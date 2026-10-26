México

Atole de galleta casero: receta rendidora y tradicional para consentir a la familia

Esta bebida caliente sustituye la masa de maíz con piezas dulces de galletas molidas junto a leche evaporada y canela, logrando una textura tersa lista en menos de media

Taza de barro decorada con bebida caliente, dos galletas redondas, canela en rama y una cesta con pan dulce sobre una mesa de madera.
El atole se sirve tradicionalmente en jarritos de barro, que ayudan a mantener la temperatura por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El atole de galleta es una variante del atole tradicional mexicano que sustituye la masa de maíz por galleta dulce de horno molida.

Esta sustitución simplifica la preparación sin perder la textura espesa y cremosa característica de la bebida.

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Su consumo es habitual en los meses fríos del año y suele acompañar al pan dulce. La receta se transmite de generación en generación en muchos hogares mexicanos por su sencillez y bajo costo.

Olla de barro con atole humeante y canela, una cuchara de madera sujetada por una mano y un plato con galletas sobre una mesa.
La palabra "atole" proviene del náhuatl "atolli", que significa "agua aguada" o "diluida". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de galleta

El atole de galleta es una bebida espesa y caliente que se prepara con leche, canela y galleta dulce de horno molida, en lugar de la tradicional harina de maíz.

La técnica central consiste en licuar la galleta con un poco de líquido hasta integrarla por completo, y después incorporarla a la leche caliente sin dejar de mover para evitar grumos.

Taza de barro humeante con canela molida, plato con galletas, jarra de vidrio con leche y rama de canela sobre una mesa de madera.
Esta receta es ideal para quienes buscan una alternativa rápida a los atoles que requieren masa de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción a fuego bajo es clave para lograr la textura sedosa que caracteriza a esta bebida. Entre más tiempo se mueva con paciencia, más cremoso quedará el resultado final.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 25 a 30 minutos.

  • Preparación: 10 minutos (triturar y licuar la galleta)
  • Cocción: 15 a 20 minutos a fuego bajo

Ingredientes

1. 1 litro de leche entera

2. 1 lata de leche evaporada (360 ml)

3. 170 gramos de galleta dulce de horno (galleta seca tipo María)

4. 2 rajas de canela

5. 3 cucharadas de azúcar o al gusto

6. 1 cucharadita de esencia de vainilla

7. Canela molida para decorar

Jarra con leche, lata, galletas sobre plato de barro, ramas de canela, cuenco con azúcar y botella sobre una mesa de madera.
La leche entera aporta mayor cremosidad que la leche light o deslactosada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer atole de galleta, paso a paso

1. Vierte la leche entera en una olla junto con las rajas de canela. Calienta a fuego medio hasta que la leche esté caliente, sin dejar que hierva.

2. Mientras tanto, trocea la galleta dulce de horno y colócala en la licuadora junto con la leche evaporada.

3. Licúa hasta obtener una mezcla completamente tersa, sin grumos de galleta visibles. Este paso es clave: busca una textura lisa, no una papilla.

4. Retira las rajas de canela de la olla y vierte poco a poco la mezcla licuada sobre la leche caliente.

Dos manos vierten una mezcla cremosa desde una jarra de vidrio a una olla humeante, junto a galletas en un plato de barro y una rama de canela.
El punto ideal de espesor se alcanza cuando el atole cubre por completo el dorso de una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Mueve de forma constante con una cuchara de madera o un batidor para integrar bien ambas preparaciones.

6. Agrega el azúcar y la esencia de vainilla. No dejes de mover, ya que el atole espesa rápido y puede pegarse al fondo de la olla.

7. Cocina a fuego bajo entre 10 y 15 minutos, hasta que la mezcla cubra el dorso de una cuchara.

8. Prueba antes de endulzar más, pues la galleta y la leche evaporada ya aportan dulzor natural.

9. Sirve de inmediato en tazas de barro o jarritos, y espolvorea un poco de canela molida por encima.

Infografía con ilustraciones de ollas, canela, galletas, licuadora, tazas de barro, textos con instrucciones y el logotipo de Infobae.
Licuar la galleta junto con un líquido facilita que se integre sin dejar trozos sólidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de atole de galleta rinde entre 4 y 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Grasas: 8 g
  • Azúcares: 20 g
  • Fibra: 0.5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Bebida espesa de tejocote con piloncillo servida caliente en entorno hogareño. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Servir en jarritos pequeños permite calcular mejor el número de porciones totales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El atole de galleta se conserva en refrigeración hasta por 3 días dentro de un recipiente hermético.

Para recalentar, agrega un poco de leche y caliéntalo a fuego bajo o en el microondas, moviendo para recuperar su consistencia cremosa.

Vista posterior de una mujer agachada frente a un refrigerador abierto en una cocina moderna. El congelador tiene escarcha, mientras el refrigerador muestra alimentos organizados.
Es recomendable consumir esta bebida dentro de las primeras 48 horas para conservar su mejor sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué se puede acompañar el atole de galleta?

El pan dulce es el acompañante más común de esta bebida, en especial conchas, orejas y pan de muerto en temporada de noviembre.

El contraste entre la bebida cremosa y la textura esponjosa del pan resulta en una combinación equilibrada.

Pan de dulce mexicano, repostería tradicional con sabores auténticos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pan de muerto es uno de los acompañamientos más solicitados durante la temporada de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tamales también son una opción tradicional, sobre todo los de dulce o los de rajas con queso. Esta combinación es habitual en desayunos o cenas familiares durante los meses fríos.

Para una versión más ligera, el atole de galleta se puede servir junto con galletas de animalitos o bizcochos sencillos.

Quienes prefieren un contraste de sabor pueden acompañarlo con fruta fresca, como plátano o manzana en rodajas.

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