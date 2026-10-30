Patrick Stewart y la historia de su boda improvisada en un restaurante mexicano, oficiada por Ian McKellen

Patrick Stewart y la historia de su boda en un restaurante mexicano oficiada por Ian McKellen. (Reuters)

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Patrick Stewart, conocido por encarnar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en X-Men, reveló en el programa de Jimmy Kimmel Live! que su boda con la cantante Sunny Ozell en 2013 tuvo una ceremonia no planeada en un restaurante mexicano de Los Ángeles, con Ian McKellen como oficiante.

El actor, fallecido este 28 de octubre en su domicilio de Los Ángeles a los 86 años, lo contó entre risas como una de las anécdotas más peculiares de su vida personal.

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McKellen llegó al restaurante con una sotana

De acuerdo con la anécdota contada por el propio actor en 2020, la pareja celebró dos ceremonias distintas. La primera fue en Reno, Nevada, ciudad natal de Ozell. La segunda, en California, ocurrió de forma espontánea cuando descubrieron que las credenciales de McKellen para oficiar bodas no eran válidas en Nevada.

La amistad de Patrick Stewart e Ian McKellen ha sido una de las más fuertes de Hollywood. REUTERS/Simon Dawson TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

“Nos enteramos de que no podía casarnos en Nevada, que era donde nos íbamos a casar”, explicó Stewart al programa. La solución fue improvisada: invitaron a McKellen, a dos de sus invitados y a un director de teatro a cenar en un restaurante mexicano en su última semana en Berkeley, donde el actor trabajaba en una producción.

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“Estaban cerrando cuando llegamos. Era bastante tarde”, recordó. McKellen portaba “algún tipo de sotana”, pero los comensales presentes no tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. “Nuestros invitados no tenían ni idea de qué estaba pasando. Y de hecho, nos casamos formalmente en ese restaurante mexicano”, dijo Stewart.

La confianza para pedirle a McKellen que oficiara la boda tiene raíces en más de dos décadas de amistad. Aunque ambos actores se conocían desde los años 70, su vínculo se afianzó durante el rodaje de X-Men en el año 2000, donde interpretaron a dos adversarios: el profesor Xavier y Magneto.

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“En ese tipo de películas, pasas más tiempo sentado que frente a la cámara”, explicó Stewart en otra entrevista. “Ian y yo pasábamos el rato juntos, bebiendo té y tal vez por la tarde, algo un poco más fuerte. Suficiente para que pudiéramos conocernos. Y el encanto de esto fue que descubrimos que teníamos mucho en común.”

Fue precisamente McKellen quien realizó la ceremonia de la boda en septiembre de 2013, según confirmó el propio Stewart en diversas ocasiones.

Su conexión con México fue anterior: filmó Dune en los estudios Churubusco

Patrick Stewart habló de sus incómodos momentos filmando Dune en México.

La boda en el restaurante no fue el primer vínculo de Stewart con México. En 1984, el actor pasó varios meses en el país para participar en Dune, la adaptación de la novela de Frank Herbert dirigida por David Lynch. La producción, con un presupuesto de más de 40 millones de dólares, eligió México por el tipo de cambio favorable y porque ningún otro estudio en el mundo tenía disponibles los foros necesarios por un año completo.

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Los interiores se filmaron en los Estudios Churubusco, en la Ciudad de México, donde se construyeron 80 sets en 16 foros, algunos de hasta 30 metros de altura. Los exteriores se rodaron en las dunas de Samalayuca, en Chihuahua, bajo un calor que llegó a los 49 grados centígrados. El estacionamiento del Estadio Azteca fue usado como campo de aterrizaje para una de las escenas. La producción movilizó a 1,700 personas entre elenco y crew, y contó con más de 20,000 extras, 500 de ellos mexicanos.

El rodaje no fue sencillo. Los foros de Churubusco sufrieron apagones frecuentes y fallas en las líneas de comunicación. Parte del elenco y del equipo técnico enfermó durante la filmación. Lynch, quien pasó año y medio en México entre preproducción y rodaje, describió la experiencia como una pesadilla.

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Stewart interpretó a Gurney Halleck, guerrero y músico al servicio de la Casa Atreides. Su propia experiencia en el set estuvo lejos de ser cómoda. El actor reveló en varias ocasiones que Lynch lo trató con frialdad desde el primer día, y la razón fue insólita: el director pensó que había contratado a otro actor.

Lynch había visto a Stewart caracterizado con maquillaje de anciano en una producción teatral, y esa era la imagen que esperaba en el set. Cuando Stewart llegó con su cara real, el director se mostró distante. El propio actor describió la actitud de Lynch como “hiriente y desalentadora” durante buena parte del rodaje.

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David Lynch filmó Dune en México. (Créditos: Jovani Pérez)

A eso se sumó el traje “stillsuit”, el atuendo que su personaje usaba en pantalla. Stewart lo calificó como uno de los más incómodos de toda su carrera.

En medio de aquel rodaje en los estudios Churubusco, ocurrió una de las escenas más recordadas de la vida personal del actor. En el set coincidió con Sting, el músico británico que interpretaba al villano Feyd-Rautha. Stewart no tenía idea de quién era.

“La música popular nunca ha ocupado un lugar importante en mi vida. Nunca había escuchado hablar de Sting. Así de aislado estaba del mundo musical”, reconoció el propio actor. Un día, mientras esperaban en el set, Stewart se acercó a conversar con él.

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Le preguntó qué instrumento tocaba. Sting respondió que bajo. Stewart, convencido de que hablaba de un contrabajo, le dijo que siempre se había preguntado cómo era cargar ese instrumento a todas partes. Sting aclaró: “No, bajo eléctrico”. Luego le explicó que era parte de una banda. “¿De qué tipo?”, preguntó Stewart. “The Police”, respondió Sting. La réplica de Stewart fue inmediata: “¿Tocas en una banda de policías?”

La mayor parte de las escenas de Stewart en Dune fueron eliminadas de la versión cinematográfica original. El montaje completo apareció años después en una emisión televisiva de la cadena Fox.

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El actor murió tras padecer Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy

Patrick Stewart se mantuvo vigente en Hollywood durante cinco décadas. (Reuters)

Patrick Stewart falleció el 28 de octubre de 2026 en su domicilio de Los Ángeles, rodeado de su esposa Sunny Ozell, familiares y amigos cercanos. Tenía 86 años. Su representante informó que la muerte se produjo tras un proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos neurodegenerativos que afectan la memoria, el pensamiento y el movimiento.

El comunicado, difundido por Deadline y The Hollywood Reporter, describió sus últimos momentos: “Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar”.

Su familia pidió que quienes deseen rendirle homenaje consideren hacer donaciones al centro de investigación sobre el Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer’s Foundation of America.

Stewart dejó grabadas sus escenas como el Profesor X en Avengers: Doomsday, película de Marvel prevista para estrenarse en diciembre de 2026.