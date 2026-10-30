México

Christian Nodal y Ángela Aguilar presumen su ofrenda de Día de Muertos

La pareja compartió imágenes de un altar de varios niveles en el que sobresalen flores de cempasúchil, fotografías, cirios y dos calaveras monumentales

Christian Nodal
(Captura de pantalla @angela_aguilar_)
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Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron este jueves 29 de octubre imágenes de una ofrenda de Día de Muertos montada con flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, retratos familiares y una figura floral asociada con la familia Aguilar. La pareja apareció frente al altar en una fotografía publicada en Instagram.

Nodal abrió la secuencia con una historia en la que mostró parte de la decoración. Minutos después, Ángela Aguilar publicó una fotografía y un videoclip del mismo espacio, con tomas que permitieron observar la composición de varios niveles y los objetos colocados para la celebración mexicana.

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Las publicaciones llegaron a unos días de Día de Muertos, una fecha que reúne elementos tradicionales como las flores de cempasúchil, las velas, las fotografías de familiares fallecidos, las calaveras y las ofrendas de comida. En el caso de la pareja, el montaje ocupó una pared completa y se extendió hasta el piso.

La ofrenda incluyó retratos, veladoras y una figura floral

Christian Nodal
La pareja compartió imágenes de un altar de varios niveles en el que sobresalen flores de cempasúchil, fotografías, cirios y dos calaveras monumentales. (@angela_aguilar_)

El elemento central de la decoración fue una figura formada con cempasúchil que remitió al símbolo de la familia Aguilar. La estructura se ubicó en la parte alta del altar, sobre una cruz negra y frente a una iluminación azul que contrastó con los tonos anaranjados de las flores.

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La ofrenda también contó con dos calaveras monumentales colocadas a los costados. Una tuvo detalles en rojo, amarillo, azul y rosa. La otra presentó trazos morados, rojos y negros. Ambas enmarcaron los distintos niveles del altar y las fotografías colocadas en el centro.

El papel picado apareció en varios colores. Hubo piezas rojas, negras, amarillas, verdes, moradas y rosas distribuidas en la parte superior y en los bordes de los niveles. Las figuras caladas acompañaron los arreglos de flores y los objetos decorativos colocados sobre las mesas.

Las veladoras se distribuyeron a lo largo de toda la instalación. Algunas estuvieron sobre los niveles del altar, mientras otras formaron un camino en la parte baja. También se observaron ramos de flores naranjas, amarillas, blancas, rosas y rojas alrededor de los retratos.

El video en blanco y negro grabado durante la reunión generó reacciones divididas entre los seguidores.
El video en blanco y negro grabado durante la reunión generó reacciones divididas entre los seguidores de los cantantes. (Captura de pantalla )

En una de las imágenes difundidas por Ángela Aguilar se apreció una serie de fotografías enmarcadas. Entre ellas hubo retratos de integrantes de su familia. La publicación no incluyó una explicación escrita sobre las personas a quienes estuvo dedicada la ofrenda ni sobre el significado particular de cada objeto.

La cantante acompañó uno de los videos con música de Mexican Music Factory, Antonio… La historia mostró la ofrenda desde una perspectiva frontal y permitió distinguir con mayor detalle los arreglos florales, las figuras de calavera, los cirios y los recuerdos colocados en cada nivel.

En la imagen compartida por Ángela Aguilar, los dos intérpretes aparecieron sentados en el piso, frente a la ofrenda. Christian Nodal vistió de negro y dejó ver parte de los tatuajes en sus brazos y cuello. La cantante también usó ropa oscura.

La pareja posó cerca, con los rostros frente a frente. Aguilar colocó una mano sobre el cuello de Nodal. Detrás de ellos permanecieron encendidas varias veladoras, mientras el cempasúchil cubrió gran parte de la decoración y las calaveras ocuparon los extremos del altar.

La publicación mostró una fecha de celebración distinta a la que predominó en las cuentas de ambos durante las horas previas. Antes de compartir la ofrenda, Nodal publicó una imagen tomada desde la ventana de un avión.

La fotografía del cantante estuvo acompañada por “El último del contrato”, tema de Rels B. Usuarios de redes sociales interpretaron la elección de la canción como una posible indirecta vinculada con asuntos personales del artista.

Algunas de esas reacciones mencionaron a su familia materna y otras relacionaron la publicación con Cazzu, madre de su hija Inti. Ninguna de esas interpretaciones fue confirmada por Christian Nodal, quien no añadió un mensaje que explicara el motivo de la fotografía o la selección musical.

La publicación del avión precedió las historias dedicadas a la ofrenda. El cambio entre ambos contenidos abrió comentarios entre seguidores del cantante, quienes compararon el tono de la primera imagen con las fotografías que después compartió junto a Ángela Aguilar para mostrar la celebración de Día de Muertos.

Christian Nodal
Nodal minutos antes subió una foto desde un avión. (@nodal)

Las imágenes aparecieron tras la fiesta Beliween de Belinda

Las publicaciones de Nodal y Aguilar se difundieron un día después de que Belinda realizó su fiesta Beliween, el 28 de octubre. La cantante, expareja de Christian Nodal, compartió la celebración de Halloween en sus redes sociales.

La coincidencia de fechas generó comentarios que relacionaron ambas publicaciones.

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