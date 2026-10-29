Cómo armar el disfraz de “Guerreras K-pop” para Halloween: maquillaje, peinado y vestuario

Las Guerreras K‑Pop se convirtieron en una opción para Halloween por su mezcla de ropa táctica, peinados de idol y maquillaje brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El disfraz de Guerreras K‑Pop para Halloween se arma a partir de una combinación de ropa negra o metalizada, accesorios tácticos, maquillaje de ojos marcado y peinados con volumen.

La idea es recrear a una heroína pop que pueda cantar, bailar y combatir, con prendas cómodas para una fiesta, una salida de Halloween o un evento de cosplay.

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Para lograrlo no hace falta copiar un traje completo. Una camiseta negra, una falda o pantalón cómodo, botas, correas decorativas y algunos detalles brillantes pueden crear una versión reconocible del personaje. El peinado y el delineado terminan de definir el resultado.

Demon Hunters: cómo crear la base del vestuario

Empieza por elegir una prenda superior negra. Puede ser una camiseta ajustada, un top deportivo, una musculosa o una remera de manga larga. Las opciones con cierres, costuras visibles o textura sintética ayudan a dar una apariencia más futurista.

Sobre esa base, añade una chaqueta corta, un chaleco o un cinturón ancho. Si no tienes un corsé, puedes imitar el efecto con una faja o un cinturón grande colocado sobre la camiseta.

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La parte inferior puede resolverse con un pantalón cargo negro, un legging, una falda corta o un short oscuro. Para niñas, los leggings o shorts debajo de una falda permiten mayor libertad de movimiento.

Las botas negras o botines de suela gruesa refuerzan la imagen de guerrera. Si no hay calzado de combate, unos tenis oscuros con medias altas también funcionan. Lo importante es que sean cómodos y seguros para caminar.

Las prendas negras se pueden transformar con cinta adhesiva para tela, cintas plateadas o apliques metalizados. Colócalos en hombros, mangas, cinturones o bolsillos para imitar cierres, paneles y detalles de armadura.

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"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Correas y accesorios para un look táctico

El segundo paso consiste en sumar accesorios. Un cinturón ancho con hebilla, una correa decorativa sobre la cadera o una tira ajustada de forma suave alrededor del muslo pueden dar el aspecto táctico del disfraz.

Las correas deben ser decorativas y no limitar los movimientos. Antes de salir, prueba si puedes sentarte, caminar y bailar con el conjunto puesto. Si alguna pieza se desliza o aprieta demasiado, conviene cambiarla por una cinta elástica.

Los guantes cortos negros son una opción sencilla. Se pueden usar guantes de tela, sintéticos o unos guantes viejos sin la parte de los dedos. Si se modifican en casa, los bordes deben quedar bien rematados.

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Para hacer brazaletes, recorta tiras de tela negra, cuero sintético o goma eva. Añade botones grandes pintados de plateado, cintas reflectantes o figuras geométricas para lograr un aspecto tecnológico.

Los auriculares grandes ayudan a reforzar la conexión con la estética idol. Un modelo negro común puede decorarse con cintas plateadas, pequeñas pegatinas metalizadas o recortes de cartulina brillante pegados en los laterales.

En disfraces infantiles, evita cadenas pesadas, hebillas duras, piezas puntiagudas y accesorios que puedan engancharse. Las versiones de tela, goma eva y plástico flexible mantienen la idea visual con menos riesgos.

KPOP DEMON HUNTERS. ©2025 Netflix

Mira: dos colas altas con extensiones de color

El peinado de Mira puede hacerse con dos coletas altas. Cepilla el cabello y recógelo en la coronilla con una liga firme, pero sin tensar demasiado el cuero cabelludo.

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Deja dos mechones finos junto al rostro si quieres suavizar el peinado. Esa elección aporta movimiento y permite que el resultado no se vea demasiado rígido.

Toma un mechón de cabello de cada cola y envuélvelo alrededor de la liga. Fíjalo debajo con una horquilla para ocultar el elástico y dar un acabado más prolijo.

Las extensiones con clip permiten agregar mechones rosas, violetas, azules o plateados sin teñir el cabello. Se colocan debajo de la liga y pueden retirarse al finalizar la fiesta.

Completa el estilo con clips metálicos a los costados o con ligas cruzadas. Los accesorios deben combinar con el tono de las correas, el cinturón y el maquillaje.

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El peinado de Mira puede hacerse con dos coletas altas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rumi: cómo hacer una trenza dragón con volumen

La trenza dragón de Rumi requiere más tiempo, aunque se puede realizar en casa con ligas pequeñas y horquillas. El objetivo es formar una línea de secciones abultadas desde la frente hasta la nuca.

Separa una porción de cabello en la parte frontal y átala con una liga. Luego incorpora mechones de ambos lados y forma una segunda cola debajo de la primera.

Repite el procedimiento hacia atrás. Cada nueva sección debe recoger parte del cabello de la cola anterior para crear una línea continua en el centro de la cabeza.

Cuando termines de sujetar las secciones, abre suavemente los bordes de cada una con los dedos. Este gesto crea el relieve que caracteriza al peinado y aporta una apariencia más estructurada.

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Fija los cabellos que se suelten con horquillas pequeñas. Puedes añadir cintas negras, plateadas o de un color neón entre los segmentos, sin cubrir toda la trenza.

Si el cabello es muy lacio, una pequeña cantidad de fijador puede ayudar. Para niñas, es preferible depender de ligas y clips antes que aplicar demasiado producto.

La trenza dragón de Rumi requiere más tiempo, aunque se puede realizar en casa con ligas pequeñas y horquillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zoey: dos chonguitos altos para una versión rápida

La opción inspirada en Zoey se basa en dos chonguitos altos. Divide el cabello con una raya al medio y haz dos coletas a la misma altura.

Enrolla cada coleta alrededor de su base hasta formar un moño. Sujeta con horquillas y revisa que ambos queden firmes, aunque no tirantes.

Puedes dejar algunas puntas fuera de los chonguitos para un resultado más relajado. Otra alternativa consiste en sustituir los moños por dos trenzas altas.

Las ligas cruzadas, los clips de colores y las extensiones temporales ayudan a personalizar el peinado. Un detalle brillante en cada lado basta para relacionarlo con el resto del disfraz.

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La opción inspirada en Zoey se basa en dos chonguitos altos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maquillaje: ojos gráficos, brillo y labios definidos

El maquillaje puede comenzar con una piel limpia e hidratada. Para un acabado sencillo, usa una base ligera o prescinde de ella y concentra la atención en los ojos.

Aplica una sombra oscura sobre el párpado móvil. Los tonos grises, morados, negros o azules oscuros combinan con la ropa táctica y permiten crear profundidad.

Marca la cuenca con una sombra más intensa y difumina los bordes. Después, coloca una pequeña cantidad de glitter cosmético en el centro del párpado o en el lagrimal.

Halloween ofrece una oportunidad para transformar prendas básicas en el disfraz de una Guerrera K‑Pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delineado cat-eye es uno de los rasgos principales. Traza una línea negra que se extienda hacia el exterior y, si quieres un efecto más dramático, añade una segunda línea fina en rosa, verde o azul neón.

El iluminador puede aplicarse en los pómulos, el puente de la nariz y el arco de Cupido. Para los labios, elige un tono nude con gloss, rosa intenso o vino, según la edad y el nivel de dramatismo buscado.

En niñas pequeñas, evita lentes de contacto, pestañas postizas y glitter cerca de los ojos. Un delineado corto, una sombra suave y un bálsamo labial con color ya permiten recrear la estética.

Al finalizar el evento, retira el maquillaje con un limpiador suave. También conviene desarmar las trenzas o coletas con calma para evitar tirones y lavar el cabello si se usaron sprays temporales o fijador.