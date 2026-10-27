México

Palenque de Culiacán 2026 anuncia a estos nuevos artistas pese a quejas por cantantes  de narcocorridos

Los anuncios ocurren entre cuestionamientos por la contratación de intérpretes vinculados con el repertorio de canciones con letras sobre el narcotráfico en México

(Redes sociales)
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Palenque de Culiacán 2026 suma a Edición Especial, Los Tucanes de Tijuana, Dinámicos Jrs, Canelos Jrs y el espectáculo Yakísimos a su programación, mientras Fiesta MX Entertainment mantiene dos “candados” pendientes para completar el cartel del evento que se realizará del 12 al 29 de noviembre.

Los anuncios ocurren entre cuestionamientos por la contratación de intérpretes vinculados con el repertorio de narcocorridos, aunque la legislación estatal no impide los espectáculos privados.

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La empresa ha revelado los nombres mediante publicaciones graduales en redes sociales. Al corte de este martes 27 de octubre quedan dos fechas reservadas, el 20 y 25 de noviembre, cuyos artistas todavía no han sido anunciados.

La venta de boletos inicia este 2 de noviembre en la taquilla del recinto y en la plataforma QuèShow. Los precios reportados para algunas funciones van de 800 a 3,000 pesos, de acuerdo con la zona elegida.

Edición Especial abre el Palenque de Culiacán el 12 de noviembre

Uno de los anuncios recientes es el de Edición Especial, agrupación sinaloense que abre la agenda de conciertos el 12 de noviembre. La fecha representa el inicio de un programa que combina música norteña, banda y corridos.

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El 20 de octubre que el grupo se integra a la edición organizada por Fiesta MX Entertainment, nueva administración del recinto. Entre los temas con los que la agrupación llega al Palenque se encuentran “Sin Ti”, “Backpack”, “Cada Noche”, “Fotografía” y “Buena Suerte”.

El 13 de noviembre se presentan Los Alegres del Barranco, Varones de Culiacán, La Revancha y Banda Los Populares del Llano. Esa fecha concentra parte de la discusión pública por los antecedentes y repertorios de algunos exponentes de corridos.

Para el 15 de noviembre fueron agregados Dinámicos Jrs, Canelos Jrs y Los Intocables Jrs, bajo el concepto Legado de Leyendas. Su incorporación amplía la presencia de agrupaciones de la escena norteña y de corridos dentro de la cartelera.

(Instagram/@lostucanesdetijuana)
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El Mimoso, El Yaki y Juanma llegan el 19 de noviembre

El 19 de noviembre se presenta el tour Yakísimos, encabezado por Luis Antonio López, El Mimoso, y Luis Alfonso Partida, El Yaki. El cartel también incluye a Juanma como invitado.

De acuerdo con Noroeste, la fecha fue anunciada el 22 de octubre como el noveno espectáculo revelado para el Palenque de Culiacán 2026. El medio señaló que ambos intérpretes, ex vocalistas de Banda El Recodo, llevan al redondel un repertorio de banda sinaloense y canciones de corte romántico.

La cartelera continúa el 21 de noviembre con Los Tucanes de Tijuana, otro de los nombres añadidos durante las revelaciones más recientes. La agrupación llegará a Culiacán en medio de una programación que todavía reserva dos anuncios.

El 22 de noviembre está previsto el concierto de Grupo Marca Registrada. El 26 de noviembre se presenta Tombochío. Un día después, el 27 de noviembre, suben al escenario Banda MS y Los Chavalitos.

La función del 28 de noviembre reúne a Pancho Barraza y El Coyote y su Banda Tierra Santa. El cierre anunciado para el 29 de noviembre corresponde a Panter Bélico y Arley Pérez, conocido como “El Rayo de Sinaloa”.

Los Alegres del Barranco enfrentan un proceso en Jalisco

La presencia de Los Alegres del Barranco ha generado atención por el proceso judicial que enfrentan en Jalisco. En mayo de 2025, un juez los vinculó a proceso por presunta apología del delito, luego de que proyectaran imágenes alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante una presentación en Zapopan.

La medida también alcanzó a su promotor y representante legal. El juzgador ordenó la firma periódica ante el tribunal y fijó una garantía global de 1,800,000 pesos para los involucrados.

El caso se originó por un concierto realizado el 29 de marzo de 2025 en el Auditorio Telmex. La Fiscalía de Jalisco abrió otras carpetas de investigación por hechos ocurridos en Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, de acuerdo con el mismo medio.

La participación de Varones de Culiacán también ha provocado cuestionamientos debido a que su catálogo se identifica con la escena local de corridos y música norteña. Grupo Marca Registrada y Panter Bélico figuran entre los artistas que interpretan canciones asociadas con personajes y actividades del crimen organizado.

Los Alegres del Barranco abren el Palenque de Culiacán el 13 de noviembre (Instagram)
Los Alegres del Barranco abren el Palenque de Culiacán el 13 de noviembre (Instagram)

Sinaloa restringe contenidos en actos públicos, no en eventos privados

El debate ocurre bajo un marco legal que no equivale a una prohibición general de los narcocorridos en Sinaloa. En junio de 2026, el Congreso local aprobó reformas para restringir la reproducción de música que haga apología del delito en escuelas, transporte público y eventos financiados con recursos estatales o municipales.

La medida no alcanza a espectáculos privados. El Palenque de Culiacán 2026 es promovido por Fiesta MX Entertainment y no recibe subsidio gubernamental.

Panter Bélico vuelve a quedar bajo observación por su repertorio. Durante una presentación pública en San Cristóbal de las Casas en septiembre de 2026, interpretó corridos con referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes.

La empresa organizadora todavía debe revelar a los artistas que ocuparán los dos “candados” del 20 y 25 de noviembre para presentar la programación completa del Palenque de Culiacán 2026.

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