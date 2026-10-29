México

La UNAM alerta sobre elecciones en EEUU que podrían cambiar la negociación comercial entre México y Trump ante un posible acuerdo bilateral

Los comicios estadounidenses se realizarán el próximo 3 de noviembre, donde se decidirán: 435 escaños de la Cámara de Representantes, entre 33 y 34 de los 100 puestos del Senado, además de 36 gubernaturas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de EEUU, Donald Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de EEUU, Donald Trump
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Las elecciones intermedias de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, podrían representar un punto de inflexión para la democracia de ese país y modificar el escenario político en el que se desarrolla la relación con México.

Especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, señalaron que los resultados serán relevantes para medir el respaldo al presidente Donald Trump y las posibilidades de contrapeso institucional a sus decisiones.

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Silvia Núñez García, Estefanía Cruz Lera y Oliver Santín Peña coincidieron en que, independientemente del desenlace electoral, el país tendrá que mantener una estrategia de largo plazo para defender sus intereses y encontrar espacios de negociación con su principal socio comercial.

Entre los asuntos que dependen de la relación mutua de fuerzas políticas en Washington se encuentran la seguridad fronteriza, la migración, el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la firma de un posible acuerdo comercial bilateral para reducir los aranceles en automóviles, autopartes, acero y aluminio.

Durante una conferencia de prensa sobre los comicios, los investigadores destacaron que la participación ciudadana y la composición del Congreso estadounidense serán factores determinantes, advirtiendo que la reacción del mandatario de EEUU ante una eventual pérdida de apoyo republicano podría generar nuevas tensiones en el panorama político del país vecino.

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Elecciones en EEUU podrían limitar las decisiones de Trump

Estefanía Cruz Lera explicó que la jornada electoral representa una oportunidad para establecer contrapesos institucionales a las acciones del jefe de Estado, entre ellas las relacionadas con la política migratoria y el desempeño del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estos comicios se celebran dos años después de las elecciones presidenciales, a la mitad del periodo de cuatro años del mandatario. En esta ocasión, se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, entre 33 y 34 de los 100 puestos del Senado, además de 36 gubernaturas.

La especialista anticipó una mayor participación ciudadana, pese a que estos comicios suelen generar menos interés que las presidenciales, las estimaciones marcan que 34% de los ciudadanos ya había votado anticipadamente.

Por su parte, Oliver Santín Peña consideró que parte del electorado ve las urnas como una vía para impulsar cambios políticos, y agregó que la participación de los jóvenes y el descontento social podrían influir en los resultados.

Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque
Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

México deberá fortalecer su estrategia de negociación

Silvia Núñez García subrayó que las instituciones estadounidenses conservan su fortaleza, aunque advirtió sobre la posible respuesta de Trump ante una reducción del respaldo republicano.

“Será un nuevo parteaguas en la historia de la democracia estadounidense”, afirmó al referirse al escenario que podría abrirse después de la jornada electoral.

La investigadora sostuvo que México necesita construir vínculos tanto con republicanos como con demócratas, pues la composición del gobierno estadounidense puede cambiar rápidamente. Además, recordó que numerosas decisiones relacionadas con la agenda bilateral pasan por el Poder Legislativo, por lo que conocer su integración resulta fundamental para definir la estrategia mexicana.

T-MEC y competencia con China, entre los temas clave

Oliver Santín señaló que el futuro del T-MEC también estará condicionado por la partido que gane la mayoría en el Congreso estadounidense. Por un lado, los demócratas favorecerían una fórmula trilateral que mantenga la participación de México, Estados Unidos y Canadá, mientras que la administración republicana buscaría cerrar ese esquema de relación con sus vecinos.

El especialista añadió que ambos movimientos comparten el objetivo de contener la influencia de China en América del Norte. Por ello, los compromisos de México y Canadá frente al gigante asiático podrían adquirir un peso relevante en el resultado electoral y en las negociaciones comerciales posteriores.

Ante este panorama, los expertos consideraron que el país tendrá que dar seguimiento a los cambios políticos en Estados Unidos y ajustar sus decisiones para preservar espacios de cooperación en materia económica, migratoria y de seguridad.

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