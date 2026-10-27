“Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”: así fue la noche que Enrique Peña Nieto perdió al capo más buscado de México

ViX estrenó la docuserie sobre la última captura de El Chapo Guzmán. (Captura de pantalla)

Guardar

Enrique Peña Nieto iba a bordo del avión presidencial rumbo a Francia la noche del 11 de julio de 2015 cuando un asistente se le acercó con un mensaje del entonces director del CISEN, Eugenio Ímaz. El texto era breve pero demoledor: “Lamento informarle, pero El Chapo se fugó”.

Así lo reveló el propio expresidente en la docuserie Operación Cisne Negro, producido por N+ Docs que se estrenó este martes 27 de octubre en la plataforma ViX.

PUBLICIDAD

La aeronave hacía escala en Gander, Canadá, antes de cruzar el Atlántico. El viaje tenía un propósito diplomático de primer orden: México era el invitado de honor al desfile militar del Día Nacional de Francia, una ceremonia pensada como reconciliación bilateral tras el desgaste que dejó el caso Florence Cassez.

Con él viajaban los secretarios de la Defensa y de Marina. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya se encontraba en París desde un día antes. La fuga del Chapo se dio justamente cuando los titulares de las áreas de seguridad del país no se encontraban en el país.

PUBLICIDAD

“No es broma”: la reacción de los funcionarios en el avión

Foto: Cortesía/Vix

Peña Nieto narra que, tras leer el mensaje, regresó con los funcionarios que lo acompañaban en el vuelo. “Recuerdo regresar a la mesa en donde venía departiendo con los funcionarios. Digo: ‘Les tengo una noticia: se escapó el Chapo’. Y recuerdo que me dicen: ‘¿No es broma, verdad?’ Dije: ‘No, no es broma’”.

Lo que siguió fue, en palabras de Osorio Chong, “consternación, preocupación y muy rápido empezar a pensar en los distintos escenarios que hay que tener”. El avión aterrizó poco después en Gander. “De inmediato ahí en la salita del aeropuerto empezamos a trabajar. O sea, ahí lo primero que pensamos es que había que dar un mensaje”, relata el exfuncionario.

PUBLICIDAD

Peña Nieto decidió no regresar a México tras enterarse de la fuga. Continuó el viaje a Francia. “A ver, regresarme no iba a resolver nada. Estas inseguridades pasan, y no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Al mejor cazador se le va la liebre, dice el dicho. Y eso había ocurrido”, justifica en el documental.

Al llegar a París ofreció una conferencia de prensa de siete minutos. Calificó la fuga como “una afrenta para el Estado mexicano” e instruyó al secretario de Gobernación a coordinar la recaptura.

“Yo recuerdo que las mediciones en términos de aprobación del gobierno disminuyeron sencillamente quince puntos, era una brutalidad”, reconoce.

43 minutos sin código rojo: el tiempo que le dieron al Chapo para escapar

MÉXICO, D.F., 16JULIO2015.- Para que nadie notara que estaban abriendo un hoyo en la celda, los perpetradores de la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán tuvieron que usar “ácido y calor” para crear el boquete en el área de la regadera. FOTO: ARCHIVO /CUARTOSCURO.COM

Mientras el avión presidencial cruzaba el Atlántico, en el penal del Altiplano ya habían pasado más de 37 minutos desde que Joaquín Guzmán desapareció de la celda 20 sin que nadie activara el protocolo de emergencia.

PUBLICIDAD

Según la reconstrucción del documental, Guzmán Loera se escabulló a las 20:52 horas por un túnel de 1.4 kilómetros que arrancaba debajo de la regadera de su celda. Recorrió el trayecto en 19 minutos a bordo de una motocicleta adaptada sobre rieles. Un monitorista de la Policía Federal tardó 18 minutos en notar que el reo ya no aparecía en la pantalla. Luego pasaron siete minutos más antes de que alguien contestara la llamada al área de tratamientos especiales. Once minutos adicionales transcurrieron antes de que abrieran la celda y confirmaran el hoyo en la regadera.

El código rojo se activó 43 minutos después de la fuga. Para entonces, tres camionetas ya habían sacado al capo de la zona, pasando incluso cerca de un cuartel del ejército a unos 400 o 500 metros.

PUBLICIDAD

ALMOLOYA, ESTADO DE MÉXICO, 14JULIO2015.- Vista de los túneles por donde Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", líder del cártel de Sinaloa, logró escaparse del Penal del Altiplano, los cuales miden aproximadamente 1.5 kilómetros. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

“Con una persona que hubiera hecho su trabajo, una, esto no hubiera pasado”, dice en el documental la entonces procuradora Arely Gómez.

El documental revela que el túnel se construyó durante un estimado de 10 a 12 de los 16 meses que Guzmán Loera estuvo recluido en el Altiplano. Cruzó una vía del tren y un lago sin ser detectado.

Los sistemas de seguridad perimetral del penal —el sensor geofónico que habría detectado las vibraciones, las alarmas, las mallas perimetrales, los inhibidores de celulares— estaban instalados pero no funcionaban, según los peritajes citados en el documental. De las 20 torres de vigilancia, solo cinco tenían personal.

PUBLICIDAD

El ruido que todos escucharon y nadie investigó

El documental recoge que Manuel Mondragón y Kalb, el primer comisionado de Seguridad que custodió al Chapo tras su recaptura en 2014, advirtió al entregarlo en el Altiplano: “A este le da por fugarse”. Recomendó que lo cambiaran periódicamente de celda y que no lo pusieran en la orilla del penal.

Múltiples voces coincidieron en esa recomendación: la coordinadora de penales federales Celina Oseguera, el director del penal Valentín Cárdenas y personal de inteligencia. Todos pidieron que lo movieran. Un agente de inteligencia fue personalmente al penal dos meses antes de la fuga a recomendar el cambio.

El director del penal declaró que por orden de Ramón Pequeño, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, Guzmán no se movía de la celda 20. Pequeño declaró ante la fiscalía pero nunca fue consignado.

PUBLICIDAD

El túnel por que el que Guzmán Loera escapó del Altiplano en 2015 (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los hallazgos del documental es un video interno de la Agencia de Investigación Criminal, producido en 2016 y nunca difundido en su totalidad, que documenta cómo se autorizó la impermeabilización del techo del área de tratamientos especiales —exclusivamente la zona de la celda 20— durante el mes previo a la fuga.

Los trabajos, que según el contrato debían haber terminado en diciembre de 2014, se reactivaron del 1 al 31 de julio de 2015. Un trabajo que tomaba una semana se extendió por más de un mes. Estos trabajos se habrían hecho para ocultar el ruido que se estaba haciendo abajo en el túnel.

PUBLICIDAD

Los reos del área —entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta 40; Omar Treviño Morales, el Zeta 42; Servando Gómez Martínez, la Tuta, y Héctor Beltrán Leyva, el H— se quejaron repetidamente del ruido. Uno de ellos, Teodoro García Simental, el Teo, declaró que le advirtieron que si seguía quejándose lo trasladarían a otro penal.

Las cámaras de la celda 20, revelados inéditamente en la docuserie, captaron sonidos de taladro constantes entre las 17:00 y las 19:00 del día de la fuga, mientras Guzmán estaba reunido con sus abogados.

Tras la fuga, la investigación se centró en monitoristas y custodios. Los dos monitoristas del CISEN —cuya única función era vigilar exclusivamente a Guzmán las 24 horas— fueron absueltos al año, según el documental.

En cambio, los monitoristas de la Policía Federal, responsables de vigilar todo el penal, recibieron penas de hasta siete años y medio. Uno de ellos, identificado como Jaime, cumplió tres años más de los que marcaba su sentencia de cuatro años.

Peña Nieto reconoce complicidades “en distintas esferas de gobierno” con el narco

La búsqueda duró seis meses. Peña Nieto revela en el documental que tras las vacaciones de Año Nuevo se reunió con los titulares de Defensa, Marina y Gobernación en Acapulco. Les preguntó directamente: “Oigan, ¿cómo vamos con el tema del Chapo?”. La respuesta fue alentadora: “Vamos a tener seguramente buenas noticias pronto. Está en la sierra ya de Sinaloa. En algún momento creo que va a bajar. Hemos registrado llamadas”.

Peña Nieto habla sobre las complicidades del narco con el gobierno. (Infobae México/Jovani Pérez)

Ante la pregunta de la entrevistadora Denise Maerker sobre si sentía que el capo se les estaba escapando demasiado, el expresidente respondió: “No, la verdad no. A ver, mira, si lo aprendes, lo aprendes. Si se te fuga, se te fugó. Ve al hecho objetivo. Todo lo que decora el hecho es decoración de la base. Para mí lo importante: están tras él, están tras él”.

El 8 de enero de 2016, Guzmán Loera fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, tras un operativo en el que terminó huyendo por el drenaje pluvial de la ciudad y fue detenido por policías federales después de que él y su escolta, el Cholo Iván, robaron un auto que se les descompuso a las dos cuadras.

Sobre el operativo final el expresidente atribuye parte del desenlace a la suerte: “Qué suerte tuvo el operativo que estaba lloviendo y en consecuencia pues estaba subiendo el nivel de alcantarillado. Aparentemente, en algún punto se apanica y sale de alguna alcantarilla. Así me lo refirieron”.

El 19 de enero de 2017, El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. En julio de 2019 recibió una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Peña Nieto admite en el documental que “hay complicidades en distintas esferas de gobierno” que facilitaron la operación del Cártel de Sinaloa. Ante la pregunta de si la familia de Guzmán, hoy colaborando con el gobierno de Estados Unidos, podría revelar esas conexiones, dijo: “Yo estoy convencido que hay complicidades en distintas esferas de gobierno. Intuitivamente pienso que difícilmente llegue hasta el alto nivel”.