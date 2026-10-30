Labastida habría preferido a Cárdenas sobre Vicente Fox en 2000: “hubiera hecho mucho mejor trabajo”

Francisco Labastida habló sobre su preferencia que tenía con Cuauhtémoc Cárdenas (REUTERS/Luis Cortes)

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La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas reunió en el Panteón Francés de la Ciudad de México a personajes de distintas fuerzas políticas, incluidos algunos de quienes fueron sus adversarios en las contiendas presidenciales. Entre ellos estuvo Francisco Labastida Ochoa, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien recordó al ingeniero como un político excepcional por su honestidad, sus convicciones y su congruencia.

A su llegada al recinto funerario, Labastida expresó su reconocimiento al histórico dirigente de la izquierda mexicana y destacó una de las cualidades que, desde su perspectiva, lo distinguieron durante su trayectoria pública: la honestidad.

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“Fue un hombre honesto, de ideales, principios e ideas y que nunca mentía, a diferencia de los actuales”, señaló ante los medios de comunicación.

El exgobernador de Sinaloa también recordó que, pese a las diferencias políticas que los colocaron en distintos frentes, mantuvo una relación de respeto y cercanía con Cárdenas, a quien consideraba un hombre admirable.

En sus declaraciones, sostuvo que el ingeniero tenía principios inquebrantables y una honestidad que no solamente se reflejaba en su comportamiento económico, sino también en el terreno intelectual.

“Yo estoy convencido de que el ingeniero Cárdenas, por decirlo así, se cocinaba aparte”, expresó al referirse a la personalidad y trayectoria del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Labastida hubiera preferido a Cárdenas sobre Vicente Fox en 2000

Fox narró que negoció con Cuauhtémoc Cárdenas competir en alianza en las elecciones del 2000. | Wikimedia / X- CFE

Uno de los comentarios que más llamó la atención de sus declaraciones fue el reconocimiento que hizo sobre las elecciones presidenciales de 2000, cuando Francisco Labastida compitió por el PRI frente a Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas, abanderado del PRD.

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En aquellos comicios, Labastida perdió la Presidencia frente a Fox, quien obtuvo la victoria y puso fin a más de siete décadas de gobiernos priistas.

Al recordar aquella contienda, el excandidato reveló que habría preferido que Cárdenas llegara a la Presidencia de la República en lugar del panista.

“Alguien me preguntó en la mañana si yo hubiera deseado que él hubiera ganado cuando yo perdí la contienda, en lugar de Fox, y dije: por supuesto que sí, hubiera hecho mucho mejor trabajo”, comentó.

La declaración representó un reconocimiento político significativo, pues provino de quien fue uno de los principales contendientes de Cárdenas en una elección que marcó un cambio histórico en el sistema político mexicano.

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Critica a Manuel Bartlett por la caída del sistema en 1988

Francisco Labastida criticó labor de Manuel Bartlett sobre la "caía del sistema" en la elección del 1988 REUTERS/Victor Medina

Otro de los temas que abordó Francisco Labastida fue la elección presidencial de 1988, en la que Cuauhtémoc Cárdenas compitió contra Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, y Manuel Clouthier, del PAN.

El priista consideró que Cárdenas tenía posibilidades de ganar aquella elección, pero responsabilizó al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, por el manejo de la jornada electoral y el episodio conocido como la caída del sistema.

Labastida calificó de manera contundente la actuación de Bartlett, quien estaba al frente de la Comisión Federal Electoral, dependiente de Gobernación, cuando se interrumpió la difusión de los resultados electorales.

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“Manuel Bartlett hizo un manejo absolutamente pésimo, estúpido, diría yo, con el manejo del día que se le cayó el sistema”, afirmó.

El excandidato presidencial incluso aseguró que varias personas habían advertido que aquella decisión tendría consecuencias negativas.

“Fue estúpido, fue estúpido porque además varias gentes le dijimos que eso era absolutamente imposible. Entonces es estúpido hacer un acto de consecuencias desastrosas, cuando sabe que hay consecuencias desastrosas, es estúpido”, agregó.

Sus declaraciones recuperaron uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral contemporánea de México, cuando la interrupción del conteo de votos y la posterior victoria de Salinas de Gortari generaron acusaciones de fraude por parte de la oposición.

Para Labastida, las diferencias entre Cárdenas y Salinas de Gortari eran evidentes, pues ambos representaban proyectos políticos distintos.

La amistad que construyeron pese a sus diferencias políticas

Franciso Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones y Jorge Alcocer Villanueva (especial)

Francisco Labastida también compartió algunos recuerdos de la relación que mantuvo con el ingeniero, a quien conoció durante su militancia en el PRI, antes de que Cárdenas rompiera con el partido y encabezara la Corriente Democrática.

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El priista recordó que tuvieron oportunidad de reunirse en distintas ocasiones para conversar sobre política y otros asuntos, incluso cuando sus trayectorias ya se encontraban en organizaciones diferentes.

Entre las anécdotas que compartió mencionó reuniones y comidas en casa de Jorge Alcocer, en las que también participaba Diego Fernández de Cevallos, otro de los personajes que compitieron contra Cárdenas en elecciones presidenciales.

“Ya al final comíamos precisamente en la casa de Jorge Alcocer, y estaba presente Diego Fernández de Cevallos”, recordó.

Para Labastida, estos encuentros demostraban que las diferencias partidistas no impedían construir relaciones personales basadas en el respeto y el reconocimiento mutuo.

Asimismo, consideró que la presencia de representantes de distintas corrientes políticas en el funeral estaba plenamente justificada por la importancia de Cárdenas en la transformación democrática del país.

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El exaspirante presidencial sostuvo que el ingeniero dejó un legado que debe reconocerse por su participación en la apertura política y por el valor que tuvo para defender sus ideales.

La despedida de Labastida tuvo un significado particular por tratarse de uno de los políticos que enfrentó electoralmente a Cárdenas y que, pese a pertenecer a una fuerza política distinta, reconoció públicamente sus aportaciones.