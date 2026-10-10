“Éramos parte de esa normalización”: Mariana Garza sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

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Tras el estreno de la serie Timbiriche de Vix, se revivió una antigua entrevista en donde Mariana Garza recordó que su amistad con Sasha Sokol se rompió cuando inició la relación de la cantante con Luis de Llano, un periodo que describió como una distancia que no lograron reparar.

En entrevista para Confesiones con Aurora Valle, la actriz sostuvo que ella y otros integrantes de Timbiriche percibieron que algo era distinto, aunque entonces normalizaron un vínculo marcado por una diferencia de edad y una relación de poder.

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La declaración de Garza llegó después del estreno del segundo capítulo de la serie, donde la producción mostró que el personaje de Sasha terminaba su noviazgo con Benny Ibarra y comenzaba una relación con Luis de Llano, quien le pidió mantenerla en privado.

¿Qué se muestra en la serie?

En esa representación, Mariana y otros miembros del grupo notaban a Sasha distante y le preguntaban si todo estaba bien. Ella lo negaba. La serie se presenta como una ficción inspirada en hechos reales, por lo que las escenas no acreditan que cada conversación hubiera ocurrido de esa manera.

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

Sasha Sokol sostuvo públicamente que su relación con De Llano comenzó cuando tenía 14 años y él 39, mientras ella integraba Timbiriche y el productor tenía una posición de autoridad en aspectos de su carrer

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. El juicio civil que promovió concluyó con una sentencia firme por daño moral en junio de 2025, después de que la SCJN negó un amparo al productor.

Mariana Garza dijo que su amistad con Sasha Sokol cambió

Mariana Garza relató que durante su infancia tenía una relación cercana con Sasha Sokol. Ambas pasaban tiempo en casa de una y otra, convivían de forma constante y se asumían como “uña y mugre”.

La actriz explicó a Confesiones que esa cercanía comenzó a desaparecer cuando Sasha inició la relación con Luis de Llano. Garza señaló que no le tocó acompañar a su amiga en las actividades que antes compartían cuando era novia de Benny Ibarra.

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Timbiriche

“Lo único que pasó es que nuestra relación, la mía con Sa, dejó de ser”, expresó Mariana Garza. La actriz describió que dejaron de frecuentarse y que la hermandad que tenían no volvió a ser la misma.

“Se rompió nuestra amistad”, añadió. La conductora Aurora Valle le preguntó si el cambio ocurrió cuando comenzó el vínculo con Luis de Llano, y Garza respondió: “Exacto”.

Garza dijo que después Sasha salió de Timbiriche y se fue del país. Ella también abandonó el grupo poco tiempo después y durante años no volvió a convivir con los demás integrantes hasta que coincidieron en un programa de Siempre en domingo.

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La actriz contó que pudo hablar sobre el distanciamiento con Sokol hasta el segundo reencuentro de Timbiriche. Para entonces, ambas conversaron sobre la separación de su amistad y sobre los hechos que las alejaron.

La percepción que tenía Timbiriche sobre dicha relación

La integrante de Timbiriche explicó que, en ese momento, el grupo entendió que Sasha y Luis de Llano tenían una relación. Garza afirmó que existieron entrevistas públicas en las que los integrantes respondían que eran novios y que ella veía a su amiga contenta.

Sasha Sokol y Mariana Garza convivieron desde pequeñas hasta su adolescencia en el grupo que marcó una época (Archivo)

Esa percepción, dijo, no reflejaba la distancia que ya existía entre ambas. Garza señaló que la relación de amistad con Sasha había cambiado y que no tenía el mismo contacto que tuvieron durante sus primeros años en la agrupación.

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La actriz relató que el comunicado que Sasha publicó en marzo de 2022 provocó una pausa en el chat que conserva el grupo desde su último reencuentro. Según Garza, los integrantes intercambiaban mensajes casi todos los días, pero la publicación modificó el ritmo de esa conversación.

“Yo lo sentí como años, Aurora, años de leer lo que ella estaba necesitando decir”, declaró Garza. La actriz se conmovió al recordar ese momento y dijo que el pronunciamiento de su amiga tuvo un significado profundo para quienes formaron parte de Timbiriche.

Garza consideró que los integrantes observaban una relación que les parecía extraña, aunque no cuestionaron en ese momento las circunstancias alrededor de ella. “Todos estábamos ahí observando una relación que era rara”, expresó.

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La actriz identificó que entonces había una normalización de ese tipo de vínculos.

“Éramos parte de esa normalización”, dijo. También mencionó que muchas personas, sin importar lo que pensaran en privado, reducían el asunto a que eran una pareja.

(Captura de pantalla)

Mariana Garza habló del proceso legal iniciado por Sasha Sokol

Durante la conversación, Mariana Garza explicó que supo en el segundo reencuentro que Sasha había tenido comunicación con Luis de Llano y que había solicitado los puntos que después se establecieron en la resolución judicial.

Sokol promovió una demanda civil contra el productor y obtuvo una sentencia por daño moral. La resolución ordenó una disculpa pública, una indemnización y la obligación de que Luis de Llano se abstuviera de hablar públicamente sobre la cantante y el caso.

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Garza sostuvo que su compañera había solicitado esos puntos desde antes y en privado. La actriz dijo que admiraba la decisión de Sasha de llevar el caso ante las autoridades y hablar públicamente sobre lo ocurrido.

“Admiro profundamente a mi hermana”, afirmó Garza. La actriz consideró que el proceso podía ayudar a que otras personas identificaran contextos semejantes y buscaran acompañamiento.

También se refirió a las reacciones que recibió Sokol en redes sociales. Garza cuestionó que algunas personas emitieran opiniones sin leer a fondo lo que la cantante había expresado ni conocer los elementos del caso.

La actriz habló de la complejidad que representa el vínculo profesional y personal que varios miembros de Timbiriche mantuvieron con Luis de Llano. Garza reconoció su trayectoria como productor y creativo, así como el peso que tuvo en su carrera desde Alcanzar una estrella.

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(Instagram)

Garza separó el reconocimiento profesional de la responsabilidad

Mariana Garza dijo que podía reconocer el trabajo de Luis de Llano como productor, creativo, visionario y jefe. A la vez, señaló que ese reconocimiento no anulaba la responsabilidad por actos que, desde su perspectiva, no estuvieron bien.

“Parte de mi sanación es reconocer que esa persona a la que le tengo tanto agradecimiento y cariño cometió algo que no está bien”, expresó. Garza señaló que ese tipo de hechos no deberían repetirse.

La actriz recordó que De Llano es tío de Benny Ibarra y que, por esa cercanía, forma parte de la familia extendida que construyeron los integrantes del grupo. Aun así, sostuvo que las familias también deben reconocer cuando ocurre una conducta que requiere ser señalada.