El músico y productor noruego Kygo compartió a través de redes sociales un video promocional grabado durante su ensayo frente a las gradas vacías del Estadio GNP Seguros para anunciar su regreso a México. En las imágenes se observa al artista tocando un teclado electrónico mientras porta gafas oscuras y audífonos de monitoreo, rodeado por equipo de audio, micrófonos y consolas de mezcla.

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El DJ noruego Kygo anunció su regreso a México con dos presentaciones en 2027: una en Guadalajara y otra en la Ciudad de México.

El anuncio llega después de que, en enero de 2025, Kygo reuniera a más de 65 mil personas en una sola fecha en el Estadio GNP Seguros, la presentación más numerosa de toda su carrera hasta ese momento. El músico lo confirmó entonces en sus redes sociales.

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Los conciertos de 2027 contarán con Ian Asher como invitado en ambas sedes, mientras que Alesso se sumará únicamente a la fecha de la Ciudad de México, según el flyer oficial difundido por el productor OCESA.

Kygo en México 2027: Cuándo son los conciertos del DJ noruego

Kygo en México 2027: fechas, preventa y boletos para sus conciertos en CDMX y Guadalajara

Kygo anunció el 23 de octubre su regreso a México con dos presentaciones en 2027: una en Guadalajara y otra en la Ciudad de México. El DJ noruego se presentará el viernes 30 de abril en el Coliseo GNP Seguros de la capital tapatía y el sábado 1 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, con un horario estimado de las 21:00 horas.

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Boletos de Kygo en México 2027: Cuándo salen los boletos

El calendario de ventas, a cargo de Ticketmaster, inicia con la preventa de artista el martes 27 de octubre a las 13:00 horas, exclusiva para quienes se registren con anticipación en el sitio laylo.com/kygo/m/mx27. Esta fase permite comprar hasta cuatro boletos con cualquier tarjeta bancaria.

Después sigue la Gran Venta HSBC, dividida en dos días: el miércoles 28 de octubre para tarjetas Premier y el jueves 29 de octubre para tarjetahabientes de crédito y débito en general, ambas a partir de las 14:00 horas y con promociones de hasta cinco meses sin intereses. La venta general abre el viernes 30 de octubre a las 14:00 horas.

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Así se vivió la actuación de Kygo en el GP de México (Foto: Twitter/@fest_network)

Las taquillas físicas del Estadio GNP Seguros operarán desde el 31 de octubre, mientras que las del Coliseo GNP Seguros de Guadalajara solo venderán el mismo día del espectáculo. OCESA no ha publicado los precios oficiales de los boletos para ninguna de las dos fechas.

El último show de Kygo en México duró ocho horas seguidas

La presentación de enero de 2025 en el Estadio GNP Seguros marcó el regreso de Kygo al país tras sus conciertos en el Palacio de los Deportes en 2022. El evento se extendió por ocho horas continuas de música electrónica, con teloneros como Victoria Nadine, Forester y Sam Feldt, además de Alan Walker como artista de soporte principal.

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Kygo salió al escenario con fuegos pirotécnicos, pulseras de colores y rayos láser, y combinó sus propios éxitos interpretados junto a Justin Jesso y Zak Abel con versiones de temas de Donna Summer y ABBA. El set incluyó también un homenaje al DJ sueco Avicii.

Kygo se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, en una gira que incluirá presentaciones, en Brasil, Chile y Argentina

El show comenzó pasadas las 23:45 horas y se extendió casi hasta la medianoche con un repertorio de más de 25 canciones, entre ellas “Stargazing”, “It Ain’t Me” y “Stay”, esta última junto a Alesso.

Precio de los boletos para Kygo en México

El precio de los boletos para las presentaciones del 2027 aún no están disponibles, pero las entradas para aquella presentación en 2025 tuvieron un costo de entre 549 y 2.415 pesos, una referencia que algunos fans citan ahora como posible rango para las entradas de 2027, aunque sin confirmación oficial de OCESA o Ticketmaster.

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