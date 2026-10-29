México

Quiénes son los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y a qué se dedican

De la gubernatura de Michoacán al Festival de Cine de Morelia, así construyeron sus carreras los tres hijos del excandidato presidencial

Hijos de Cuauhtémoc Cárdenas
El fundador del PRD tuvo tres hijos con Celeste Batel, cuyas trayectorias se repartieron entre la política, la cultura y la vida privada. (CUARTOSCURO)
Guardar

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tuvo tres hijos con Celeste Batel, con quien se casó en 1963: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. Los tres crecieron bajo el peso de un apellido vinculado durante generaciones a la política mexicana, pero solo uno de ellos continuó esa tradición de manera directa.

Lázaro Cárdenas Batel, el hijo mayor, nació el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán, la misma tierra donde antes gobernaron su padre y su abuelo, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Estudió Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una formación distinta a la ingeniería civil de Cárdenas Solórzano.

PUBLICIDAD

Fue diputado federal entre 1997 y 2000, senador de 2000 a 2001 y gobernador de Michoacán de 2002 a 2008, bajo las siglas del PRD, el partido que su padre fundó en 1989. También participó en las campañas presidenciales de Cárdenas Solórzano en 1988 y 1994.

Invitados entrega de constancia Claudia Sheinbaum
Bajada 2: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel heredaron un apellido histórico, pero solo uno continuó la carrera política de su padre. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Cárdenas Batel se desempeñó como coordinador de asesores de la Presidencia entre 2018 y 2023, periodo en el que atendió temas vinculados con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En julio de 2024, la presidenta de México Claudia Sheinbaum lo incorporó a su equipo como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, cargo que ocupa en la actualidad. Con ello, Cárdenas Batel acumula casi tres décadas de participación continua en cargos públicos.

PUBLICIDAD

Cuauhtémoc Cárdenas Batel es arquitecto y cofundó el Festival de Cine de Morelia

El segundo hijo del matrimonio, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, construyó una trayectoria alejada de la política partidista. Es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Su actividad pública se concentra en la promoción cultural. Es fundador y vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia, encuentro que arrancó en 2003 y que en su edición número 24 se realizó del 16 al 25 de octubre, con actividades en Morelia y Pátzcuaro.

Cuauhtémoc Cárdenas Batel
CIUDAD DE MÉXICO, 24SEPTIEMBRE2026.- Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia durante la onferencia de prensa donde se dio a conocer la programación de la 24ª edición del FestivalnInternacional de Cine de Morelia (FICM), la cual se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre de 2026 en Morelia Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

En septiembre de este año participó en la presentación de la programación de esa edición. Además de su trabajo en el festival, ha desarrollado actividades independientes relacionadas con las artes plásticas y la joyería.

Camila es la única hija mujer y mantuvo el perfil más discreto

Camila Cárdenas Batel es la única hija mujer del matrimonio entre Cuauhtémoc Cárdenas y Celeste Batel. A diferencia de sus hermanos, no construyó una trayectoria política ni cultural con exposición pública sostenida.

Los registros disponibles sobre su actividad son puntuales. En 2001 participó entre los estudiantes del Centro Nacional de las Artes que organizaron la actividad Manos por la Paz en el Zócalo capitalino, contra el uso de la violencia.

En 2014 se sumó a una expresión de solidaridad con el pueblo yaqui, comunidad que se manifestó en la Ciudad de México contra la construcción del Acueducto Independencia. No existe información institucional actualizada sobre su ocupación profesional actual.

Camila Cárdenas Batel
MÉXICO, D.F., 09FEBRERO2011.- Camila y Cuauhtémoc Cardenas Batel, así como su madre Celeste Batel, durante la presentación del libro "Sobre mis pasos", del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato presidencial, en el Club de Industriales. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Celeste Batel, originaria de Portugal pero radicada en México desde los tres años, permanecieron casados desde 1963 hasta la muerte de ella, ocurrida el 19 de octubre de 2021. Durante la gestión de Cárdenas como gobernador de Michoacán, entre 1980 y 1986, Batel presidió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado.

Los tres hermanos son además nietos del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó México entre 1934 y 1940 y decretó la expropiación petrolera de 1938. Ese apellido acompañó de manera distinta la vida pública de cada uno de los hijos de Cárdenas Solórzano.

Temas Relacionados

Cuauhtémoc CárdenasLázaro Cárdenas BatelCuauhtémoc Cárdenas BatelFestival Internacional de Cine de Moreliamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Celeste Batel: quién fue la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas durante 58 años

La mujer de origen portugués presidió el DIF de Michoacán entre 1980 y 1986 y mantuvo un perfil discreto durante las tres campañas presidenciales de su esposo

Celeste Batel: quién fue la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas durante 58 años

Papá de Checo Pérez llega al Panteón Francés a despedir a Cuauhtémoc Cárdenas: “Lo vi hace poco, me invitó a hacer ejercicio”

Antonio Pérez Garibay se presentó la madrugada del jueves en el cementerio de Legaria

Papá de Checo Pérez llega al Panteón Francés a despedir a Cuauhtémoc Cárdenas: “Lo vi hace poco, me invitó a hacer ejercicio”

Amalia Pulido niega presiones del INE al IEEM para contratar empresas de material electoral: aplaza aprobación de formatos para 2027

Consejeros electorales reconocieron que hay una concentración de este mercado en un número reducido de empresas

Amalia Pulido niega presiones del INE al IEEM para contratar empresas de material electoral: aplaza aprobación de formatos para 2027

Últimas apariciones públicas de Cuauhtémoc Cárdenas antes de su fallecimiento

El fundador del PRD cerró su trayectoria pública con la presidencia honoraria de la comisión petrolera creada por el Gobierno federal, cargo que mantuvo hasta su muerte

Últimas apariciones públicas de Cuauhtémoc Cárdenas antes de su fallecimiento

La última entrevista de Cuauhtémoc Cárdenas, dos meses antes de morir: habló del fraude de 1988, su padre y el futuro de México

El fundador del PRD concedió su última entrevista pública a Miguel Ángel Mancera

La última entrevista de Cuauhtémoc Cárdenas, dos meses antes de morir: habló del fraude de 1988, su padre y el futuro de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA usó a El Vicentillo para negociar entrega de El Mayo Zambada antes de 2024, revela docuserie de Netflix

DEA usó a El Vicentillo para negociar entrega de El Mayo Zambada antes de 2024, revela docuserie de Netflix

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

CJNG en Colombia: detienen a “La Patrona” y “La Pau”, pareja de mexicanos señalados como enlaces con el Clan del Golfo

Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

ENTRETENIMIENTO

El asesinato de Paco Stanley, la crisis de seguridad que sacudió al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas

El asesinato de Paco Stanley, la crisis de seguridad que sacudió al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas

Moby y Justice se suman a Snoop Dogg para liderar el Simifest 2026: así quedó el cartel completo, fecha, sede y precios de boletos

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde: documental revive la traición de “Tano”, el peritaje oculto y las cuentas pendientes

Quién es Isabella Rojas: la modelo colombiana que resultó herida por el dron pateado por Ernesto Chavana

DEPORTES

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Perro altera a asistentes y genera discusión en el Show Run de Checo Pérez

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato”

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi