Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1766 Lotería Nacional domingo 25 de octubre: premio mayor y números ganadores

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Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

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En esta ocasión, el billete conmemorativo rinde homenaje a la creación del Servicio Militar Nacional y a los jóvenes que, desde 1943, integran sus filas para cumplir con su deber cívico y contribuir a la defensa del país.

La pieza reconoce el papel de esta institución en la formación de reservas para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su vínculo con la historia y la soberanía nacional.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

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$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más importantes del domingo 25 de octubre del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 11 millones de pesos:

Premio de 1 millón 500 mil pesos:

Premio de 1 millón 500 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos: Leo 4370

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 140 mil pesos:

Premio de 140 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 120 mil pesos:

Premio de 100 mil pesos: Leo 5980

Premio de 100 mil pesos:

Premio de 100 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 80 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos: Acuario 1002

Premio de 60 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos:

Premio de 60 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

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El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.