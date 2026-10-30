Quién es César Rodríguez Ureña, actor ligado al escándalo Taddei-INE

César Rodríguez Ureña, el actor de Diablero que firmó contratos electorales como apoderado del contratista de Taddei. (Instagram/Cuartoscuro)

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César Rodríguez Ureña, actor y conductor oriundo de Jalisco, ha sido señalado de ser el apoderado legal de dos empresas del contratista del Instituto Nacional Electoral (INE), José Alfredo Hernández Casillas —Cajas Graf y Corporativo Zeg—, en el centro del escándalo que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga contratos por 514 millones de pesos ligados a la red de empresas de Hernández Casillas, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya congeló las cuentas de Corporativo C y Cajas Graf. El nombre de Rodríguez Ureña aparece en al menos cuatro contratos con organismos electorales estatales entre 2020 y 2024.

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De la televisión y el teatro a los contratos electorales

El jalisciense licenciado en Derecho aparece en registros públicos vinculado a Cajas Graf y Corporativo Zeg desde 2020. (Instagram)

César Rodríguez Ureña se identifica públicamente como actor, cantante y conductor. En sus redes sociales, donde acumula 54,700 seguidores bajo el nombre @cesarurenaoficial, se describe bajo esas tres categorías. Tiene entre 40 y 41 años, es originario de Jalisco y es licenciado en Derecho.

Su cuenta de Instagram muestra viajes a California y Tailandia, salidas a la playa y contenido de vida fitness. Entre esas publicaciones, una imagen del 18 de febrero lo ubica dentro de la Cámara de Diputados con la leyenda: “Grandes cosas vienen para ti, México”. La fecha coincide con el periodo legislativo en que se discutían reformas al organismo electoral.

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Su trayectoria en televisión incluye la serie Diablero de Netflix, la película No manches Frida 2, la telenovela Amo despertar contigo y papeles en Enemigo Íntimo de Telemundo —donde interpretó al francotirador “Yahir Montes”—, La Piloto y La Taxista.

(Instagram: @cesarurenaoficial)

Televisa lo conoce como participante de dos temporadas del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, en una como pareja de baile de Lis Vega y en otra de Marisol Terrazas.

En teatro participó en Enemigo Íntimo, La Taxista, el espectáculo Solo para mujeres y en el formato Teatro en Breve. Tuvo también una participación breve en el proyecto Bandidos Experience, del que se retiró para retomar su carrera actoral.

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Pero detrás de esa fachada, el actor se mezcló en la trama de Taddei como apoderado legal de empresas proveedoras de materiales electorales. Rodríguez Ureña señala en entrevistas previas contar con negocios propios en fabricación de plásticos y papel de seguridad, exactamente el ramo en que operan Cajas Graf y Corporativo Zeg, según reportes del medio Periódico Correo.

Los contratos del actor

Guadalupe Taddei Zavala camina en sentido opuesto a una urna electoral abierta y a varios legajos de contratos mercantiles apilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo formal más antiguo documentado es de 2020: ese año quedó registrado como apoderado legal de Cajas Graf en el Registro Público de Comercio, según Latinus. Cuatro años después, su nombre sigue apareciendo en contratos activos.

En marzo de 2023 firmó el contrato LP-008-2023 por 12.4 millones de pesos con el Instituto Electoral de Coahuila a nombre de Corporativo Zeg. Ese mismo año participó como representante de Corporativo Zeg en una licitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

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En 2024 suscribió, como representante legal de Corporativo Zeg, un contrato por 7.9 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de Nayarit para la adquisición de materiales electorales y documentación sin emblema. El documento lo firmó junto con la consejera presidenta del IEEN, María José Torres Hernández, según Latinus.

Rodríguez Ureña también representó a Corporativo Zeg en una licitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que terminó adjudicada a Cajas Graf, la otra empresa del mismo grupo.

Un informante lo ubica como pareja de Hernández Casillas

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

El 30 de octubre, la periodista Adela Micha presentó en Me Lo Dijo Adela el testimonio de un informante anónimo que describió a Rodríguez Ureña como pareja sentimental de Hernández Casillas. “Chema Rodríguez Ureña. El actor”, dijo el informante al ser preguntado sobre con quién vivía el contratista.

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Según ese testimonio, ambos compartieron la casa de Picacho, donde se firmaban los contratos, durante “siete u ocho años”, y la ruptura entre ellos habría generado fricciones económicas: “Llegué a ir hasta Tijuana a sacar una cuenta para él. De hecho, fui con el tal César. Saqué una cuenta, le di dinero. Después siempre era: ‘Ahorita, tantito, viene el trabajo’”, relató el informante.

El mismo testimonio describe la casa de Picacho como un centro de operaciones donde Hernández Casillas mantenía hasta ocho choferes, cinco o seis personas de servicio y organizaba fiestas en propiedades en Cuernavaca y Acapulco. “El dinero se volaba, nunca había para pagar a los que nos debía”, señaló la fuente anónima.

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En un audio difundido también por Adela Micha, el propio Hernández Casillas reconoce haber “formado toda la primera plana del INE” durante la gestión de Taddei y amenaza con acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos si no se respetan los acuerdos: “De otra manera, yo también tengo amistades a las que voy a acudir, incluyendo contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, se le escucha decir.

Rodríguez Ureña no es el único allegado personal de Hernández Casillas que aparece como apoderado en sus empresas. Latinus documentó también a Jonathan Navarrete Torres, entonces colaborador de Taddei, como apoderado de Corporativo Zeg; a Jesús Octavio García González, exadministrador del INE, como apoderado de Cajas Graf; y a Juan Carlos Cuervo, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, como apoderado de Corporativo Zeg. García dejó el cargo en el INE después de que se reveló su vínculo con la empresa contratista.

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Al 30 de octubre de 2026, Rodríguez Ureña no había emitido ninguna declaración pública sobre su rol como apoderado ni sobre su relación con Hernández Casillas y Guadalupe Taddei.