Delfines asegurados tras clausura de delfinario en Cancún permanecen bajo vigilancia: informa Profepa

La Profepa informó que los delfines no están abandonados. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó, a través de un comunicado, que en octubre de 2025 fue clausurado un delfinario ubicado en la tercera sección de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, propiedad de la empresa Dolphin Discovery. En dicho establecimiento se aseguraron nueve delfines que habitaban en las instalaciones, los cuales permanecen bajo resguardo del Estado mexicano desde entonces.

De acuerdo con la dependencia, aunque el sitio fue clausurado, los mamíferos marinos no han sido trasladados a otro hábitat debido a que cualquier movimiento debe realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad que garanticen su bienestar.

Profepa subrayó que la Ley General de Vida Silvestre establece que los ejemplares deben ser reubicados únicamente cuando existan condiciones adecuadas que no pongan en riesgo su salud, por lo que un traslado prematuro podría representar un peligro para su integridad.

La Profepa realiza visitas de inspección para asegurar el manejo de delfines en delfinario de Cancún Foto: Profepa

Desde la clausura, los nueve delfines reciben atención veterinaria especializada de manera diaria, con la presencia de sus entrenadores. Esta supervisión constante ha permitido, según la autoridad ambiental, corroborar que algunos de los ejemplares ya presentaban problemas de salud incluso antes del cierre del delfinario, en algunos casos de carácter grave.

La Profepa destacó que actualmente los animales no se encuentran en estado de abandono, como se ha señalado en algunos contenidos difundidos en redes sociales a partir de un video viral. Por el contrario, aseguró que existe un esquema permanente de monitoreo médico, así como vigilancia de las condiciones del agua en la que permanecen, con el fin de garantizar su estabilidad y bienestar.

Asimismo, la dependencia indicó que el caso se encuentra bajo un procedimiento administrativo sancionatorio en curso contra los responsables del delfinario. En este contexto, se ha reiterado que la empresa concesionaria mantiene la obligación legal de asegurar el trato digno y la protección de los ejemplares, así como de proporcionar información actualizada sobre su estado de salud a las autoridades correspondientes.

La Profepa informó que los animales serán trasladados en cuanto las condiciones lo permitan. Foto: (iStock ilustrativa)

Profepa enfatizó que los delfines serán trasladados a instalaciones adecuadas únicamente cuando su condición física lo permita y cuando existan las condiciones necesarias para evitar riesgos durante el proceso de reubicación. La prioridad, señalaron, es garantizar su recuperación antes de cualquier cambio de entorno.

Por otra parte, la dependencia recordó que a finales de 2025 la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) del gobierno de Quintana Roo, en coordinación con Profepa, realizó un operativo de verificación en el mismo delfinario. En dicha inspección se constató que, pese a la clausura del establecimiento, los ejemplares continuaban recibiendo cuidados permanentes y supervisión especializada.

Finalmente, Profepa reiteró que los mamíferos marinos se encuentran bajo resguardo del Estado mexicano y que cualquier decisión sobre su destino estará sujeta a criterios técnicos y veterinarios. La autoridad ambiental aseguró que el objetivo es garantizar en todo momento el bienestar de los nueve delfines, priorizando su salud y evitando cualquier acción que pudiera comprometer su recuperación.