México

Sheinbaum usa ‘lucha’ de Cuauhtémoc Cárdenas para arremeter contra opositores de la 4T: “En el ’88 se definieron bandos”

La presidenta dijo que el fraude electoral de 1988 debe conservarse como un referente para las nuevas generaciones

Mexican politician Cuauhtemoc Cardenas listens to presidential candidate Claudia Sheinbaum during an event where she presented her energy plan, at the Monumento a la Revolucion, in Mexico City, Mexico, March 18, 2024. REUTERS/Paola Garcia
Mexican politician Cuauhtemoc Cardenas listens to presidential candidate Claudia Sheinbaum during an event where she presented her energy plan, at the Monumento a la Revolucion, in Mexico City, Mexico, March 18, 2024. REUTERS/Paola Garcia
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, en el marco del fallecimiento del líder y político de izquierda, para arremeter contra los políticos de oposición y críticos del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación.

En su conferencia mañanera, la mandataria planteó que la historia del fraude electoral de 1988, año en que Cárdenas compitió por primera vez por la Presidencia, debe conservarse como un referente para las generaciones que no vivieron ese periodo, al acusar que dichos comicios definieron posiciones que persisten en el debate público.

PUBLICIDAD

Sostuvo que la libertad de expresión y la posibilidad de cuestionar al poder que, aseguró, existen actualmente, no tenían las mismas condiciones durante los gobiernos de las décadas de 1980 y 1990.

“El momento de libertad que vivimos hoy no existía en los años ochentas ni en los noventas”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum dijo que la ruptura de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el neoliberalismo y a favor de la democracia se convirtió en una mayoría en pocos meses. Aseguró que a Cárdenas no le fue reconocido el triunfo y que Carlos Salinas de Gortari se impuso “en contra de la voluntad del pueblo”.

PUBLICIDAD

Al cuestionar a quienes, según dijo, no acompañaron las movilizaciones posteriores, mencionó a “Goldenberg” y a Aguilar Camín. “Todos ellos abandonan a Cuauhtémoc Cárdenas y dicen: ‘No, no se demostró que hubiera fraude’”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCuauhtémoc CárdenasCuarta Transformaciónmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

Te decimos la fecha de la función, cuándo comprar boletos en preventa y qué incluye la experiencia

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

Disfraces baratos y fáciles para Halloween: cómo armar uno con menos de 200 pesos

Las sábanas viejas, una camiseta negra, cartulina y pintura facial pueden resolver un disfraz de Halloween

Disfraces baratos y fáciles para Halloween: cómo armar uno con menos de 200 pesos

Choque entre tráiler y varios autos en la México-Querétaro dejó un muerto y siete heridos l VIDEO

Fue en el kilómetro 18 a la altura de Hidalgo donde la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Tepeji del Río atendió a los lesionados

Choque entre tráiler y varios autos en la México-Querétaro dejó un muerto y siete heridos l VIDEO

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de octubre? Línea B con retrasos por objeto en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de octubre? Línea B con retrasos por objeto en vías

Consulta SEP sobre el Usicamm: Docentes decidirán si desaparece y cómo se asignarán las plazas a partir de ahora

La Secretaría de Educación Pública dedicó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027 a recabar la opinión del magisterio sobre el nuevo modelo de contratación y promoción docente

Consulta SEP sobre el Usicamm: Docentes decidirán si desaparece y cómo se asignarán las plazas a partir de ahora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Narcobloqueos por detenciones de criminales no son una constante, dice Sheinbaum tras quema de autos en Tamaulipas

Dan 12 años de prisión en EEUU a ciudadano chino que ayudó al CJNG a traficar droga y lavar dinero

EEUU acusa a “El Ingeniero”, mexicano señalado por construir narcotúnel del CJNG en Tijuana

Casi 500 militares y dos helicópteros Black Hawk, el despliegue militar en Matamoros por la captura del sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

ENTRETENIMIENTO

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

Estos son los mejores memes que dejó la Catrina Gigante del Zócalo en CDMX

Día de Muertos en Edomex 2026: conciertos, eventos y actividades para este fin de semana

¿Más alta que el Cristo Redentor? A qué cosas insólitas equivale el tamaño de la Catrina gigante del Zócalo

Tlalnepantla recibirá el Día de Muertos con teatro y conciertos de Orquesta La Típica y Rayito Colombiano

DEPORTES

América vs Toluca: cuándo dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido en el que las Águilas se juegan el liderato

América vs Toluca: cuándo dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido en el que las Águilas se juegan el liderato

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Checo Pérez enciende las alertas en GP de México 2026: Cadillac informa que el piloto mexicano tiene un malestar físico

David Benavidez pronostica nocaut de Canelo Álvarez sobre Mbilli: “Es un gran boxeador, pero no está al nivel”

Canelo Álvarez confirma dónde quiere retirarse del boxeo y no sería en el Estadio Azteca