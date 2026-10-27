Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 27 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,78 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -1,04% respecto al precio de cierre anterior de 21 pesos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,04%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 1,67%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una disminución en su valor. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 12,41%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 6,2%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.