Botas, el changuito de las hijas de “El Chapo” que llevó a las autoridades hasta su escondite tras la fuga del Altiplano

Botas, el chango que llevó a la recaptura de El Chapo Guzmán. (Infobae)

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Una colilla de cigarro encontrada en la bodega donde terminaba el túnel de fuga del penal del Altiplano llevó a las autoridades hasta Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las escuchas telefónicas que se derivaron de ese hallazgo revelaron un encargo inesperado: ir por un changuito llamado Botas que la familia del capo había dejado abandonado en una casa cerca de la cárcel.

El traslado del animal confirmó la ubicación del escondite del narcotraficante más buscado de México, según revela la docuserie Operación Cisne Negro, producida por N+ Docs y estrenada este 27 de octubre en ViX.

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La mascota era un mono que las hijas gemelas de Guzmán Loera y Emma Coronel —Emaly y María Joaquina— habían bautizado como el personaje que acompaña a Dora la Exploradora en las caricaturas de televisión. El animal fue el primer hilo de una cadena de inteligencia que conectó una casa en el Estado de México con la comunidad de Bastantitas de Abajo, en la sierra de Tamazula, Durango, dentro del llamado Triángulo Dorado.

Una colilla de cigarro y Botas

Édgar Coronel, hermano de Emma Coronel. (Redes sociales)

Tras la fuga del 11 de julio de 2015, la entonces procuradora Arely Gómez acudió a la bodega donde desembocaba el túnel de 1.4 kilómetros por el que Guzmán había escapado. En el piso había varias colillas de cigarro. Una de ellas contenía ADN que coincidió con el de Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y cuñado del capo.

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Coronel Aispuro no era un personaje menor en la operación de fuga. Según los reportes oficiales citados en la docuserie, él mismo entró al túnel la noche del escape, salió con Guzmán Loera, abordó un vehículo y después voló con él.

El hallazgo del ADN permitió a la fiscalía obtener autorización judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas de Coronel Aispuro. En esas escuchas, los agentes detectaron que le pedían ir por un changuito que había quedado solo en una casa cerca del penal, en la zona de Metepec, Estado de México.

Después de la captura de Guzmán Loera en febrero de 2014, su esposa Emma Coronel, las gemelas y la mascota se mudaron a las cercanías del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Almoloya, para facilitar las visitas al interno.

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La investigación oficial, encabezada por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y coordinada con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y el Ejército, documentó que días antes del 11 de julio —cuando la familia ya sabía que la fuga estaba por ejecutarse— Coronel y las niñas cambiaron su domicilio a Sinaloa. El mono quedó atrás.

El piloto del Chapo voló bajo para evadir radares y las antenas lo delataron

El Chapo Guzmán tras su recaptura. (Cuartoscuro)

Tras la fuga, Guzmán Loera se reunió con su familia en Bastantitas de Abajo, Tamazula, Durango. Integrantes del Cártel de Sinaloa habían construido varias cabañas de madera en esa zona. La del capo tenía televisión, agua caliente y drenaje. La de sus escoltas contaba con condiciones que el director de la docuserie, Héctor Lazo, describió como “apenas para la supervivencia”, según dijo en entrevista con Denise Maerker.

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El traslado del narcotraficante y de sus familiares estuvo a cargo de Héctor RamónTakashima Valenzuela, alias “El Cachimba”, piloto de confianza de Guzmán Loera. Según la reconstrucción de la serie, voló “muy bajito” y la señal del teléfono celular fue rebotando con las antenas de telecomunicaciones a lo largo de la ruta. Ese rastro permitió a los equipos de inteligencia trazar el trayecto desde el aeródromo de salida hasta la zona serrana.

El rastreo arrojó ocho posibles ubicaciones distribuidas entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. Los agentes sabían que Guzmán estaba en alguno de esos puntos, pero no en cuál. Necesitaban una confirmación.

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Un Mustang rojo llevó al changuito hasta la sierra y confirmó el escondite

Botas era la mascota de las hijas de Emma Coronel y El Chapo.

Ya instaladas en la sierra, las gemelas pidieron a su padre que recuperara a Botas. Guzmán encargó a su entorno la misión de llevarlo en avión. Coronel Aispuro se encargó de la gestión, según la reconstrucción de la docuserie y la información recabada por el periodista Carlos Loret de Mola en 2015.

Las autoridades asignadas al caso detectaron en las escuchas varios intentos por obtener permisos sanitarios para trasladar al animal por vía aérea hasta Culiacán.

Coronel Aispuro acudió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a veterinarias e incluso a Aeroméxico. Un veterinario le negó el permiso porque no pudo comprobar el origen legal del mono. La única alternativa que quedó fue trasladarlo por carretera.

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Coronel Aispuro subió al mono dentro de una caja en la cajuela de un Mustang convertible. No se veía desde afuera. Los elementos de inteligencia que ya lo tenían bajo vigilancia siguieron el vehículo durante todo el trayecto por carretera.

“Sabían que la mascota los podía llevar hasta su objetivo”, relató Lazo en el podcast Hablemos de N+. El Mustang convertible resultó fácil de rastrear.

El vehículo llegó hasta la sierra de Durango. De los ocho puntos que la inteligencia tenía identificados como posibles ubicaciones del capo, el changuito confirmó cuál era el correcto: Bastantitas de Abajo, en Tamazula.

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“Este changuito les confirma cuál de esos ocho puntos era”, explicó Lazo. La mascota de las gemelas se había convertido en la pieza que faltaba para que la Secretaría de Marina concentrara sus operaciones en la zona correcta de la sierra.

La cacería en la sierra duró seis meses y terminó en Los Mochis

Operación Cisne Negro para detener a El Chapo. REUTERS/Mexican Navy

Con la ubicación confirmada, la Marina desplegó operativos en el Triángulo Dorado. El 6 de octubre de 2015, un asalto aéreo en la comunidad de La Piedrosa, Sinaloa, estuvo a punto de capturar a Guzmán, pero el capo escapó a pie por la sierra. Los marinos concluyeron que en ese terreno, donde el narcotraficante nació y creció, no lograrían atraparlo.

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La estrategia cambió: forzarlo a bajar a una ciudad. El Ejército quemó sembradíos de amapola y marihuana, bloqueó 50 pistas aéreas clandestinas y aumentó la presencia militar en la zona. En enero de 2016, Guzmán bajó a Los Mochis, Sinaloa.

La captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue una de las grandes capturas a manos de la Marina (FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO)

El operativo de recaptura arrancó a las 4:00 de la mañana del 8 de enero de 2016. Guzmán escapó por el sistema de drenaje pluvial de la ciudad —un túnel que había sido modificado previamente para su uso— y permaneció oculto casi cinco horas hasta que la lluvia elevó el nivel del agua y lo forzó a salir. Robó un Volkswagen Jetta que se descompuso a las dos cuadras. Robó un segundo auto, un Ford Focus rojo, cuya propietaria reportó el robo a la policía. Agentes de la Policía Federal interceptaron el vehículo y lo detuvieron sin saber en un principio que era él.

El 19 de enero de 2017, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos. En julio de 2019 recibió cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.