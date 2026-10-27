Liga Mx: partidos de la jornada 15 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

La jornada 15 del Apertura de la Liga MX se llevará a cabo del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre (X@LigaBBVAMX)

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El torneo Apertura 2026 de la Liga MX entró a su recta final, y este fin de semana se llevará a cabo la jornada número 15. Como es costumbre, habrá algunos partidos que se transmitirán por televisión abierta, otros por TV de paga y otros por plataformas de streaming.

La fecha futbolera comenzará el viernes 20 de octubre con tres partidos y finalizará el domingo 1 de noviembre con dos duelos.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Pachuca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 25, 2026 Club America's Henry Martin in action with Pachuca's Carlos Moreno REUTERS/Eloisa Sanchez

Partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

El Cruz Azul vs León se verá por Canal 5, señal que también transmitirá los partidos Rayados vs Tijuana y América vs Toluca. Por su parte, TV Azteca ofrecerá gratis los encuentros Juárez vs Querétaro y Puebla vs Pumas.

Viernes 30 de octubre

Atlético de San Luis vs Atlas

Hora: 19:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney +, ViX

Juárez FC vs Querétaro

Hora: 19:00 horas

Transmisión: TV Azteca, FOX

Puebla vs Pumas

Hora: 21:00 horas

Transmisión: TV Azteca, FOX

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Pumas UNAM's Cesar Huerta in action with Tigres UANL's Fernando Gorriaran REUTERS/Luis Cortes

Sábado 31 de octubre

Pachuca vs Tigres

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX

Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

Chivas vs Atlante

Hora: 19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

América vs Toluca

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

Domingo 1 de noviembre

Santos Laguna vs Necaxa

Hora: 17:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX, ESPN

Cruz Azul vs León

Hora: 19:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX

¿Cómo va el Apertura 2026 de la Liga Mx?

América se mantiene como líder del Apertura 2026 tras 14 jornadas, pese a perder 2-1 ante Pachuca en el Estadio Banorte. Las Águilas suman 27 puntos y todavía tienen pendiente el partido contra Tijuana, correspondiente a la jornada 7.

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Cruz Azul escaló al segundo sitio con 26 unidades después de ganar sus dos partidos de la semana. Chivas tiene la misma cantidad de puntos, pero una menor diferencia de goles. Atlas ocupa el cuarto lugar con 24 puntos, seguido por Toluca, con 23, y León, con 22.

El Apertura 2026 de la Liga Mx tuvo una jornada doble la semana pasada y la tabla de posiciones sufrió algunos cambios (captura de pantalla)

Monterrey, Tijuana y Querétaro comparten 20 puntos en los puestos séptimo, octavo y noveno. En la parte baja, Juárez permanece en último con cinco unidades; Necaxa es penúltimo con 10 y Atlante se ubica en el lugar 16 con 14 puntos.

La jornada 14 dejó los empates 1-1 entre Necaxa y Juárez, León y Toluca, así como Pumas y Tigres. Atlético de San Luis venció 1-0 al Atlante y Chivas derrotó por el mismo marcador a Monterrey. Pachuca superó 2-1 al América, Cruz Azul ganó 3-1 a Querétaro, Atlas venció 4-3 a Puebla y Tijuana goleó 4-1 a Santos Laguna.

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