Aparece con vida Samuel Cardona Garza, defensor del territorio en Nuevo León: colectivos y organizaciones agradecen apoyo en su búsqueda

Una ficha de búsqueda y el retrato de Samuel Cardona Garza documentan la desaparición del activista ambiental y defensor del territorio en el estado de Nuevo León. (Jovani Pérez )

Guardar

El activista y defensor del territorio Samuel Cardona Garza, quien desapareció el pasado 13 de octubre en Monterrey, Nuevo León, fue localizado con vida, informaron los colectivos ambientalistas de los que forma parte.

Las organizaciones Noroeste sin Fracking, GreenPace y Un Río en El Río, donde Cardona Garza es miembro activo, compartieron la noticia con un mensaje de alivio y gratitud: “¡Encontramos a Sam!”.

PUBLICIDAD

Colectivos agradecen el apoyo recibido

Las agrupaciones expresaron su agradecimiento a todas las personas que se sumaron a la búsqueda:

Ciudadanos y colectivas

Organizaciones sociales

Medios de comunicación

Autoridades

Una publicación en redes sociales del colectivo Un Río en el Río confirma la localización con vida de Samuel Cardona Garza en Monterrey. (unrioenelrio)

Según la publicación de Un Río en el Río, todos compartieron su ficha de búsqueda y acompañaron a sus allegados durante los 13 días de incertidumbre donde se desconocía su paradero. Los colectivos destacaron el poder de la organización ciudadana y la solidaridad colectiva, y atribuyeron a la movilización social haber dado visibilidad y fuerza a la búsqueda.

¿Cómo fue la desaparición de Samuel Cardona?

Cardona Garza desapareció el 13 de octubre de 2026 en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey. La Comisión Local de Búsqueda de Personas estatal emitió una alerta con sus rasgos físicos:

PUBLICIDAD

Edad: 34 años al momento de su desaparición

Cabello: negro, largo y ondulado

Tez: morena

Ojos: café oscuro

Nariz: chata

Estatura: 1.80 metros

Complexión: delgada

Greenpeace México comparte la ficha oficial de búsqueda de Samuel Cardona Garza, activista reportado como desaparecido en Monterrey, Nuevo León. (@greenpeacemx)

Durante la búsqueda, las organizaciones exigieron al gobernador Samuel García, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Medio Ambiente una acción inmediata, exhaustiva y coordinada.

Su trayectoria en la defensa del territorio

Cardona Garza es abogado y ha participado en la defensa del río Santa Catarina. También ha cuestionado megaproyectos impulsados por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, entre ellos la construcción de la Línea 4 del Metro cerca de la cuenca.

Como parte de esa labor, promovió acciones legales, como amparos y denuncias ante la Profepa, por la forma en que el gobierno estatal manejaba la obra y sus posibles efectos sobre el entorno natural.

PUBLICIDAD