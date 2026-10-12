De quién es Timbiriche: Erik Rubín revela el dueño del nombre y explica las condiciones para usarlo

Erik Rubín reveló la estructura de derechos detrás de Timbiriche y confirmó que Televisa posee la titularidad de la marca. Foto: Instagram @erikrubinoficial

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La empresa Televisa posee los derechos comerciales del grupo Timbiriche, según confirmó el cantante Erik Rubín al detallar las condiciones contractuales que obligan a los exintegrantes a negociar intercambios de contenido cada vez que buscan utilizar la denominación en presentaciones en vivo.

El intérprete explicó durante una entrevista en el pódcast Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, que la compañía mexicana mantiene el control absoluto sobre el nombre registrado desde la década de 1980.

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La revelación ocurre tras el estreno de la serie dramatizada inspirada en la agrupación.

Un análisis de registros en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial revela la existencia de más de 50 registros vinculados a la denominación Timbiriche.

Estas fichas pertenecen a la televisora o a su filial Nueva Generación, abarcando marcas derivadas como Timbiriche 25 y Timbiriche El Musical.

La compañía mexicana mantiene el control absoluto sobre el nombre registrado desde la década de 1980. Timbiriche - (ViX)

El grupo debe negociar acuerdos de transmisión para la cesión del nombre

Durante la emisión de Pipiris Nights, Apio Quijano cuestionó a Erik Rubín sobre la versión pública que sostenía que la empresa había cedido el nombre a los músicos.

El cantante desmintió esa versión y precisó el mecanismo mediante el cual han operado durante sus giras de reencuentro.

“Hemos llegado a deals donde nos lo prestan y a cambio hacemos un especial de televisión o cosas así”, declaró Erik Rubín en el programa podcast.

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La cesión del nombre no es definitiva, sino una licencia temporal condicionada a la producción de contenidos exclusivos para la televisora.

La dinámica implica que los artistas fundadores carecen de autonomía para explotar la marca comercial en proyectos independientes. Para organizar una gira bajo el nombre que popularizaron desde la infancia, deben otorgar derechos de transmisión o participaciones en programas especiales.

Los integrantes originales deben acordar participaciones en televisión con la empresa para utilizar el nombre de la agrupación en sus giras. (Foto: Captura de pantalla)

La producción de ViX dejó sin regalías a los seis exintegrantes

La plataforma de streaming ViX lanzó el 9 de octubre una serie de 8 capítulos basada en la historia de la banda juvenil.

La producción avanzó sin la consulta previa del elenco original ni la entrega de compensaciones económicas por el uso de su historia colectiva.

Al ser consultado sobre el cobro de derechos o porcentajes por este proyecto audiovisual, Erik Rubín respondió tajantemente que reciben “nada” de regalías.

El músico calificó como desconcertante que la empresa desarrolle un producto biográfico sin la intervención de sus protagonistas.

Seis integrantes originales de la alineación publicaron un comunicado conjunto para desmarcarse de la producción.

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín confirmaron que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad en los guiones. La cantante Paulina Rubio no firmó la carta pública emitida por sus excompañeros.

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El grupo subrayó que la historia presentada por la plataforma mezcla acontecimientos reales con pasajes de ficción no verificados sobre sus vidas privadas y sus familias.

La producción dramatizada de ViX se estrenó en medio del rechazo público del elenco original, que confirmó no recibir regalías. (redes sociales)

Guillermo Pous advierte sobre la separación entre propiedad industrial y derechos de imagen

El conflicto expone la distancia jurídica entre ser titular de una marca registrada y poseer los derechos sobre las personas que integraron la agrupación.

El abogado Guillermo Pous analizó el alcance de estos contratos, el especialista precisó que una producción dramatizada abarca al menos cuatro áreas jurídicas independientes.

La titularidad sobre la marca industrial y el catálogo musical no concede automáticamente la facultad de personificar a seres humanos vivos ni de recrear episodios de su vida íntima.

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Especialistas en derecho de autor aclaran la diferencia entre la propiedad de una marca comercial y los derechos de la personalidad (Foto: X/@guillermopous)

“Timbiriche es una identidad colectiva, pero sus integrantes conservan identidades individuales”, sostuvo Guillermo Pous al evaluar las implicaciones legales de la serie.

Las empresas pueden explotar un nombre comercial, pero enfrentan restricciones cuando atribuyen conductas o diálogos a individuos reconocibles.

La conductora Andrea Legarreta también se pronunció en redes sociales en respaldo a Erik Rubín y al resto de los músicos.

La presentadora cuestionó que la titularidad sobre una marca comercial se traduzca en el dominio sobre la biografía personal y la identidad de los artistas.