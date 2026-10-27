Los hijos de Guadalupe Taddei también afianzan cargos en Sonora: Luis Rogelio Piñeda gana más de un millón de pesos. (Crédito: Cuartoscuro/FB)

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La expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, continúa al centro de la polémica, a días de que la polémica por contratos y licitaciones a modo estallara, el escrutinio público ha alcanzado a su familia, luego de que se viralizara un video de Jorge Francisco Piñeda Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, proveedor “favorito” del órgano encargado de los comicios en el país.

Desde que la exfuncionaria asumió el cargo en 2023, los señalamientos sobre presunto nepotismo no se hicieron esperar, debido a que no solo los hijos de Taddei Zavala han ocupado cargos públicos en la actual administración en Sonora, sino otros familiares de la consejera, quienes incluso militan en Morena.

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Jorge Francisco, el hijo que aparece en París junto a proveedor del INE

Jorge Francisco Piñeda Taddei, es uno de los hijos de la exconsejera presidenta del INE, quien en los últimos días ha estado al centro de la polémica luego de la viralización de una grabación publicada por Latinus donde se le puede ver en un hotel de lujo en París, Francia, junto a Hernández Casillas.

El hijo de Taddei fue captado en París. (YouTube / Latinus)

El polémico empresario del sector electoral se encuentra bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, ha resaltado en el debate público por la grabación donde muestra la Torre Eiffel y la pirámide del Museo del Louvre.

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Medios de comunicación señalan que el costo por noche rondan los 200 mil pesos, un precio que según las distintas nóminas mostradas en el Portal de Transparencia en relación a los cargos que ha ocupado Jorge Francisco, no podría costear.

El hijo de Taddei ha ocupado cargos donde la nómina no supera ni los 20 mil pesos, entre los que figuran:

En 2022, responsable de nómina a beneficiarios, en el Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Sonora, donde según los registros se mantuvo por seis meses con un sueldo bruto de 20 mil 104 pesos.

Durante el 2023 se mantuvo como responsable de área en la subdirección de integración de pagos a beneficiarios, percibiendo el mismo sueldo que en el anterior.

Jorge Francisco Piñeda Taddei ha ocupado cargos en el Instituto de Becas y Crédito Educativo en Sonora. (Portal de transparencia)

A la fecha, la información pública sobre el servidor público no permite obtener más datos sobre su formación académica, incluso, no autorizó la publicación de su declaración patrimonial, por lo que otros datos son escasos.

Familia de Taddei es cercana al gobernador de Sonora

Quien trabaja en el gabinete de Alfonso Durazo es Luis Rogelio Piñeda Taddei, el hijo mayor de la exconsejera del INE, se desempeña como secretario particular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora, a quien en enero de 2025, el gobernador le dio la bienvenida a su equipo de trabajo, donde omitió el apellido del funcionario:

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“Hoy tomé protesta a Luis Rogelio Piñeda como nuevo secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Agradezco al Dr. Adriel Córdova Pimentel por su trabajo y dedicación en mi gobierno y le deseo gran éxito como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”.

Alfonso Durazo le dio la bienvenida a su gabinete al hijo de Taddei. (FB/Alfonso Durazo)

En los registros oficiales, el secretario de Alfonso Durazo percibe 138 mil 494 pesos al mes, después de impuestos, su sueldo es de 85 mil 073 pesos, además, percibe una prima vacacional de 65 mil 691.33 pesos. El hijo de Guadalupe Taddei obtiene ingresos por más de un millón de pesos al año.

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Cabe destacar que, los cargos públicos ocupados por los hijos de la exfuncionaria han generado señalamientos por presunto tráfico de influencias. Ya que durante el gobierno de Durazo, Luis Rogelio también ha fungido como consejero jurídico, donde percibía 82 mil 476 pesos después de ingresos al mes.

Anteriormente, se desempeñó como director general del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora (CIPES), donde ingresó el primero de enero de 2022 y dejó el cargo el 30 de septiembre de 2025, obteniendo ingresos por 67 mil 425 pesos.

Luis Rogelio Piñeda Taddei se mantiene en el gobierno de Alfonso Durazo. (Portal de transparencia)

León Fernando, de los tribunales de Sonora a un cargo en la CONADE

El tercer hijo de Guadalupe Taddei, León Fernando Piñeda ha estado en el servicio público tanto a nivel estatal como federal, datos oficiales lo ubican entre 2018 y 2021 como secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa en Sonora, donde percibía un sueldo neto de 10 mil 091 pesos, recibiendo prestaciones económicas como “despensa” y “préstamo econo-social”.

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Posteriormente, su nombramiento en la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) como director de área, donde se desempeñó como “director de área”, generó mayor presión sobre la titular del INE, donde presentó un incrementó mayor en su sueldo, cargo en el que obtenía los siguientes ingresos:

Sueldo mensual neto: 51 mil 851 pesos (mensual)

Despensa: mil 515 pesos (mensual)

Sueldos: 11 mil 118 pesos (mensual)

Compensación Gar: 55 mil 244 pesos (mensual)

Compensación garantizada: 27 mil 622 pesos (quincenal)

Aguinaldo: 88 mil 482.67 pesos (anual)

Prima vacacional: mil 853 pesos (semestral)

Sistema de ahorro para el retiro: 222.36 pesos (mensual)

León Fernando Piñeda ocupó el cargo de director de área en la CONADE. (Portal de transparencia)

El actuar de Guadalupe Taddei al frente del INE se mantiene en observación de distintas dependencias que buscan determinar las acciones fraudulentas de la exconsejera presidenta, situación que también genera presión sobre su familia, quienes ocupan cargos públicos en su estado natal.