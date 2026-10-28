México

Clara Brugada fue abucheada en el showrun de Checo Pérez en Paseo de la Reforma de la CDMX

La funcionaria fue la encargada de cortar el listo para el comienzo de este evento previo al Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana

Clara Brugada
Clara Brugada durante el Primer Showrun de la Escudería Cadillac F1 Team. (captura de pantalla)
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La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada fue abucheada durante su participación el Primer Showrun de la Escudería Cadillac F1 Team celebrado en la capital del país.

Al momento de su presentación, la titular capitalina recibió silbidos y gritos por parte de los asistentes, quienes demostraron su descontento con su presencia en el lugar.

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Este evento marca un momento muy importante para el piloto mexicano, Checo Pérez y los fanáticos de este deporte, quienes disfrutaron del recorrido este 28 de octubre en Paseo de la Reforma previo al Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana.

Clara Brugada entrega reconocimiento a Checo Pérez por sus 300 carreras en al F1

Durante su discurso, Brugada felicitó al corredor por sus 300 carreras en Fórmula 1, entregándole un reconocimiento por parte del gobierno de la CDMX.

“Quiero comentarte que hoy Paseo de la Reforma se convierte en un circuito de alta velocidad y hoy no tiene límite de velocidad para ti y no te vamos a infraccionar. Quiero agradecer que este espacio se haga este gran evento en Paseo de la Reforma. Miles, miles de familias que están inspiradas en ti, que te quieren ver en las calles. Sale este gran evento de los autódromos para encontrarse con el pueblo aquí en Paseo de la Reforma. Y Checo Pérez es el máximo piloto, el mejor piloto, el más exitoso en la historia de México y a nombre de la ciudad te damos un reconocimiento”, expresó.

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