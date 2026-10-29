Quiénes son los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y a qué se dedican

El fundador del PRD tuvo tres hijos con Celeste Batel, cuyas trayectorias se repartieron entre la política, la cultura y la vida privada. (CUARTOSCURO)

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tuvo tres hijos con Celeste Batel, con quien se casó en 1963: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. Los tres crecieron bajo el peso de un apellido vinculado durante generaciones a la política mexicana, pero solo uno de ellos continuó esa tradición de manera directa.

Lázaro Cárdenas Batel, el hijo mayor, nació el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán, la misma tierra donde antes gobernaron su padre y su abuelo, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Estudió Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una formación distinta a la ingeniería civil de Cárdenas Solórzano.

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Fue diputado federal entre 1997 y 2000, senador de 2000 a 2001 y gobernador de Michoacán de 2002 a 2008, bajo las siglas del PRD, el partido que su padre fundó en 1989. También participó en las campañas presidenciales de Cárdenas Solórzano en 1988 y 1994.

Bajada 2: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel heredaron un apellido histórico, pero solo uno continuó la carrera política de su padre. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Cárdenas Batel se desempeñó como coordinador de asesores de la Presidencia entre 2018 y 2023, periodo en el que atendió temas vinculados con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En julio de 2024, la presidenta de México Claudia Sheinbaum lo incorporó a su equipo como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, cargo que ocupa en la actualidad. Con ello, Cárdenas Batel acumula casi tres décadas de participación continua en cargos públicos.

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Cuauhtémoc Cárdenas Batel es arquitecto y cofundó el Festival de Cine de Morelia

El segundo hijo del matrimonio, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, construyó una trayectoria alejada de la política partidista. Es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Su actividad pública se concentra en la promoción cultural. Es fundador y vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, encuentro que arrancó en 2003 y que en su edición número 24 se realizó del 16 al 25 de octubre, con actividades en Morelia y Pátzcuaro.

CIUDAD DE MÉXICO, 24SEPTIEMBRE2026.- Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia durante la onferencia de prensa donde se dio a conocer la programación de la 24ª edición del FestivalnInternacional de Cine de Morelia (FICM), la cual se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026 en Morelia Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

En septiembre de este año participó en la presentación de la programación de esa edición. Además de su trabajo en el festival, ha desarrollado actividades independientes relacionadas con las artes plásticas y la joyería.

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Camila es la única hija mujer y mantuvo el perfil más discreto

Camila Cárdenas Batel es la única hija mujer del matrimonio entre Cuauhtémoc Cárdenas y Celeste Batel. A diferencia de sus hermanos, no construyó una trayectoria política ni cultural con exposición pública sostenida.

Los registros disponibles sobre su actividad son puntuales. En 2001 participó entre los estudiantes del Centro Nacional de las Artes que organizaron la actividad Manos por la Paz en el Zócalo capitalino, contra el uso de la violencia.

En 2014 se sumó a una expresión de solidaridad con el pueblo yaqui, comunidad que se manifestó en la Ciudad de México contra la construcción del Acueducto Independencia. No existe información institucional actualizada sobre su ocupación profesional actual.

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MÉXICO, D.F., 09FEBRERO2011.- Camila y Cuauhtémoc Cardenas Batel, así como su madre Celeste Batel, durante la presentación del libro "Sobre mis pasos", del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato presidencial, en el Club de Industriales. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Celeste Batel, originaria de Portugal pero radicada en México desde los tres años, permanecieron casados desde 1963 hasta la muerte de ella, ocurrida el 19 de octubre de 2021. Durante la gestión de Cárdenas como gobernador de Michoacán, entre 1980 y 1986, Batel presidió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado.

Los tres hermanos son además nietos del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó México entre 1934 y 1940 y decretó la expropiación petrolera de 1938. Ese apellido acompañó de manera distinta la vida pública de cada uno de los hijos de Cárdenas Solórzano.

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