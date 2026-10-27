México

Claudia Sheinbaum cuestiona bloqueo de transportistas pese a diálogo con Gobierno, señala posible interés político

Los transportistas se reunieron con políticos del Partido Revolucionario Institucional

Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during her daily morning press conference, after the outcome of Brazil's presidential runoff election, in Mexico City, Mexico, October 26, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during her daily morning press conference, after the outcome of Brazil's presidential runoff election, in Mexico City, Mexico, October 26, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó, durante su conferencia matutina, que los transportistas de la Canacar hayan realizado el día de ayer un paro nacional y días antes se reunieran con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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