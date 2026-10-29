Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez: el legado de la generación que desafió al PRI en 1988

Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez (Foto: @PMunozLedo/X)

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La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a los 92 años, cierra un capítulo de la historia política de México marcado por la ruptura de un grupo de dirigentes con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la construcción de una alternativa electoral que desafió décadas de hegemonía del partido oficial.

El ingeniero civil falleció el miércoles 28 de octubre de 2026. Su trayectoria quedó ligada a la elección presidencial de 1988, cuando encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición que reunió a partidos de izquierda, organizaciones sociales y antiguos militantes priistas inconformes con el rumbo del país.

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Aquel movimiento tuvo entre sus principales impulsores de la izquierda a Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, quienes, junto con Cárdenas, promovieron una apertura democrática dentro del priismo antes de romper con la organización.

Muñoz Ledo murió en 2023 y Martínez en 2024, por lo que el fallecimiento de Cárdenas representa la pérdida de otra figura fundamental de aquella generación.

La ruptura con el PRI que cambió la izquierda mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 09JULIO2023.- Está mañana se anunció el fallecimiento del político mexicano, Porfirio Muñoz Ledo a los 89 años de edad. Muñoz Ledo militó en diversos partidos políticos y ocupo distintos cargos a lo largo de su carrera y quién será recordado como uno de los líderes de la izquierda en el país. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

El antecedente de la movilización de 1988 fue la Corriente Democrática, que surgió al interior del PRI durante la década de los ochenta. Sus integrantes cuestionaron los mecanismos de selección de candidatos y la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid.

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La designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial priista profundizó las diferencias. Cárdenas y sus aliados exigían una mayor participación de las bases en las decisiones del partido, pero la falta de acuerdos derivó en su separación y en la construcción de un proyecto opositor.

El 6 de julio de 1988, Cárdenas compitió por la Presidencia de la República frente a Salinas de Gortari. La elección quedó marcada por la interrupción del sistema de cómputo electoral, conocida como la “caída del sistema”, y por las denuncias de irregularidades formuladas por la oposición.

Las autoridades electorales declararon ganador al candidato priista, pero el resultado fue cuestionado por Cárdenas y sus seguidores. La controversia se convirtió en uno de los episodios más significativos de la lucha por la democratización electoral del país.

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Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, figuras de la ruptura

Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez (Foto: @PMunozLedo/X)

Porfirio Muñoz Ledo aportó al movimiento su experiencia como funcionario, legislador y dirigente político. Su participación en la Corriente Democrática y en la organización del FDN lo colocó entre los principales protagonistas de la oposición que surgió del propio sistema priista.

Posteriormente, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que durante años representó una de las principales fuerzas de izquierda en México. Su trayectoria política también incluyó diferencias con antiguos aliados y una participación destacada en el debate parlamentario.

Ifigenia Martínez, economista formada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en Harvard, contribuyó a vincular las demandas de democratización con la justicia social y la transformación económica.

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Su participación en la construcción de la izquierda partidista se prolongó durante décadas. Fue legisladora en distintas etapas y, en septiembre de 2024, presidió la sesión de instalación de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura.

Muñoz Ledo falleció en julio de 2023, mientras que Martínez murió en octubre de 2024. Sus trayectorias reflejaron tanto las coincidencias iniciales como las diferencias que posteriormente marcaron a la izquierda mexicana.

Heberto Castillo y la unidad electoral de 1988

En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo, durante la fundación del PRD en el zócalo capitalino. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM.-

Otro personaje fundamental fue Heberto Castillo, ingeniero y dirigente de izquierda que había participado en el movimiento estudiantil de 1968 y en la construcción de organizaciones socialistas.

Castillo era candidato presidencial del Partido Mexicano Socialista, pero declinó su postulación para respaldar a Cárdenas en 1988. La decisión favoreció la concentración del voto opositor alrededor del candidato del Frente Democrático Nacional.

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Su participación evidenció los esfuerzos de distintos grupos para construir una candidatura común frente al PRI. Castillo murió en 1997, pero su decisión quedó vinculada a uno de los momentos decisivos de la izquierda electoral.

Del Frente Democrático Nacional a la fundación del PRD

Cuauhtémoc Cárdenas hizo historia en 1997 al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto popular.

Después de la elección presidencial de 1988, parte de las organizaciones que integraron el FDN impulsó la creación de un partido capaz de mantener la movilización y competir en futuros procesos electorales.

El 5 de mayo de 1989 se fundó el PRD, con Cárdenas como uno de sus principales dirigentes. La nueva organización reunió corrientes de izquierda y antiguos priistas, aunque con el tiempo enfrentó disputas internas, divisiones y cambios de orientación política.

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Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000. En 1997 ganó la elección para la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con lo que se convirtió en el primer titular de ese cargo elegido mediante voto popular.

Su trayectoria trascendió al partido que ayudó a fundar. La ruptura de 1987 y la movilización de 1988 contribuyeron a ampliar la competencia política y a colocar la exigencia de elecciones confiables en el centro del debate nacional.

Con la muerte de Cárdenas, la historia de aquella generación queda ligada a las figuras de Muñoz Ledo, Martínez y Castillo. Sus diferencias posteriores no borran el papel que desempeñaron en la construcción de una alternativa al sistema político dominante.

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El legado de 1988 permanece en la transformación del sistema de partidos, la organización electoral de la oposición y el debate sobre la democracia mexicana, procesos en los que aquella generación tuvo una participación determinante.