Se acaba el caos vial: Transportistas retiran bloqueos tras acuerdo con Segob y darán seguimiento a peticiones

La CONCAMIN expresó su postura ante el paro de transportistas del 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

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La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que, tras un diálogo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector transportista, los manifestantes decidieron retirar los bloqueos por completo, liberando así el caos vial.

El acuerdo llega después de una jornada con movilizaciones en 19 estados, donde se reportaron 38 puntos de manifestación, con la participación de 691 vehículos y 858 personas. Veracruz concentró ocho puntos de protesta, mientras que el Estado de México registró seis.

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Las organizaciones se comprometieron a suspender las manifestaciones y retirar de forma definitiva los bloqueos instalados en carreteras, casetas y accesos a zonas urbanas e industriales luego de sostener una reunión con autoridades federales. La medida busca restablecer el tránsito de personas y mercancías en los tramos afectados.

La Segob informó que sostendrá una ruta de trabajo con las agrupaciones transportistas para revisar las demandas planteadas durante las movilizaciones. Las mesas incluirán a autoridades federales y estatales relacionadas con la seguridad, la infraestructura, los impuestos, la seguridad social y las condiciones laborales.

Claudia Sheinbaum, 27 de octubre de 2026

Segob sostuvo mesas para atender exigencias

La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno estarán a cargo de coordinar y acompañar las reuniones. El objetivo es dar seguimiento a las peticiones del gremio y establecer acuerdos con las dependencias responsables de cada tema.

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Entre las demandas expuestas por los transportistas se encuentran el reforzamiento de la vigilancia en carreteras federales, la atención al deterioro de la infraestructura y la revisión de los costos operativos que enfrentan las empresas del sector.

También plantearon inquietudes por las tarifas de peaje, los estímulos fiscales vinculados al autotransporte y los riesgos para operadores que recorren las vías federales. Las organizaciones solicitaron atención a casos de transporte irregular y a presuntos abusos de autoridad.

Como parte de las acciones del Gobierno Federal ante las exigencias, sostuvo mesas de diálogo donde participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Guardia Nacional.

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La presencia de estas dependencias permitió revisar los asuntos de acuerdo con sus atribuciones. En materia de seguridad, el sector busca medidas para prevenir robos y agresiones contra conductores. En infraestructura, pide atención a caminos, accesos y condiciones de operación en rutas de carga.

El encuentro también contó con el acompañamiento de la CONCANACO SERVYTUR, que participará en el seguimiento de los acuerdos alcanzados entre las autoridades y las organizaciones del transporte de carga.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expone la situación respecto a los bloqueos realizados por organizaciones de transportistas.

Sheinbaum cuestiona bloqueos al asegurar que sí había diálogo

Al respecto, durante la conferencia de prensa matutina de este martes 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que un sector de transportistas de CANACAR cerrara carreteras cuando el diálogo con el Gobierno de México ya se encontraba abierto desde hace días, asimismo, señaló que las puertas del diálogo permanecen abiertas para atender las demandas del gremio.

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Sheinbaum planteó que los bloqueos no eran necesarios para que los transportistas fueran escuchados. “¿Por qué cierran carreteras si el diálogo estaba abierto?”, cuestionó durante su conferencia matutina.

La presidenta también mencionó que el conflicto incluye un planteamiento fiscal que, según explicó, impactaría en un sector reducido del autotransporte y principalmente en las empresas de mayor tamaño.