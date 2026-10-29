La última entrevista de Cuauhtémoc Cárdenas, dos meses antes de morir: habló del fraude de 1988, su padre y el futuro de México

(Podcast: Entre compas/Captura de pantalla)

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Cuauhtémoc Cárdenas concedió su última entrevista pública el 10 de agosto de 2026 en el podcast Entre Amigos con Mancera, dos meses y medio antes de morir la noche del 28 de octubre en el Hospital Ángeles Metropolitano a los 92 años. En esa conversación habló del fraude electoral de 1988, de su padre el general Lázaro Cárdenas del Río y del futuro político de México rumbo a los comicios de 2027 y 2030.

La entrevista fue grabada en la casa donde Cárdenas vivió de 1955 a 1963. El exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera condujo el episodio que quedó como el último testimonio en video del fundador del PRD, partido donde el entrevistador también militó.

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La verdad detrás del fraude de 1988

La entrevista arrancó con anécdotas de infancia, pero fue la reconstrucción del 6 de julio de 1988 lo que concentró los momentos más reveladores. Durante décadas, el episodio se conoció popularmente como “la caída del sistema”, en referencia al colapso del sistema de cómputo electoral que frenó el conteo cuando las tendencias favorecían a Cárdenas. Él mismo corrigió esa versión.

Cuauhtémoc Cárdenas dio su última entrevista a Miguel Ángel Mancera, dos meses antes de fallecer. (Podcast: Entre amigos/Captura de pantalla)

Explicó que en la Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación Manuel Bartlett, el representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) objetó las cifras de un distrito con cabecera en Tula, Hidalgo: tenía el acta firmada por todos los partidos y los números no coincidían con los que se hacían públicos. En ese momento, Bartlett consultó al presidente de la República y ordenó suspender la transmisión de datos.

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Para Cárdenas, lo que ocurrió no fue un fallo técnico sino una decisión política: “Primero de callarse y luego de caerse”, dijo.

Esa misma tarde, antes de que cerrara la jornada, Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se reunieron en casa de Luis H. Álvarez, presidente del PAN, con Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos. Acordaron presentar una protesta conjunta ante la Comisión Electoral. En la noche, los tres candidatos opositores —Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra— se presentaron en Gobernación acompañados por una multitud. Rosario Ibarra leyó un documento ante la comisión reunida en pleno.

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Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Bartlett y Carlos Salinas de Gortari figuran en una recreación artística ambientada en una sala oficial con computadoras antiguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos dijeron que iban a revisar las cosas”, recordó Cárdenas con una carcajada. “Hasta ahí llegó la cuestión”.

Sobre por qué no llamó a sus seguidores a defender el voto en las calles, no dio una respuesta directa en la entrevista. Lo que sí precisó fue que esa noche no tenían información suficiente sobre la magnitud del fraude: “Lo cierto es que no sabíamos. Sabíamos que había habido muchas irregularidades, pero no teníamos los datos todavía”.

Su diagnóstico sobre el México de 2027 y 2030

Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Cárdenas en 2024. Crédito: X - @Claudiashein

En el tramo final de la entrevista, Mancera le preguntó qué veía para las elecciones de 2027 y 2030 frente a la alianza Morena-Verde-PT. Cárdenas rechazó hablar de alianzas y puso el foco en otro problema.

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“Lo que creo es que nos ha venido faltando propuestas, propuestas por parte tanto de los partidos como de los distintos actores políticos”, dijo. “¿Qué modelo de país queremos realmente? ¿A qué modelo de nación queremos llegar?”

Fue enfático en separar los deseos de los programas concretos: “No es nada más el decir qué queremos. No es carta a los Reyes Magos. Es el qué y el cómo. Y los cómos es donde luego nos faltan muchas cosas”.

Sus planes a futuro

Una televisora exigió la renuncia del entonces jefe de Gobierno capitalino horas después del crimen, mientras el procurador descartaba el robo como móvil y abría la hipótesis de un ajuste de cuentas. FOTO: FRANCISCO GUASCO/CUARTOSCURO.COM

Cuando Mancera le preguntó directamente si participaría en política, Cárdenas fue breve: “Electoralmente no”.

Sobre si estaba escribiendo un libro, respondió: “Ahorita no. Todavía no”. Su mensaje final fue para los jóvenes: “Que se reúnan y traten de buscar las afinidades y organizarse para impulsar aquellas cuestiones que creen necesarias y convenientes. Que se organicen”.

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Mancera le preguntó al final qué sigue para él. “Pues ver cómo viene el país y opinar cuando crea yo que debo hacerlo”, respondió. “Y si no, mejor, calladito”.

Su padre, los libros y el sismo de 2017: la parte íntima de la última entrevista

El general Lázaro Cárdenas con su esposa Amalia Solórzano y su hijo Cuauhtémoc.

La conversación tuvo también momentos de intimidad. Cárdenas describió al general Lázaro Cárdenas del Río como “una gente muy afectuosa, muy cariñosa, muy cercano, siempre atento a mis estudios y a mis amigos”. Dijo que nunca le pidió que entrara al ejército: “Ahí sí me dejaron desde muy chico tomar mis propias decisiones”.

Reveló que la casa donde se grabó la entrevista estuvo llena de libros desde que él la recuerda, y que la lectura fue uno de sus hábitos hasta el final. “Leo mucho, doctor, leo mucho”, le dijo a Mancera. En cuanto a los deportes: “Ya no los practico tanto, pero de vez en cuando estoy tratando. Me gusta la alberca”.

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Dos meses y dieciocho días después de esa conversación, Cárdenas murió. Su familia no ha revelado la causa del deceso. Los restos fueron trasladados al Panteón Francés de San Joaquín, en Calzada Legaria, donde también descansan los de su esposa Celeste Batel, fallecida el 19 de octubre de 2021.