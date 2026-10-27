Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 27 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,78 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -1,04% respecto al precio de cierre anterior de 21 pesos. <i>Dow Jones</i>
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,04%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 1,67%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una disminución en su valor. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 12,41%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 6,2%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 27 de octubre
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
Liga Mx: partidos de la jornada 15 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta
La fecha futbolera comenzará el viernes 20 de octubre con tres partidos y finalizará el domingo 1 de noviembre con dos duelos
“No es un documental”: redes tunden a pescadores de Acapulco tras criticar ‘Contra el huracán’ de Netflix
El posicionamiento de una agrupación marítima genera respuestas en Facebook
Temblor hoy 27 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.6 en Chiapas
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: Los Santelices pierden primer round contra la UIF por bloqueo de cuentas
Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México
MÁS NOTICIAS