Gobierno va por licitar material electoral tras presuntas irregularidades en el INE, alista propuesta para que Talleres Gráficos sea empresa

Gobierno va por licitar material electoral tras presuntas irregularidades en el INE

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció la preparación de una propuesta para que Talleres Gráficos de México se convierta en una empresa con consejo de administración y observación externa, con el objetivo de que produzca la mayor parte de los materiales utilizados en los procesos electorales, tras la polémica con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Esta iniciativa busca modificar el esquema de contratación de estos insumos, ante los señalamientos sobre la concentración de contratos en un reducido grupo de compañías.

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Asimismo, la propuesta también contempla revisar las presuntas irregularidades atribuidas a la extitular del INE, así como investigar la asignación de contratos relacionados con la papelería electoral. Para ello, se solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que deberá realizar las revisiones correspondientes y determinar posibles responsabilidades.

De acuerdo con lo expuesto por la jefa de Estado durante la mañanera del pueblo de este 29 de octubre en Palacio Nacional, el planteamiento será presentado la próxima semana. Sin embargo, cualquier modificación a las leyes electorales deberá evaluarse debido a que el proceso electoral ya está en marcha, situación que representa una limitante constitucional para realizar cambios en la materia.

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Gobierno propone fortalecer a Talleres Gráficos

En su discurso, la mandataria mexicana sostuvo que el problema no se limita a las presuntas anomalías relacionadas con el organismo electoral, sino que también involucra a empresas que, durante más de dos décadas, habrían concentrado las adjudicaciones para elaborar los materiales electorales.

“Hay un problema que es todavía más grave desde mi punto de vista, y es estas empresas que tienen más de veinte años, que son verdaderos coyotes y que pedimos a la Auditoría Superior que haga toda la investigación, que son las que se han dividido los contratos de la papelería electoral por años y se han convertido en duopolio o triopolio”, dijo en su conferencia matutina.

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INE (Foto: X/@BlancaYCG)

Según lo señalado, algunas de estas compañías operaran como intermediarias, sin contar necesariamente con trabajadores propios, para después subcontratar a otras firmas encargadas de fabricar los productos. El esquema ha prevalecido tanto en el INE como en organismos electorales estatales, con antecedentes que se remontan a 1999.

Ante este panorama, la propuesta busca que Talleres Gráficos de México asuma una participación mayor en la producción de insumos, entre ellos papelería electoral, chalecos para personal del instituto, mamparas y materiales utilizados en las casillas.

Modificaciones en la legislación ante irregularidades del INE

Sobre la posibilidad de modificar la legislación, Sheinbaum reconoció que será necesario analizar su viabilidad jurídica antes de avanzar.

“Yo dije aquí el otro día que tiene que evaluarse porque la Constitución establece que no puede cambiarse las leyes electorales ya en el proceso electoral y el proceso electoral está abierto”.

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La iniciativa también plantea abrir la contratación a un mayor número de proveedores, bajo el argumento de que existen numerosas empresas capaces de elaborar estos productos en el país. Mientras tanto, la ASF deberá investigar las presuntas irregularidades y establecer, conforme a los resultados de sus auditorías, si existen responsabilidades que deban deslindarse.