México

Adriana Lavat reaparece tras 27 años y recuerda por qué abandonó su carrera tras casarse con Rafa Márquez: “Dejé mi vida entera”

La actriz lamentó abandonar México cuando su carrera comenzaba a dar frutos para acompañar al futbolista hacia Mónaco

El matrimonio estuvo rodeado de caos desde la boda
Tras casi tres décadas alejada de las telenovelas, la artista recorre Televisa conmovida y mantiene entre sus planes retomar el oficio que construyó desde joven. (Diseño: Jesús Aviles/Infobae México.)
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Durante casi tres décadas, Adriana Lavat mantuvo lejos de las telenovelas una parte de su vida que había empezado a construir desde muy joven.

Hoy, la actriz vuelve para expresar su deseo de recuperar un lugar frente a las cámaras, después de una pausa que transformó su vida profesional. Este regreso la llevó a recordar su relación con Rafa Márquez, la mudanza a Mónaco y la carrera que dejó en México cuando todavía daba sus primeros pasos.

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Rafa Márquez, espectáculos; deportes
El divorcio entre Adriana Lavat y Rafael Márquez se formalizó en España en 2008 tras dos años de separación. (Fotos: EFE - Cuartoscuro)

La visita removió emociones y también decisiones que hoy observa con otra perspectiva. Al revisar esa etapa, Lavat resumió el costo personal de aquella decisión: “Dejé mi vida entera”.

Adriana Lavat se emocionó al reencontrarse con los pasillos que la formaron como actriz

La intérprete regresó a los espacios donde estudió en el Centro de Educación Artística y participó en proyectos como Alma rebelde. El reencuentro tuvo un peso especial porque la conectó con la joven que buscaba abrirse camino en la televisión antes de cambiar de país.

En una entrevista con Hoy, Lavat no ocultó la emoción al recorrer esos lugares. Durante su visita, recordó los años de formación y confesó: “Tengo la piel chinita de ver Televisa después de tantos años, quiero llorar”.

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Adriana Lavat manifestó su deseo de retomar la actuación tras casi tres décadas fuera de las telenovelas. (Instagram/ @mujeresconcanas)
Adriana Lavat manifestó su deseo de retomar la actuación tras casi tres décadas fuera de las telenovelas. (Instagram/ @mujeresconcanas)

La actriz también describió esos pasillos como una parte de su identidad: “Esto es un trozo de mí, de mi esencia; por estos pasillos andaba yo, dando lata, estudiando actuación”, expresó al volver al sitio donde comenzó a construir su oficio.

El reencuentro con esos espacios no quedó solo en la nostalgia. Aunque sin un anuncio oficial de nuevo proyecto, Adriana Lavat dejó claro que volver a actuar sigue entre sus planes y que, pese a los dolores asociados con la fibromialgia y la artritis, busca recuperar el oficio que comenzó a construir antes de que su vida tomara otro rumbo.

La mudanza con Rafa Márquez que puso en pausa sus planes

Adriana conoció a Rafa Márquez en 2001, cuando el futbolista desarrollaba su carrera con el AS Mónaco. La relación avanzó rápido: se casaron por civil ese año y celebraron una ceremonia religiosa en septiembre de 2003, en la Ciudad de México.

La actriz recordó que dejó el país para acompañarlo sin reparar del todo en lo que quedaba atrás: “No había tiempo. No le hice caso a nadie, no me importó nada y me fui a Mónaco”.

La intérprete conoció a Márquez en 2001 y decidió mudarse a Mónaco para acompañar la carrera del futbolista. (Foto: Twitter/ @RafaNotas)
La intérprete conoció a Márquez en 2001 y decidió mudarse a Mónaco para acompañar la carrera del futbolista. (Foto: Twitter/ @RafaNotas)

El cambio significó mucho más que una mudanza. Lavat había estudiado actuación, comenzaba a encontrar oportunidades y veía crecer una carrera que quedó suspendida: “Dejé mi vida entera, que estaba empezando a dar frutos después de haber estudiado actuación y a ver qué haces de tu vida”.

Con el paso de los años, Adriana Lavat volvió a mirar aquella salida de México desde una perspectiva distinta. La actriz no reniega de la familia que formó con Márquez, pero reconoce que el matrimonio la llevó a dejar atrás algo importante para ella: “No debí dejar mi vida de lado absolutamente”.

Santiago y Rafaella siguen en el centro de sus decisiones

La pareja tuvo dos hijos, Santiago y Rafaella. La relación terminó en 2006 y el divorcio se formalizó en España en 2008, después de una etapa marcada por diferencias que trascendieron al ámbito público. Lavat ha mantenido su vida sentimental fuera de la exposición y ha señalado que sus hijos son su prioridad.

Al recordar cómo comenzó su vínculo con Rafael, reconoció que entonces veía el futuro de otra manera: “Él era un muchacho de 22 años y ya le veían cara de que iba a ser una estrella; yo nada más le vi cara de guapo”.

(IG: @rafamarquez.a)
La relación de la pareja dejó dos hijos, Santiago y Rafaella, a quienes la actriz define como su prioridad. (IG: @rafamarquez.a)

La actriz resumió esa etapa con otra frase que muestra la distancia entre sus planes iniciales y el rumbo que tomó su vida: “Dejé todo y de pronto, ‘flash’”.

Ahora, Adriana Lavat vuelve a mirar hacia los foros con la intención de recuperar una parte de sí misma: la actriz que dejó atrás al comenzar una vida con Rafa Márquez y que busca regresar a las historias que alguna vez quiso contar frente a una cámara.

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