Hijos de campesino secuestrado en Guerrero piden ayuda a Sheinbaum, Harfuch y Evelyn Salgado: “Regresen a nuestro papito”

Los menores difundieron un tercer video en una semana con una cartulina que muestra las fotos de los tres funcionarios y una ficha de búsqueda de su padre, Domingo Atanacio Quirino, plagiado hace más de un mes en Ajuchitlán del Progreso. (Cuartoscuro/Captura de pantalla)

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Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

En la grabación, los menores aparecen sosteniendo una cartulina con las fotografías impresas de los tres funcionarios, cada una identificada con su nombre escrito a mano: “Evelyn”, “Omar” y “Claudia”. En el centro de la cartulina colocaron una ficha de búsqueda tipo “Se busca” con la fotografía de Domingo, su nombre, la leyenda “50 años” y la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. A los costados escribieron: “Quiero a mi papi de regreso” y “Tus hijos te esperan”.

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¿Qué dijeron los niños en el video?

Con una cartulina con fotos de la Presidenta, el secretario de Seguridad y la gobernadora de Guerrero, los hijos de Domingo Atanacio Quirino exigen respuesta tras un mes sin que las autoridades localicen al campesino plagiado en Ajuchitlán. (Captura de pantalla)

Aquí le estamos pidiéndole, por favor, que regrese mi papá, Domingo Atanasio Quirino. A la presidenta de México, Claudia, le podemos pedir que regrese a mi papá, y a la gobernadora Evelyn Pineda Salgado, que regresen a mi papá, y a Omar, que regresen a mi papá“, dice el menor.

“Esos tres niveles de gobierno, de por favor, mi papá ya lleva un mes desaparecido, que regresen a mi papá, porque yo y mis hermanos y mi mamá estamos preocupados, que no ha regresado mi papá”, agrega.

El niño describe a su padre como un campesino dedicado a la ganadería que también trabajaba en un camión, sin vínculos con ningún grupo armado. “Ya han regresado los siete y menos mi papá. Les pedimos de por favor que regresen a mi papá”, expresa.

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(Captura de pantalla/FGE Guerrero)

Una de sus hermanas también interviene en la grabación: “Regresen a nuestro papito, donde quiera que vean a mi papito, que lo regresen. Papito, yo lo quiero ver a mi papito”.

Al cierre del video, el niño advierte: “No nos cansaremos de hacer videos hasta saber una respuesta de los tres niveles de gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum y Evelyn y Omar. Queremos de vuelta a mi papá”.

La grabación es el tercer video que la familia difunde en redes sociales en los últimos siete días. El primero se publicó el 19 de octubre, cuando el menor pidió directamente a los captores que soltaran a su padre. En esa ocasión, el niño dijo: “Está enfermo, por favor, tráiganmelo con vida. Es un campesino, no es de pleito”.

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El segundo se difundió días después con un mensaje similar. En este tercer video, el reclamo se dirige por primera vez con nombre y fotografía a los tres funcionarios.

Un hospital, la última pista de su paradero

Domingo Atanacio Quirino, el único campesino secuestrado en Ajuchitlán que sigue desaparecido. (FGE Guerrero)

Atanacio Quirino, de 50 años, fue secuestrado el 24 de septiembre junto con otros siete hombres del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, cuando un comando armado interceptó a 11 pobladores que realizaban labores de pesca, siembra y pastoreo cerca de la comunidad de La Lajita. Los agresores soltaron a dos mujeres y a un menor, pero retuvieron a los ocho hombres.

El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, reveló que Domingo enfermó durante el cautiverio y fue apartado del resto de los secuestrados alrededor del 28 de septiembre, cuatro días después de la captura.

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A diferencia de sus compañeros, Atanacio Quirino no aparece en ninguna de las grabaciones que los captores difundieron durante el cautiverio, en las que obligaron a los demás campesinos a declararse integrantes de un grupo delictivo rival.

La referencia más reciente sobre la ubicación de Domingo surgió en un hospital, donde un sobrino suyo —también enfermo durante el cautiverio— fue hospitalizado. Al preguntar por su tío, recibió una respuesta imprecisa.

“Cuando él estaba en el hospital preguntó si sabían algo de él y le dijeron simplemente que se estaba recuperando, pero pues no hay señales de él”, relató Velázquez en entrevista con la periodista Azucena Uresti. “Eso es muy preocupante”, advirtió.

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene activa una ficha de búsqueda bajo el folio HVAGRO/0220/2026. El documento describe a Atanacio Quirino como un hombre de 1.60 metros de estatura, tez morena clara, cabello negro corto, ojos pequeños y negros, con vitíligo en ambas manos y en los pies, además de una cicatriz en la cabeza del lado izquierdo.

Los seis campesinos liberados regresaron a El Balcón el 23 de octubre

Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Del grupo original de ocho secuestrados, un menor de 12 años identificado como Jordi Alberto fue liberado el 1 de octubre. Fuerzas federales y estatales localizaron con vida a otros seis el 16 de octubre. Los liberados regresaron a su comunidad el 23 de octubre, después de rendir declaración ante las autoridades ministeriales.

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Los seis campesinos denunciaron haber sido sometidos a golpes, tortura y privación de alimentos durante el cautiverio, según un comunicado del Centro Minerva Bello fechado el 21 de octubre. Un sobreviviente que habló con un periodista de Guerrero describió las condiciones de retención: “Pues la mera verdad es un infierno. Nos golpean con los rifles. Nos hincan. Nos meten los rifles en la boca, diciendo que pues hasta aquí llegamos”.

El mismo sobreviviente aseguró que en el campamento donde los mantuvieron había aproximadamente 130 personas privadas de la libertad, procedentes de distintas regiones de México. Algunos cautivos afirmaban venir de California, Estados Unidos.

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La Familia Michoacana buscaría instalar una base de operaciones en El Balcón

Un custodio con equipamiento táctico y fusil vigila a decenas de personas retenidas en el interior de un almacén de lámina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los habitantes de la comunidad y el padre Velázquez atribuyen el plagio a La Nueva Familia Michoacana, organización que disputa el control territorial de la Costa Grande. El sacerdote explicó que el grupo armado pretendía establecer una base permanente en territorio de El Balcón: “Querían tener ahí su base en El Balcón para poder operar de una manera más libre contra sus enemigos”.

El Balcón se distingue de otras comunidades serranas por rechazar el uso de armas en su organización interna. “De todos los grupos de autodefensa comunitaria, de policías comunitarias, ellos son los únicos que no utilizan armas”, señaló Velázquez.

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La Nueva Familia Michoacana fue designada organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025 y opera en al menos 35 municipios del sur del país.

El gobierno estatal asegura que mantiene el despliegue de fuerzas federales y estatales para lograr la liberación de Domingo Atanacio Quirino.