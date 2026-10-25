México

Grecia Quiroz recibe invitación del Consejo Empresarial de Michoacán: “es importante escuchar todas las demandas”

El acercamiento de Grecia Quiroz con el Consejo Empresarial de Michoacán amplía la base de interlocutores de quien aspira a la gubernatura del estado por la vía independiente

Grecia Quiroz
El acercamiento de Grecia Quiroz con el Consejo Empresarial de Michoacán amplía la base de interlocutores de quien aspira a la gubernatura del estado por la vía independiente
Guardar

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, agradeció públicamente la invitación del Consejo Empresarial de Michoacán en un mensaje difundido este sábado 24 de octubre en la cuenta de X «Grecia Quiroz Michoacán 2027». En el texto, sostuvo que atender los problemas del estado interesa a quienes buscan el bien común y que, para lograrlo, es necesario escuchar todas las demandas.

El mensaje no detalla la fecha, la sede ni la agenda del encuentro con el organismo empresarial, ni precisa qué temas se plantearían. Hasta el momento de la publicación de esta nota no se localizó un posicionamiento del Consejo sobre la invitación.

PUBLICIDAD

¿Qué publicó Grecia Quiroz en X?

@GreciaMich2027
@GreciaMich2027

De acuerdo con el texto publicado, la alcaldesa planteó lo siguiente:

  • Agradeció la invitación del Consejo Empresarial de Michoacán.
  • Señaló que atacar «los problemas que más han lastimado a nuestro querido Estado» es un tema de interés para quienes desean el bien.
  • Afirmó estar convencida de que «somos más la gente buena».
  • Cerró con una bendición y anunció que más tarde estaría en «el alcoholímetro» y en sus «recorridos nocturnos».

¿Quién es Grecia Quiroz?

Grecia Itzel Quiroz García es presidenta municipal sustituta de Uruapan desde el 5 de noviembre de 2025, cuando el Congreso de Michoacán la designó para concluir el periodo 2024-2027 tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. Fue propuesta por el Movimiento del Sombrero, la organización independiente que construyó Manzo.

Su aspiración rumbo a 2027

Quiroz ha manifestado públicamente su intención de buscar la gubernatura de Michoacán en 2027 por la vía independiente, según reportó Crónica el 3 de octubre. La elección para renovar el Ejecutivo estatal está prevista para el domingo 6 de junio de 2027, de acuerdo con La Razón.

PUBLICIDAD

Quadratín Michoacán publicó el 6 de octubre que, jurídicamente, no existe una candidatura ni una aspiración registrada de Quiroz ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que aún elabora la convocatoria y armoniza sus lineamientos con las recientes reformas al Código Electoral. El medio añadió que una candidatura independiente a la gubernatura requeriría reunir alrededor de 70 mil respaldos ciudadanos.

En un contexto de debate sobre las reglas electorales, Crónica reportó el 4 de octubre que la alcaldesa sostuvo que la reforma electoral analizada por el Congreso de Michoacán podría afectar directamente a las candidaturas independientes y limitar la participación de movimientos ciudadanos rumbo a 2027.

Otras fuerzas políticas también se han referido a ella. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo en abril que el partido quería dialogar con Quiroz, mientras que Alejandro «Alito» Moreno, líder del PRI, mencionó su nombre como posible perfil en Michoacán. De acuerdo con El Financiero, la alcaldesa ha reiterado que el Movimiento del Sombrero irá a la elección sin pactar con otros partidos.

Alcoholímetro y recorridos nocturnos

La presidenta municipal sustituta publicó el agradecimiento en una cuenta de X, sin que hasta la difusión de la nota se localizara un pronunciamiento del organismo sobre el mensaje publicado. (Foto: redes sociales)
La presidenta municipal sustituta publicó el agradecimiento en una cuenta de X, sin que hasta la difusión de la nota se localizara un pronunciamiento del organismo sobre el mensaje publicado. (Foto: redes sociales)

El anuncio final de su mensaje alude a una actividad que Quiroz retomó el 12 de julio de 2026, ocho meses después del asesinato de Manzo: los recorridos nocturnos por Uruapan. De acuerdo con Plano Informativo, la alcaldesa afirmó que no tienen un propósito político y que se realizarán de forma permanente, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército.

Uno TV describió que la jornada inicia antes de medianoche en un retén de alcoholímetro, donde la alcaldesa llega acompañada de escoltas, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y patrullas. Según ese medio, Quiroz sostuvo que estos recorridos generan en la ciudadanía la percepción de que las corporaciones policiales trabajan en puntos críticos de la ciudad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló en julio, según Animal Político, que la alcaldesa cuenta con 60 elementos de seguridad.

Antecedentes: gira en California y posicionamiento empresarial

Antes de este mensaje, Quiroz realizó una gira en Estados Unidos. Infobae informó el 27 de septiembre que se reunió en Los Ángeles con empresarios mexicanos, líderes michoacanos y representantes de la comunidad migrante. La alcaldesa explicó que la invitación formal provino de la asociación Casa AJUA, que, de acuerdo con su explicación recogida por Crónica, cubrió vuelos, comidas y hospedaje.

En el ámbito empresarial local, Quadratín Michoacán publicó el 28 de agosto un posicionamiento firmado por organismos como Canacintra Uruapan, Canaco Servytur Uruapan y Avocados México, que rechazaron las descalificaciones personales contra la alcaldesa y pidieron mantener un diálogo respetuoso. Ese pronunciamiento corresponde a organismos de Uruapan y es distinto del Consejo Empresarial de Michoacán.

Pendientes por confirmar

Para dimensionar el alcance de la invitación será necesario conocer la fecha y el formato del encuentro, los temas que se abordarían y si el Consejo Empresarial de Michoacán emite un pronunciamiento propio. La cuenta desde la que se difundió el mensaje lleva el nombre de la alcaldesa y ha sido citada por medios como Uno TV en publicaciones previas.

¿Qué sigue?

El IEM elabora la convocatoria para quienes busquen una candidatura independiente, según Quadratín Michoacán, y la elección de gubernatura se realizará el 6 de junio de 2027. Mientras tanto, la alcaldesa Grecia Quiroz continúa por ahora al frente del ayuntamiento de Uruapan, cuyo periodo concluye en 2027.

Temas Relacionados

Grecia QuirozgubernaturaMichoacánUruapanEmpresariosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

El cantante habló sobre una posible producción televisiva inspirada en la agrupación y reconoció que cada integrante tiene una historia distinta que contar

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

Calaveritas de azúcar hechas en casa: la receta de 4 ingredientes que puedes hacer hoy mismo

Esta técnica sin horno permite moldear las calaveritas a mano con azúcar glass, para acompañar las ofrendas de Día de Muertos

Calaveritas de azúcar hechas en casa: la receta de 4 ingredientes que puedes hacer hoy mismo

Santiago Nieto rechaza señalamientos de corrupción y pide enfocarse en la agenda de Querétaro

El morenista asegura que las acusaciones patrimoniales buscan desestabilizar el proceso electoral y llama a sus adversarios a discutir soluciones concretas para la entidad

Santiago Nieto rechaza señalamientos de corrupción y pide enfocarse en la agenda de Querétaro

Cambia el show de Alejo Igoa en México: nueva programación, reembolsos y qué pasará con los boletos

Se anunciaron modificaciones para el espectáculo en el Palacio de los Deportes y se explicó cómo podrán recuperar su dinero quienes ya no puedan asistir

Cambia el show de Alejo Igoa en México: nueva programación, reembolsos y qué pasará con los boletos

Enrique Guzmán genera polémica por su rostro rejuvenecido: usuarios reaccionan a su impactante cambio

El cantante alimentó las versiones sobre un posible procedimiento estético al bromear que se había “estirado todo”

Enrique Guzmán genera polémica por su rostro rejuvenecido: usuarios reaccionan a su impactante cambio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

Con la DEA tras sus huellas: los crímenes por los que “El Chore”, operador de Los Gigios en Sonora, fue capturado para su extradición

ENTRETENIMIENTO

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

Christian Chávez habla del futuro de RBD y pone en duda una reconciliación con sus compañeros

Cambia el show de Alejo Igoa en México: nueva programación, reembolsos y qué pasará con los boletos

Enrique Guzmán genera polémica por su rostro rejuvenecido: usuarios reaccionan a su impactante cambio

Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución

Fallece el cineasta José Luis García Sánchez a los 85 años: ¿Quiénes son los icónicos actores mexicanos con los que filmó?

DEPORTES

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre

Preolímpico de Softbol para Los Ángeles 2028 se disputará en México

Protagonistas de México contra el mundo comienzan a llegar a Arabia Saudita donde Canelo enfrentará a Mbilli

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

México obtiene su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub 17