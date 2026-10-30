Un gato y un cruel letrero desatan críticas contra farmacia: usuarios llaman a boicotear la cadena

Un letrero que pide no alimentar a un gato callejero desató una ola de críticas contra Farmacias Guadalajara, luego de que un video grabado presuntamente en una sucursal de Tampico, Tamaulipas, se viralizara en redes sociales.

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Un letrero que pide no alimentar a un gato callejero desató una ola de críticas contra Farmacias Guadalajara, luego de que un video grabado presuntamente en una sucursal de Tampico, Tamaulipas, se viralizara en redes sociales.

El mensaje provocó indignación entre defensores de los animales y consumidores que ahora amenazan con dejar de comprar en la cadena.

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El letrero que provocó indignación

La polémica comenzó con la difusión de un video en el que aparece un anuncio con el logotipo de Farmacias Guadalajara y una instrucción dirigida a quienes alimentan a un felino.

“Favor de no alimentar al GATO, gracias”, señala el mensaje.

De acuerdo con publicaciones de usuarios, el establecimiento estaría ubicado en Tampico, aunque la cadena no ha confirmado públicamente la ubicación ni las circunstancias en las que se colocó el aviso.

La reacción fue inmediata. Internautas consideraron que impedir la alimentación de un animal vulnerable representa una muestra de insensibilidad.

Sin embargo, la grabación no permite determinar si la solicitud responde a disposiciones sanitarias, problemas de operación o alguna situación específica dentro del establecimiento.

Tampoco existen elementos que demuestren que el gato haya sufrido agresiones o maltrato físico.

Farmacias Guadalajara enfrenta críticas por un letrero en una sucursal de Tamaulipas donde se pide no alimentar a un gato de la calle. (X)

Usuarios piden boicotear la cadena

Las críticas llegaron a las publicaciones oficiales de la empresa en Facebook, donde consumidores manifestaron su desacuerdo y amenazaron con cambiar sus hábitos de compra.

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“La farmacia no nos manda, podemos darle lo que querramos al gatito”, escribió una usuaria, cuyo comentario acumuló alrededor de 1,700 reacciones.

Otro internauta respondió con una propuesta de boicot: “Así como pusieron su letrero de no alimentar al gato…. vamos a poner uno que diga no comprar en esta farmacia.. gracias”.

Las críticas también se extendieron a X

“Yo compraba todo mi medicamento en esa farmacia x barato, ahora no vuelvo a comprar ahí que se vaya alv @FarmaciasGdl los animalitos se respetan”, escribió un usuario.

Entre las reacciones surgieron solicitudes para que el felino sea adoptado y reciba alimentación y atención veterinaria.

Otros consumidores compartieron experiencias distintas en sucursales de la misma cadena, como el caso de un perro que habría recibido refugio durante el invierno hasta conseguir un hogar.

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Hasta el 29 de octubre, Farmacias Guadalajara no había emitido una postura pública identificable sobre el letrero, ni anunciado medidas relacionadas con la controversia.

Un mensaje en la red social X interpela a la empresa Farmacias Guadalajara junto a la grabación de un gato sentado en un estacionamiento. (X)

Empresas que ganaron reconocimiento por proteger animales

El rechazo al anuncio provocó comparaciones con compañías que han incorporado el bienestar animal a sus actividades comerciales.

Farmacias Similares, encabezada por Víctor González Herrera, inauguró en junio de 2025 su primera clínica veterinaria SimiPet Care, en la colonia Escandón de Ciudad de México.

Para agosto de 2026, la red contaba con 74 ubicaciones anunciadas en 12 estados, con consultas veterinarias iniciales promocionadas en 75 pesos.

Por su parte, Elektra ha recibido comentarios positivos por permitir que perros y gatos callejeros se refugien en algunas sucursales durante temporadas de calor extremo.

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En 2024, una fotografía de un gato descansando dentro de una tienda en Veracruz llegó hasta Ricardo Salinas Pliego, quien respondió a la preocupación por posibles daños a la mercancía: “Y aunque lo dañe… dígale al vigilante que lo que dañe el gato lo pago yo!!!!”.

¿Por qué la polémica puede afectar la reputación de la empresa?

La reacción ocurre en un país donde el bienestar animal tiene una presencia creciente en las decisiones de los consumidores.

Según el estudio Guiando el camino, elaborado por Mars, el 75% de los mexicanos encuestados afirmó tener una mascota y el 56% declaró haber adoptado un animal en un albergue.

Aunque los llamados a boicotear Farmacias Guadalajara no demuestran una caída en sus ventas, evidencian un rechazo público al mensaje exhibido en el establecimiento.