Liga Mx: partidos de la jornada 15 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX entró a su recta final, y este fin de semana se llevará a cabo la jornada número 15. Como es costumbre, habrá algunos partidos que se transmitirán por televisión abierta, otros por TV de paga y otros por plataformas de streaming.
La fecha futbolera comenzará el viernes 20 de octubre con tres partidos y finalizará el domingo 1 de noviembre con dos duelos.
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Partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta
El Cruz Azul vs León se verá por Canal 5, señal que también transmitirá los partidos Rayados vs Tijuana y América vs Toluca. Por su parte, TV Azteca ofrecerá gratis los encuentros Juárez vs Querétaro y Puebla vs Pumas.
Viernes 30 de octubre
Atlético de San Luis vs Atlas
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: ESPN, Disney +, ViX
Juárez FC vs Querétaro
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: TV Azteca, FOX
Puebla vs Pumas
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: TV Azteca, FOX
Sábado 31 de octubre
Pachuca vs Tigres
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: FOX
Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana
- Hora: 19:05 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX
Chivas vs Atlante
- Hora: 19:07 horas
- Transmisión: Amazon Prime
América vs Toluca
- Hora: 21:10 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX
Domingo 1 de noviembre
Santos Laguna vs Necaxa
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: TUDN, ViX, ESPN
Cruz Azul vs León
- Hora: 19:10 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX
¿Cómo va el Apertura 2026 de la Liga Mx?
América se mantiene como líder del Apertura 2026 tras 14 jornadas, pese a perder 2-1 ante Pachuca en el Estadio Banorte. Las Águilas suman 27 puntos y todavía tienen pendiente el partido contra Tijuana, correspondiente a la jornada 7.
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Cruz Azul escaló al segundo sitio con 26 unidades después de ganar sus dos partidos de la semana. Chivas tiene la misma cantidad de puntos, pero una menor diferencia de goles. Atlas ocupa el cuarto lugar con 24 puntos, seguido por Toluca, con 23, y León, con 22.
Monterrey, Tijuana y Querétaro comparten 20 puntos en los puestos séptimo, octavo y noveno. En la parte baja, Juárez permanece en último con cinco unidades; Necaxa es penúltimo con 10 y Atlante se ubica en el lugar 16 con 14 puntos.
La jornada 14 dejó los empates 1-1 entre Necaxa y Juárez, León y Toluca, así como Pumas y Tigres. Atlético de San Luis venció 1-0 al Atlante y Chivas derrotó por el mismo marcador a Monterrey. Pachuca superó 2-1 al América, Cruz Azul ganó 3-1 a Querétaro, Atlas venció 4-3 a Puebla y Tijuana goleó 4-1 a Santos Laguna.
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