Sheinbaum usa ‘lucha’ de Cuauhtémoc Cárdenas para arremeter contra opositores de la 4T: “En el ’88 se definieron bandos”

Mexican politician Cuauhtemoc Cardenas listens to presidential candidate Claudia Sheinbaum during an event where she presented her energy plan, at the Monumento a la Revolucion, in Mexico City, Mexico, March 18, 2024. REUTERS/Paola Garcia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, en el marco del fallecimiento del líder y político de izquierda, para arremeter contra los políticos de oposición y críticos del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación.

En su conferencia mañanera, la mandataria planteó que la historia del fraude electoral de 1988, año en que Cárdenas compitió por primera vez por la Presidencia, debe conservarse como un referente para las generaciones que no vivieron ese periodo, al acusar que dichos comicios definieron posiciones que persisten en el debate público.

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Sostuvo que la libertad de expresión y la posibilidad de cuestionar al poder que, aseguró, existen actualmente, no tenían las mismas condiciones durante los gobiernos de las décadas de 1980 y 1990.

“El momento de libertad que vivimos hoy no existía en los años ochentas ni en los noventas”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum dijo que la ruptura de integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el neoliberalismo y a favor de la democracia se convirtió en una mayoría en pocos meses. Aseguró que a Cárdenas no le fue reconocido el triunfo y que Carlos Salinas de Gortari se impuso “en contra de la voluntad del pueblo”.

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Al cuestionar a quienes, según dijo, no acompañaron las movilizaciones posteriores, mencionó a “Goldenberg” y a Aguilar Camín. “Todos ellos abandonan a Cuauhtémoc Cárdenas y dicen: ‘No, no se demostró que hubiera fraude’”.

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