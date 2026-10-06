Integrantes de Timbiriche se deslindan de la serie de televisión que preparan sobre la agrupación

Timbiriche es la nueva apuesta de ViX - (ViX)

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Timbiriche emitió un comunicado conjunto para desligarse de la serie que ViX prepara con el nombre del grupo, luego de confirmar que ninguno de sus integrantes participó en la creación del proyecto ni autorizó el uso de su imagen, voz o identidad. El documento lleva la firma de los seis miembros vigentes de la agrupación.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, señala el texto firmado por Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol. El grupo precisa que tampoco autorizó el uso de su imagen, voz o identidad en la producción.

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El comunicado se difundió ante el próximo estreno de la serie en la plataforma de streaming, luego de más de cuatro décadas de trayectoria conjunta de la agrupación surgida en la televisión mexicana de los años ochenta.

El grupo asegura no conocer el contenido de la producción

Ya liberaron las primeras imágenes de la serie de Timbiriche (Captura de pantalla/VIX)

Los integrantes de Timbiriche afirman en el comunicado que hasta la fecha no han sido invitados a ver la serie, por lo que desconocen su contenido completo. El texto aclara que la producción se presenta como una historia ficcionada que puede combinar hechos reales con situaciones que nunca ocurrieron.

“Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron”, indica el documento. El grupo subraya que esa mezcla entre realidad y ficción resulta determinante para su postura pública frente al proyecto.

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“Y eso importa”, agrega el comunicado, en una de las frases centrales del posicionamiento difundido por los seis artistas ante medios y seguidores.

Detrás de los personajes hay personas reales, advierte la agrupación

La serie de Timbiriche tocará diversos temas. La agrupación real adelanta que no aprueban la historia.

El comunicado de Timbiriche plantea una distinción entre la libertad creativa de una producción audiovisual y la construcción de una ficción alrededor de personas vivas y reconocibles sin su participación directa. El grupo reconoce el derecho a la creación artística, pero marca un límite concreto frente a su caso particular.

“Porque detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”, señala el texto firmado por los seis integrantes.

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“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, añade el comunicado, en el fragmento que condensa el reclamo central del grupo hacia la producción.

La agrupación lleva más de cuatro décadas de trayectoria conjunta

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

El comunicado abre con un recuento de la relación entre los integrantes y el proyecto musical que los unió desde su formación. Timbiriche describe más de cuarenta años de historia compartida entre escenarios, canciones y experiencias personales.

“Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas”, establece el documento en su segundo párrafo. El grupo añade que creció compartiendo “escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales” a lo largo de ese periodo.

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La agrupación reconoce también el vínculo construido con su público a lo largo de las décadas. “También hemos tenido el enorme privilegio de que millones de personas hagan suya una parte de esta historia”, indica el comunicado antes de entrar al posicionamiento sobre la serie de ViX.

El grupo no descarta contar su propia historia en el futuro

Este es el comunicado de Timbiriche (redes sociales)

Timbiriche cierra el comunicado con una declaración sobre la autoría de su propia historia. El texto establece una distinción clara entre el proyecto que prepara la plataforma de streaming y una eventual producción futura narrada por los propios integrantes del grupo.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, afirma el documento en uno de sus párrafos finales. La agrupación no descarta abordar su trayectoria en algún momento posterior, bajo condiciones distintas a las del proyecto actual de ViX.

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“Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, señala el comunicado. El grupo cierra el texto con un agradecimiento a su público y las firmas individuales de Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha.