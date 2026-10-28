México

México descarta riesgos en negociaciones del T-MEC por elecciones intermedias en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum señala que Marcelo Ebrard dialogó con funcionarios de Washington para evaluar un entendimiento previo a la jornada del 3 de noviembre

El acuerdo comercial enfrenta su obstáculo más significativo en las tarifas a automóviles, acero y aluminio, mientras la campaña política en el país vecino complica los tiempos de una negociación que Sheinbaum describe como avanzada pero inconclusa. (Foto AP/Duane Burleson)
El acuerdo comercial enfrenta su obstáculo más significativo en las tarifas a automóviles, acero y aluminio, mientras la campaña política en el país vecino complica los tiempos de una negociación que Sheinbaum describe como avanzada pero inconclusa. (Foto AP/Duane Burleson)
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Las elecciones intermedias de Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre, marcan el ritmo de la revisión del T-MEC, un proceso que, de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avanza con “muchos avances” pero sin un acuerdo final todavía.

La mandataria respondió en su conferencia matutina a un cuestionamiento sobre si es posible cerrar un entendimiento con el gobierno de Donald Trump antes de los comicios intermedios estadounidenses.

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Diálogo abierto con funcionarios de EE. UU.

Sheinbaum confirmó que siguen negociando la revisión del T-MEC ante las elecciones intermedias del 3 de noviembre

Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo comunicación hace un par de días con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el embajador Ronald Johnson, para explorar si es factible concretar un acuerdo antes de la jornada electoral.

La presidenta aseguró que, sin importar el resultado de las elecciones, el trabajo con Estados Unidos continuará. “Ese trabajo no se interrumpe”, sostuvo.

El punto pendiente: aranceles de la sección 232

De acuerdo con la mandataria, el principal tema sin resolver es la reducción de los aranceles de la llamada sección 232, que aplican a:

  • Automóviles
  • Acero
  • Aluminio

México busca una disminución importante de estas tarifas, un objetivo que, según Sheinbaum, todavía no se ha alcanzado.

Barreras no arancelarias, casi resueltas

Claudia Sheinbaum señala que Marcelo Ebrard dialogó con funcionarios de Washington para evaluar un entendimiento previo a la jornada del 3 de noviembre, aunque las partes mantienen pendientes comerciales relevantes. EFE/Isaac Esquivel
Claudia Sheinbaum señala que Marcelo Ebrard dialogó con funcionarios de Washington para evaluar un entendimiento previo a la jornada del 3 de noviembre, aunque las partes mantienen pendientes comerciales relevantes. EFE/Isaac Esquivel

En contraste, la presidenta señaló que se han atendido diversos temas que el gobierno estadounidense identificaba como barreras no arancelarias en la relación comercial. Según dijo, “prácticamente todo se ha resuelto”.

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Sheinbaum afirmó que esos acuerdos se han logrado sin ceder soberanía, y que se limitan a los puntos en los que ambos países coinciden y que fortalecen a las dos naciones.

Trump, “a punto” y campaña electoral

La mandataria reconoció que el presidente Donald Trump ha expresado en distintos momentos que ya están cerca de un acuerdo y, posteriormente, ha dicho lo contrario. Al respecto, Sheinbaum apuntó que el mandatario estadounidense también se encuentra en campaña durante esta semana.

Ante ese escenario, llamó a esperar y a mantener “mucha paciencia y serenidad”. Describió el ambiente de comunicación como de “muy buenas pláticas” y “muy buen ambiente”, aunque aclaró que aún no se llega a lo que México considera importante.

¿Quién toma la decisión final?

Claudia Sheinbaum de perfil frente a dos micrófonos en un podio con el escudo de México y un fondo blanco con diseños florales
La mandataria sostuvo que las conversaciones no se interrumpirán sin importar el resultado electoral y explicó que Donald Trump toma la determinación final en su país con la información de sus secretarios. (Presidencia )

Consultada sobre quién lleva la batuta en las negociaciones, Sheinbaum explicó el mecanismo de toma de decisiones en ambos países:

  • Los secretarios proponen los términos del acuerdo.
  • Ebrard le presenta los avances junto con su equipo de trabajo, y la informan de manera permanente.
  • En México, ella determina si el acuerdo es adecuado al final del proceso.
  • En Estados Unidos, el esquema es equivalente: Trump decide con la información que le entregan sus secretarios.

Contexto: una revisión con fecha política

El calendario electoral estadounidense añade presión a la negociación. Las elecciones intermedias del 3 de noviembre renuevan la Cámara de Representantes y una parte del Senado, por lo que los anuncios en materia comercial suelen tener repercusiones políticas dentro de Estados Unidos.

Sheinbaum, no obstante, planteó que la relación comercial no depende del resultado electoral y que las conversaciones seguirán después de la jornada.

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