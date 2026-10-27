Claudia Sheinbaum cuestiona bloqueo de transportistas pese a diálogo con Gobierno, señala posible interés político

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó, durante su conferencia matutina, que los transportistas de la Canacar hayan realizado el día de ayer un paro nacional y días antes se reunieran con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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