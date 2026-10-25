Grecia Quiroz recibe invitación del Consejo Empresarial de Michoacán: “es importante escuchar todas las demandas”

El acercamiento de Grecia Quiroz con el Consejo Empresarial de Michoacán amplía la base de interlocutores de quien aspira a la gubernatura del estado por la vía independiente

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, agradeció públicamente la invitación del Consejo Empresarial de Michoacán en un mensaje difundido este sábado 24 de octubre en la cuenta de X «Grecia Quiroz Michoacán 2027». En el texto, sostuvo que atender los problemas del estado interesa a quienes buscan el bien común y que, para lograrlo, es necesario escuchar todas las demandas.

El mensaje no detalla la fecha, la sede ni la agenda del encuentro con el organismo empresarial, ni precisa qué temas se plantearían. Hasta el momento de la publicación de esta nota no se localizó un posicionamiento del Consejo sobre la invitación.

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¿Qué publicó Grecia Quiroz en X?

@GreciaMich2027

De acuerdo con el texto publicado, la alcaldesa planteó lo siguiente:

Agradeció la invitación del Consejo Empresarial de Michoacán .

Señaló que atacar «los problemas que más han lastimado a nuestro querido Estado» es un tema de interés para quienes desean el bien.

Afirmó estar convencida de que «somos más la gente buena».

Cerró con una bendición y anunció que más tarde estaría en «el alcoholímetro» y en sus «recorridos nocturnos».

¿Quién es Grecia Quiroz?

Grecia Itzel Quiroz García es presidenta municipal sustituta de Uruapan desde el 5 de noviembre de 2025, cuando el Congreso de Michoacán la designó para concluir el periodo 2024-2027 tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. Fue propuesta por el Movimiento del Sombrero, la organización independiente que construyó Manzo.

Su aspiración rumbo a 2027

Quiroz ha manifestado públicamente su intención de buscar la gubernatura de Michoacán en 2027 por la vía independiente, según reportó Crónica el 3 de octubre. La elección para renovar el Ejecutivo estatal está prevista para el domingo 6 de junio de 2027, de acuerdo con La Razón.

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Quadratín Michoacán publicó el 6 de octubre que, jurídicamente, no existe una candidatura ni una aspiración registrada de Quiroz ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que aún elabora la convocatoria y armoniza sus lineamientos con las recientes reformas al Código Electoral. El medio añadió que una candidatura independiente a la gubernatura requeriría reunir alrededor de 70 mil respaldos ciudadanos.

En un contexto de debate sobre las reglas electorales, Crónica reportó el 4 de octubre que la alcaldesa sostuvo que la reforma electoral analizada por el Congreso de Michoacán podría afectar directamente a las candidaturas independientes y limitar la participación de movimientos ciudadanos rumbo a 2027.

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Otras fuerzas políticas también se han referido a ella. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo en abril que el partido quería dialogar con Quiroz, mientras que Alejandro «Alito» Moreno, líder del PRI, mencionó su nombre como posible perfil en Michoacán. De acuerdo con El Financiero, la alcaldesa ha reiterado que el Movimiento del Sombrero irá a la elección sin pactar con otros partidos.

Alcoholímetro y recorridos nocturnos

La presidenta municipal sustituta publicó el agradecimiento en una cuenta de X, sin que hasta la difusión de la nota se localizara un pronunciamiento del organismo sobre el mensaje publicado. (Foto: redes sociales)

El anuncio final de su mensaje alude a una actividad que Quiroz retomó el 12 de julio de 2026, ocho meses después del asesinato de Manzo: los recorridos nocturnos por Uruapan. De acuerdo con Plano Informativo, la alcaldesa afirmó que no tienen un propósito político y que se realizarán de forma permanente, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército.

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Uno TV describió que la jornada inicia antes de medianoche en un retén de alcoholímetro, donde la alcaldesa llega acompañada de escoltas, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y patrullas. Según ese medio, Quiroz sostuvo que estos recorridos generan en la ciudadanía la percepción de que las corporaciones policiales trabajan en puntos críticos de la ciudad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló en julio, según Animal Político, que la alcaldesa cuenta con 60 elementos de seguridad.

Antecedentes: gira en California y posicionamiento empresarial

Antes de este mensaje, Quiroz realizó una gira en Estados Unidos. Infobae informó el 27 de septiembre que se reunió en Los Ángeles con empresarios mexicanos, líderes michoacanos y representantes de la comunidad migrante. La alcaldesa explicó que la invitación formal provino de la asociación Casa AJUA, que, de acuerdo con su explicación recogida por Crónica, cubrió vuelos, comidas y hospedaje.

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En el ámbito empresarial local, Quadratín Michoacán publicó el 28 de agosto un posicionamiento firmado por organismos como Canacintra Uruapan, Canaco Servytur Uruapan y Avocados México, que rechazaron las descalificaciones personales contra la alcaldesa y pidieron mantener un diálogo respetuoso. Ese pronunciamiento corresponde a organismos de Uruapan y es distinto del Consejo Empresarial de Michoacán.

Pendientes por confirmar

Para dimensionar el alcance de la invitación será necesario conocer la fecha y el formato del encuentro, los temas que se abordarían y si el Consejo Empresarial de Michoacán emite un pronunciamiento propio. La cuenta desde la que se difundió el mensaje lleva el nombre de la alcaldesa y ha sido citada por medios como Uno TV en publicaciones previas.

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¿Qué sigue?

El IEM elabora la convocatoria para quienes busquen una candidatura independiente, según Quadratín Michoacán, y la elección de gubernatura se realizará el 6 de junio de 2027. Mientras tanto, la alcaldesa Grecia Quiroz continúa por ahora al frente del ayuntamiento de Uruapan, cuyo periodo concluye en 2027.