo que ganamos permanece, se invierte, se protege y trabaja para alcanzar nuestros objetivos futuros.

También es importante reconocer que no todas las personas tienen la misma capacidad de ahorro ni enfrentan las mismas condiciones financieras.

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Quienes tienen deudas, ingresos insuficientes o gastos familiares importantes necesitan, en primer lugar, recuperar estabilidad económica. Por eso, no se trata de distribuir el aguinaldo siguiendo una fórmula universal, sino de tomar decisiones de acuerdo con la realidad y las necesidades de cada hogar.

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Antes de gastar este ingreso, conviene hacer una pausa y plantearnos algunas preguntas: ¿necesito resolver algún compromiso financiero inmediato?, ¿existe alguna deuda o riesgo económico que pueda reducir?, ¿qué parte de este dinero puedo destinar a construir un futuro con mayor estabilidad y libertad financiera?

El cierre de año no tendría que ser solamente una temporada de consumo. También puede representar una oportunidad para revisar nuestras prioridades, evaluar nuestra situación económica y decidir qué queremos que nuestro dinero haga por nosotros.

Porque la diferencia entre recibir más dinero y construir riqueza no está en cuánto llega a nuestra cuenta, sino en las decisiones que tomamos con él. Y esa decisión puede comenzar incluso antes de recibir el aguinaldo.

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