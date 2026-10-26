El emotivo mensaje que Memo Ochoa dedicó al América y a Emilio Azcárraga durante su homenaje en el Azteca

Memo Ochoa conmovido durante su homenaje con América ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Las miles de voces que corearon “Ochoa, Ochoa” guardaron silencio cuando Guillermo Ochoa tomó el micrófono y caminó al centro de la cancha. El Estadio Azteca fue testigo del debut y consolidación de una figura internacional. La noche de este 25 de octubre, el club América honró la carrera de Paco Memo y le brindó un momento único.

Al medio tiempo del América vs Pachuca de la Jornada 14 del Apertura 2026, Memo Ochoa ofreció un mensaje, frente a la afición, el exguardameta expresó su agradecimiento por el reconocimiento y por la trayectoria que construyó con el club.

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“No sé por dónde empezar y no quiero terminar tampoco. Es difícil encontrar las palabras con tanto cariño y tanto aprecio”, señaló Ochoa. Después, agradeció Emilio Azcárraga, quien atribuyó un papel importante en su historia y en la grandeza del equipo: “Sin él nada de esto hubiera pasado y ha hecho a este equipo el más grande. Gracias, Emilio”.

El hoy ex futbolista también reconoció a la directiva, al personal que trabaja en el club y a todas las personas que hicieron posible el homenaje. “Gracias por este detalle y este momento, que llevaré siempre en el corazón”, afirmó.

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Ochoa dedicó un mensaje especial a sus padres, a quienes agradeció por haberlo acompañado en sus primeros pasos y por inscribirlo en la escuela del América. También mencionó a su esposa y a sus hijos, “por estar en las buenas y en las malas”.

“Y lo más importante, a ustedes, afición”, expresó ante los seguidores americanistas presentes en el Estadio Azteca.

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO