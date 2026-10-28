México

Donald Trump vuelve a presumir aranceles a la industria automotriz proveniente de México

El presidente de Estados Unidos destacó el gravamen del 25 por ciento, en medio de las negociaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Donald Trump presumió los aranceles impuestos en el sector automotriz a México. REUTERS/Kevin Lamarque
Donald Trump presumió los aranceles impuestos en el sector automotriz a México. REUTERS/Kevin Lamarque
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Durante un mitin en Lubbock, Texas, el presidente Donald Trump presumió el arancel del 25 por ciento impuesto al sector automotriz mexicano que exporta a Estados Unidos, una medida que en sus palabras obliga a las compañías a trasladar sus operaciones al país que gobierna.

Las palabras del mandatario estadounidense llegan en medio de las negociaciones comerciales que su gobierno mantiene con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se ha abordado la posibilidad de reducir el arancel impuesto desde el año pasado.

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“(Las empresas) Están llegando desde Canadá, México, Japón, Corea del Sur, China, de todos lados. Todos están construyendo aquí”, destacó el republicano frente a sus simpatizantes.

Donald Trump presume aranceles

A días de que las elecciones del congreso se lleven a cabo en Estados Unidos, el presidente defendió su política comercial y afirmó que la implementación arancelaria ha orillado a las empresas a cambiar su producción al país del norte.

Comentó que otros países estaban “robando”, por lo que ahora, las empresas del sector automotriz se ven obligadas a “pagar un precio alto si quieren fabricar nuestros productos fuera, como en México”.

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Reiteró que parte de lo que mantenía a las empresas del sector en otros países se debe a la “mano de obra muy barata”, posteriormente, el vehículo era enviado a Estados Unidos para venderlo “sin arancel”, sin embargo, “todas nuestras compañías automotrices estaban quebrando”.

Tras la medida que ha golpeado al sector automotriz en el país mexicano, Donald Trump negó que las perdidas continúen durante su administración, ya que “ahora todas se están saliendo de México y viniendo aquí porque, si no lo hacen, tienen que pagar un arancel de entre 25% y 50%”.

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