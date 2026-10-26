México

Morena felicita a Lula da Silva por su triunfo electoral y afirma que el resultado da esperanza a América Latina

El partido mexicano reconoció al PT y a las fuerzas de la coalición que apoyaron al mandatario brasileño

La organización política subrayó que el mandato expresado en las urnas por la ciudadanía brasileña debe respetarse. REUTERS/Amanda Perobelli
La organización política subrayó que el mandato expresado en las urnas por la ciudadanía brasileña debe respetarse. REUTERS/Amanda Perobelli
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Morena felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria electoral y sostuvo que el resultado llena de esperanza a América Latina y al mundo. En un comunicado fechado este 25 de octubre, la fuerza también reconoció al Partido de los Trabajadores (PT), a los aliados y movimientos sociales de la coalición, así como a quienes participaron en la jornada.

El partido afirmó que el mandato de las urnas debe respetarse y que corresponde a Brasil decidir su destino sin presiones extranjeras, amenazas ni tutelajes. Morena señaló que la soberanía no es negociable y que ninguna potencia o interés económico debe colocarse por encima de la voluntad popular.

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Morena atribuyó la victoria a las personas trabajadoras, las mujeres, las juventudes y los pueblos indígenas que defendieron sus derechos y un proyecto basado en la justicia, la salud, la educación y una vida digna. También expresó su fraternidad con Lula y con el pueblo brasileño frente al avance de la ultraderecha.

El partido atribuyó la victoria en los comicios a la participación de trabajadores, mujeres, juventudes y pueblos indígenas. REUTERS/Jean Carniel
El partido atribuyó la victoria en los comicios a la participación de trabajadores, mujeres, juventudes y pueblos indígenas. REUTERS/Jean Carniel

“Frente al avance del odio, la exclusión y el autoritarismo, Brasil ha demostrado que los pueblos pueden cambiar el rumbo de la historia. Ningún triunfo de la ultraderecha es inevitable. La esperanza, cuando se organiza, tiene la fuerza para vencer, declaró Morena en un comunicado.

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De acuerdo con EFE, Lula obtuvo 51.74% de los votos frente a 48.26% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, con 97.69% de las urnas escrutadas. Los resultados oficiales describen una remontada inédita en la historia democrática de Brasil.

Claudia Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su triunfo presidencial en Brasil

La mandataria mexicana publicó un mensaje en X después de que el dirigente del PT se impuso a Flávio Bolsonaro. (Presidencia)
La mandataria mexicana publicó un mensaje en X después de que el dirigente del PT se impuso a Flávio Bolsonaro. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, resultado que le permite iniciar un cuarto mandato y permanecer al frente del país sudamericano hasta 2030.

Sheinbaum difundió el mensaje después de confirmarse la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal. Lula obtuvo alrededor de 51.8% de los votos, mientras que su adversario alcanzó aproximadamente 48.2%.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió Sheinbaum en su cuenta oficial de X.

El resultado revirtió la ventaja que Bolsonaro había conseguido en la primera vuelta, realizada a principios de octubre. La segunda jornada electoral registró alta participación ciudadana y controversias por las condiciones para acudir a votar en distintas ciudades.

Además, Jorge Álvarez Máynez usó la publicación de Sheinbaum para plantear retomar el caso de Brasil para establecer una jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso a la semana. Escribió el dirigente de MC: “Es un buen día para retomar el ejemplo de Brasil y hacer realidad la Jornada Laboral de 40 horas y 2 días de descanso a la semana”.

Lula da Silva iniciará su cuarto mandato presidencial

Lula da Silva se convirtió en el primer mandatario en la historia de Brasil que consigue cuatro periodos de gobierno. REUTERS/Brian Snyder
Lula da Silva se convirtió en el primer mandatario en la historia de Brasil que consigue cuatro periodos de gobierno. REUTERS/Brian Snyder

Luiz Inácio Lula da Silva se convierte en el primer presidente brasileño que obtiene cuatro mandatos. El político de izquierda gobernó Brasil entre 2003 y 2006, así como de 2007 a 2010, y volvió a la Presidencia en 2023.

Su triunfo mantiene a la izquierda al frente del gobierno brasileño. El dirigente del PT superó a Flávio Bolsonaro por una diferencia de alrededor de 3.6 puntos porcentuales en el conteo de la segunda vuelta.

Antes de la definición electoral, Sheinbaum evitó fijar una postura definitiva sobre la contienda. El pasado 5 de octubre, tras conocerse los resultados de la primera ronda, sostuvo que era necesario esperar a que concluyera el proceso.

En esa ocasión, la presidenta se refirió a denuncias sobre una posible intervención de sectores del gobierno de Estados Unidos en favor de Bolsonaro. Sheinbaum afirmó que existen grupos de derecha interesados en influir en procesos políticos de otros países.

También sostuvo que el principal respaldo de su administración es el pueblo de México, al responder sobre la posibilidad de que una derrota de Lula redujera los aliados de su gobierno en América Latina.

Integrantes de Morena reconocen el resultado en Brasil

Ariadna Montiel aseguró que el resultado electoral fortalece la agenda social de la izquierda en América Latina. (Foto: Morena)
Ariadna Montiel aseguró que el resultado electoral fortalece la agenda social de la izquierda en América Latina. (Foto: Morena)

La Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, también celebró la victoria de Lula da Silva. En su mensaje, describió el desenlace como un triunfo frente al odio y la desinformación, además de felicitar al pueblo brasileño y al mandatario.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó su respaldo al presidente brasileño. Señaló que el resultado fortalece la lucha de la izquierda latinoamericana por mejores condiciones de vida y justicia social.

Montiel reconoció la organización de quienes participaron en el proceso electoral y afirmó que el poder público debe orientarse a atender las necesidades de la población.

A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) felicitó al pueblo brasileño y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en las elecciones presidenciales de Brasil, según un mensaje de la dependencia. México reiteró su voluntad de fortalecer la amistad, el diálogo político y la cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos y de América Latina.

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