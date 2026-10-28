Senador de Morena no se arrepiente de impulsar la reforma que le dio “superpoderes” a Guadalupe Taddei al frente del INE

El senador de Morena Pável Jarero Velázquez, quien propuso la reserva legal que le dio "superpoderes" a Guadalupe Taddei al frente del INE, dice no arrepentirse de esa decisión. Crédito: X/ @letroblesrosa

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El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pável Jarero Velázquez, quien presentó la modificación legal que en 2024 otorgó facultades unipersonales a Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) defendió su propuesta.

Jarero Velázquez rechazó arrepentirse haber propuesto la reserva a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que, eventualmente, permitió a la consejera presidenta del INE designar y remover funcionarios de primer nivel sin la aprobación del Consejo General del organismo.

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Senador de Morena no se arrepiente por presentar reserva legal que le dio “superpoderes” a Taddei

Los cuestionamientos ahora recaen contra el legislador guinda, por los señalamientos de presunta corrupción que rodean la salida de la exconsejera presidenta del árbitro electoral.

Sumado a su falta de arrepentimiento, el morenista argumentó que corresponde a las instancias fiscalizadoras investigar las presuntas irregularidades y aplicar sanciones cuando existan elementos.

Buscó evitar la “confrontación” al interior del INE

También afirmó –al ser cuestionado por la periodista Leticia Robles de la Rosa en el Senado de la República– que su propuesta tuvo como finalidad evitar la confrontación interna en el Instituto Nacional Electoral.

El senador de Morena Pável Jarero Velázquez impulsó la reserva legal que le dio "superpoderes" a Guadalupe Taddei. Crédito: Morena

—Senador, y después de lo ocurrido, ¿no cree usted que sería mejor tener controversias internas y no estos escándalos de corrupción por tanto poder que le dieron?

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—Pues mira, el tema es simple y sencillamente que quien presida el órgano tenga la posibilidad de integrar a su equipo de colaboradores. Esa es nuestra función como legisladores. Y ya dentro del órgano pues existen otras instancias que tienen que hacer la parte que les corresponde. Pero el origen de la propuesta es muy sencillo, evitar la confrontación interna porque evidentemente hay una serie de intereses y lo vimos previo a la discusión de la propuesta que nosotros presentamos.

—No se arrepienta de haber...

—No, porque cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra conducción y si hay que revisar, auditar y sancionar, pues se tiene que revisar, auditar y, si hay elementos, sancionar a quien haya incurrido en alguna desviación.

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Adiós a la colegialidad del INE

La reforma a la LGIPE facultó a Taddei para nombrar y remover directamente a titulares de la estructura administrativa y las unidades técnicas del INE, incluida la Secretaría Ejecutiva. La presidenta del organismo electoral ya no necesitó consultar al Consejo General ni obtener su aprobación para estos movimientos.

Las decisiones sobre cargos estratégicos dejaron así de depender de acuerdos colegiados entre consejeros. El poder se concentró en la presidencia del organismo electoral.

Tras los escándalos, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE. Crédito: INE

Morena no prevé derogar las facultades que tuvo Taddei

En la misma tónica, la senadora de Morena, Margarita Váldes, rechazó derogar las facultades otorgadas a Guadalupe Taddei, al considerar que deben distinguirse las reformas legales de las actuaciones individuales de los funcionarios.

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“No hay que regresar al pasado”, dijo, al defender que las disposiciones deben aplicarse conforme a derecho.

PAN exige restablecer contrapesos en el Instituto

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, exigió restablecer los contrapesos internos del INE y acusó a Morena de haber concentrado el poder en una sola persona.

“Le dieron todo el poder a una sola persona”, sostuvo, al advertir que la ausencia de controles facilitó presuntas irregularidades administrativas.

Además, demandó investigaciones y sanciones, y –en el mejor de los casos– aprobar una reforma que devuelva al Consejo General su participación en los nombramientos.

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PRI presenta iniciativa para devolver la colegialidad al Consejo General

Ante esta situación, el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve, anunció la presentación de una iniciativa para retirar dichas atribuciones a quien ocupe la presidencia del INE.

El senador del PAN Ricardo Anaya exigió que se devuelvan los contrapesos internos al INE. Crédito: INE / Captura de Video

También advirtió que los cambios impulsados por Morena y aliados rompieron los equilibrios institucionales y contribuyeron a una crisis de credibilidad del árbitro electoral.

“Tenemos que regresar al equilibrio interno que se tenía”, señaló.

Añorve Baños también exigió que se investiguen los presuntos conflictos de intereses, desvíos de recursos y contrataciones irregulares durante la gestión de Taddei Zavala.

Esto ya es el cinismo total, pues pese a los escándalos de presunta corrupción, el senador de Morena Pável Jarero Velázquez no se arrepiente de haber impulsado la reserva legal que le dio “superpoderes” a Taddei al frente del INE.

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