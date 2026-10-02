SRE firma con Qatar un acuerdo para eliminar visas diplomáticas y oficiales

Ambos gobiernos suscribieron un memorándum enfocado en la capacitación y educación diplomática. REUTERS/Naseem Zeitoon

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió este 1 de octubre al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, en la sede de la Cancillería.

Según la SRE, ambos firmaron un acuerdo para suprimir visas en pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales, además de un memorándum sobre capacitación y educación diplomática.

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Durante la tercera reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre México y Qatar, los funcionarios revisaron la relación bilateral y las oportunidades económicas, comerciales y de inversión.

México y Qatar colaboran con Suiza y Noruega en materia de diplomacia preventiva y resolución de conflictos. Crédito: X/@SRE_mx

La SRE informó que también reconocieron los avances para abrir una agregaduría naval en la Embajada de México en Qatar, con el objetivo de ampliar la cooperación marítima y de seguridad.

Velasco destacó el diálogo con Qatar sobre mediación y la colaboración con México, Suiza y Noruega para impulsar la diplomacia preventiva y la resolución de conflictos, asuntos tratados en la reciente Asamblea General de la ONU. El comunicado señaló que 2026 es el Año de la Cultura México-Qatar, con actividades artísticas, culturales y gastronómicas en ambos países.

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Reforma sobre doble nacionalidad tendrá efectos en las elecciones presidenciales y estatales de 2030

La consejera jurídica de la Presidencia precisó que el transitorio fija su vigencia desde el proceso de 2028. (Luisa Alcalde )

Luisa María Alcalde informó este 1 de octubre que la reforma que prohíbe la doble nacionalidad para quienes aspiren a una gubernatura o a la Presidencia de México tendrá efectos hasta las elecciones de 2030, pues su aplicación inicia con el proceso electoral de 2028. La medida no alcanzará los comicios de 2027, pese a que Claudia Sheinbaum había dicho que entraría en vigor de manera inmediata tras su aprobación.

La consejera jurídica de la Presidencia explicó que el decreto ya fue avalado por ambas cámaras del Congreso y por 20 entidades federativas. Su artículo transitorio establece que las nuevas reglas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.

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Esta aclaración ocurre después de la controversia por Jasmine Bugarín, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación de Morena en Nayarit, quien nació en California, Estados Unidos, y posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana.

La reforma no modifica las reglas de la elección de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum citó el artículo 62 de la Constitución de Nayarit para revisar los requisitos de elegibilidad en la entidad. EFE/ Mario Guzmán

Alcalde sostuvo que la legislación electoral impide modificar normas que tengan efectos inmediatos sobre una elección próxima. El proceso electoral de 2027 inició formalmente el pasado 10 de septiembre.

“La ley establece que no se pueden modificar leyes electorales que apliquen de manera inmediata para no cambiar las reglas del juego en una elección que ya viene”, afirmó la funcionaria, quien también fue presidenta de Morena y secretaria del Trabajo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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El vigor de la reforma previsto para el proceso de 2028 implica que la prohibición sobre la doble nacionalidad regirá para los comicios de 2030. Por ello, Bugarín no estaría obligada a renunciar a su nacionalidad estadounidense para competir en el proceso electoral de 2027, en caso de que mantenga esa condición.

Jasmine Bugarín nació en California, Estados Unidos, y ejerce como coordinadora estatal de Morena en Nayarit. (Archivo Infobae)

Morena designó a Bugarín como coordinadora en Nayarit el pasado 28 de septiembre. Tras el nombramiento se difundió que tiene doble nacionalidad, lo que abrió cuestionamientos porque Sheinbaum había defendido durante varias conferencias matutinas que una persona interesada en una gubernatura o la Presidencia no debía haber jurado lealtad a otro país.

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El pasado 30 de septiembre, la presidenta fue cuestionada sobre si Bugarín tendría que renunciar a su nacionalidad estadounidense para buscar la candidatura al gobierno de Nayarit. La mandataria respondió que debía revisarse la Constitución estatal y pidió que el partido o la propia aspirante aclararan su condición.

Sheinbaum leyó en esa conferencia parte del artículo 62 de la Constitución de Nayarit, que establece que quien busque la gubernatura debe ser hijo de padres mexicanos, nativo del estado o contar con vecindad efectiva en la entidad durante al menos cinco años previos a la elección.

Ese mismo día, la presidenta señaló que la reforma entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación. La explicación de Alcalde precisó después que el transitorio impide aplicarla en la contienda inmediata.

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Bugarín afirma que inició trámites ante la SRE

Jasmine Bugarín informó que comenzó los trámites ante la SRE para renunciar a la nacionalidad estadounidense. (Foto: redes sociales)

Luego de la polémica, Jasmine Bugarín difundió un comunicado en el que afirmó que su lealtad está con México y sostuvo que no eligió su lugar de nacimiento. También aseguró que inició trámites ante la SRE “desde hace años” para renunciar a su nacionalidad estadounidense.

Alcalde detalló que el artículo 116 de la Constitución fija los requisitos generales para ser gobernador o gobernadora: ser ciudadano mexicano por nacimiento, ser nativo de la entidad o tener residencia efectiva de al menos cinco años antes de la elección, además de contar con 30 años cumplidos el día de los comicios, salvo que la constitución local establezca una edad menor.

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La funcionaria añadió que el artículo 30 constitucional reconoce distintos supuestos de nacionalidad mexicana por nacimiento. Entre ellos se encuentra el de las personas nacidas en el extranjero que sean hijas de padre o madre mexicanos.

También son mexicanas por nacimiento las personas nacidas fuera del país cuyos padres obtuvieron la nacionalidad mexicana por naturalización, así como quienes nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas.