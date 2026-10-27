“No es un documental”: redes tunden a pescadores de Acapulco tras criticar ‘Contra el huracán’ de Netflix

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

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La Cooperativa Paseo del Pescador de Acapulco recibe críticas en redes sociales luego de exigir respeto para los pescadores locales por la película Contra el huracán. Usuarios cuestionan que el organismo interprete la historia de Netflix como un retrato general de quienes trabajan en el mar.

El reclamo de la cooperativa surgió tras el estreno de la película, este 23 de octubre. En su posicionamiento, señaló que la producción usa escenas de violencia y conflictos que, a su juicio, no corresponden con la vida diaria de los pescadores y marineros de Acapulco.

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La cinta se inspira en las experiencias de dos sobrevivientes del huracán Otis. La historia reúne en personajes ficticios los testimonios de Marlon Alfonso Valdez y Jonathan “Chino”, dos hombres que enfrentaron la madrugada del 25 de octubre de 2023 desde embarcaciones distintas.

En la publicación de la cooperativa, decenas de personas rechazaron la postura. Los comentarios coinciden en que Contra el huracán no pretende mostrar a todo el gremio pesquero de Acapulco, sino contar la vivencia de dos personas frente a un fenómeno que alcanzó categoría 5.

Usuarios cuestionan que la cooperativa tome la película como un retrato del gremio

Uno de los mensajes difundidos en Facebook señala que la película relata “la historia de dos pescadores, no la de todos los de Acapulco”. La persona sostiene que el rodaje puede abrir la puerta a nuevas producciones y pide no desalentar ese tipo de proyectos en la ciudad.

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La cinta dirigida por Jorge Michel Grau llegó a Netflix este 23 de octubre y sigue a Wirpul y Candi, atrapados en un yate sin motor ni comunicación frente a Acapulco. (Foto: Netflix Latinoamérica)

Otro comentario afirma: “En lo personal jamás vi en la película que se hablara mal de un pescador o un marinero”. La reacción cuestiona el argumento de que la cinta desacredita a los trabajadores del mar.

La Cooperativa Paseo del Pescador había señalado que no permitirá que se generalice “a todos los hombres de mar como gente de mal”. También sostuvo que los tintes de violencia y agresión no tienen relación con su realidad.

Para varios usuarios, la interpretación del organismo parte de una lectura equivocada del filme. Uno de ellos escribió que el conflicto mostrado responde a la tensión de una experiencia individual y no a una característica compartida por todos los pescadores.

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“Es una película. La toma de esa historia particular, ojo, particular, es para mostrar la vulnerabilidad, el miedo y la resistencia que vivieron esas dos personas en ese momento extremo”, expresó otro internauta.

Las críticas también apuntan a que Contra el huracán no es un documental. Usuarios remarcan que una producción de ficción puede inspirarse en hechos reales sin reconstruir cada detalle ni representar a una comunidad completa.

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

“Es una película, no un documental”, responden tras el posicionamiento

Entre las reacciones aparece de forma repetida la frase: “Es una película, no un documental”. Los usuarios sostienen que la obra tiene recursos de ficción y una trama centrada en personajes concretos.

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Una persona escribió que la historia está basada en hechos reales porque Otis ocurrió y porque dos habitantes de Guerrero compartieron sus testimonios. Añadió que la película no sostiene que esas vivencias representen a todos los trabajadores de mar.

Otra reacción afirma que el largometraje se enfoca en dos hermanos y en cómo enfrentan una noche extrema. “No de cómo lo vivió cada persona en Acapulco”, señala el comentario.

Grandes olas provocadas por un huracán de categoría 1 rompen contra un espigón de concreto en una costa tropical con palmeras inclinadas por el viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos mensajes fueron más duros con la cooperativa. Un usuario sostuvo que el comunicado parece un intento de limpiar prácticas que, según su opinión, ocurren dentro del negocio de los yates. Otro planteó que varios propietarios habrían puesto en riesgo a trabajadores durante la llegada de Otis.

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Esos señalamientos aparecen como opiniones de usuarios en Facebook. No incluyen pruebas documentales ni una respuesta pública de los dueños de embarcaciones mencionados de forma general en los comentarios.

La Cooperativa Paseo del Pescador concluyó su comunicado con una exigencia: “Respetemos al pescador acapulqueño”. En redes sociales, la respuesta fue que la película no menosprecia ese oficio, pues su historia se concentra en dos sobrevivientes y en las decisiones que enfrentan durante el huracán.

De qué trata Contra el huracán, la película inspirada en el paso de Otis

Contra el huracán sigue a Wirpul, un joven que recibe un ascenso como capitán antes de la llegada de Otis a la costa de Guerrero. Su responsabilidad es permanecer en un yate para protegerlo durante la tormenta.

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La película muestra cómo la emergencia cambia cuando el ciclón alcanza categoría 5. El protagonista y Candi quedan sin motor y sin señal, mientras intentan resistir dentro de la embarcación hasta el amanecer.

La producción está dirigida por Jorge Michel Grau y cuenta con Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer en los papeles principales. También se filmó en Acapulco y en los Estudios Churubusco de Ciudad de México.

Marlon Valdez y Jonathan “Chino”, los sobrevivientes que inspiraron el proyecto, colaboraron como asesores y tienen breves apariciones en la película. Ambos vivieron el paso de Otis desde barcos diferentes.