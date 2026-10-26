México

Receta de tostadas con aguacate y champiñones: ligero y saludable listo en menos de 10 minutos

Esta receta es una opción ligera para el desayuno, una cena rápida o un tentempié saciante

Dos tostadas con aguacate, champiñones, queso blanco y salsa en un plato decorado, junto a un tenedor y un vaso con agua sobre una mesa.
Dos tostadas de maíz con base de aguacate, champiñones y queso panela reposan sobre un plato artesanal en la mesa de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estas tostadas de aguacate, queso panela y champiñones combinan una base crujiente con la cremosidad del aguacate y el sabor suave de los champiñones salteados.

Son una opción ligera para el desayuno, una cena rápida o un tentempié saciante.

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La preparación toma menos de 10 minutos y admite un toque de zumo de lima, pimienta negra o chile si se busca más intensidad.

Dos tostadas con puré de aguacate, cubos de queso y champiñones en un plato de barro, con medio aguacate y champiñones enteros detrás.
Dos tostadas de maíz con base de aguacate machacado, dados de queso panela y champiñones salteados reposan sobre un plato de barro tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tostadas con aguacate, queso panela y champiñones

Esta receta se prepara sobre tostadas de maíz horneadas. El aguacate se machaca hasta formar una crema, mientras los champiñones se saltean brevemente para concentrar su sabor antes de añadir el queso panela.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 9 minutos.
  • Preparación: 4 minutos.
  • Cocción: 5 minutos.

Ingredientes

  1. 2 tostadas de maíz horneadas.
  2. 1/3 de aguacate maduro.
  3. 1 taza de champiñones laminados.
  4. 40 g de queso panela.
  5. Sal al gusto.
  6. Pimienta negra al gusto.
  7. Unas gotas de zumo de lima, opcional.

Cómo hacer tostadas con aguacate, queso panela y champiñones, paso a paso

  1. Limpia los champiñones con un paño húmedo y córtalos en láminas finas.
  2. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-alto. Añade los champiñones y saltéalos durante 4 o 5 minutos, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
  3. Cocina los champiñones sin amontonarlos para que se doren y no suelten demasiada agua.
  4. Mientras tanto, corta el aguacate, retira el hueso y aplasta la pulpa con un tenedor.
  5. Añade sal, pimienta y unas gotas de zumo de lima al aguacate.
  6. Tuesta las tostadas justo antes de servir para conservar su textura crujiente.
  7. Unta el aguacate sobre cada tostada.
  8. Reparte los champiñones calientes por encima.
  9. Corta el queso panela en láminas o dados y colócalo sobre los champiñones.
  10. Sirve inmediatamente con un poco más de pimienta negra.
Infografía con ilustraciones de tostadas, puré de aguacate, champiñones en sartén y dados de queso panela acompañados de textos con instrucciones.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento culinario en dos etapas para elaborar tostadas con aguacate, champiñones salteados y queso panela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 porción, equivalente a 2 tostadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 205 kcal.
  • Grasas: aproximadamente 9,7 g.
  • Hidratos de carbono: aproximadamente 23,2 g.
  • Proteínas: aproximadamente 11,7 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir las tostadas recién montadas para evitar que pierdan el crujiente.

El aguacate machacado puede conservarse en la nevera hasta 24 horas en un recipiente hermético, con unas gotas de lima y film en contacto con la superficie.

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Los champiñones cocinados pueden guardarse en la nevera hasta 3 días. Calienta la guarnición antes de montar las tostadas.

Cuáles son los beneficios de un platillo de tostadas de champiñones con queso panela y aguacate

Un platillo de tostadas de champiñones con queso panela y aguacate puede ser una comida equilibrada si se controla la cantidad de tostadas y la preparación.

  • Proteína y calcio: el queso panela aporta proteína, calcio y fósforo, útiles para la masa muscular y la salud ósea. Suele tener menos grasa que otros quesos, aunque contiene sodio.
  • Fibra y micronutrientes: los champiñones aportan fibra, vitaminas del complejo B, potasio y antioxidantes. También dan volumen al platillo con pocas calorías.
  • Grasas saludables: el aguacate contiene grasas monoinsaturadas, que favorecen la salud cardiovascular. Aporta además fibra, potasio y vitamina E.
  • Energía: las tostadas proporcionan carbohidratos. Si son horneadas o hechas con maíz integral, pueden ser una opción con menos grasa y más fibra que las fritas.
  • Saciedad: la combinación de fibra, proteína y grasas saludables ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo, lo que puede evitar antojos entre comidas.

Para hacerlo más completo, puedes agregar nopales, jitomate, cebolla, frijoles o alguna salsa sin exceso de sal. Si buscas cuidar calorías, colesterol o presión arterial, conviene moderar el queso, el aguacate y las tostadas fritas.

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