Renuncia de Taddei demuestra que Sheinbaum “no protege a nadie”, afirma Ricardo Monreal

Lugar que deja Mónica Soto en el Tribunal Electoral podría quedar vacante.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a su “visto bueno” ante la renuncia de Guadalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que deben realizarse auditorías para esclarecer los señalamientos sobre presuntos abusos, privilegios y posibles conflictos de interés en el organismo. A través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’, el legislador dijo que en este caso “Sheinbnaum fue muy tajante”.

El diputado defendió la investigación sobre posibles irregularidades vinculadas con la Taddei, que solicitó la presidencia. Señaló que quienes, en contrario a quienes suponían que el gobierno protegería a la titular del INE para facilitar su actuación durante los procesos electorales, “se equivocaron”. Según dijo, la mandataria no pidió su renuncia, pero ordenó que se investigara el caso.

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El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ofreció declaraciones en una entrevista sobre las medidas del gobierno federal frente a investigaciones de la Fiscalía General de la República. Desde su oficina legislativa, el diputado abordó la renuncia vinculada al caso de la familia Taddei y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ante señalamientos de corrupción.

El planteamiento de Monreal es que la decisión presidencial abrió paso a consecuencias institucionales, entre ellas la renuncia y la sujeción a proceso ante el órgano interno de control de la Auditoría Superior de la Federación. También aludió a una posible responsabilidad ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El legislador remarcó que no existió protección para la funcionaria. Añadió que corresponde que responda por cualquier falta cometida bajo su responsabilidad al frente del INE.

¿Por qué es investigada Guadalupe Taddei y qué sigue para el INE?

El 24 de octubre, la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aceptó la investigación que abrió en su contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que señala irregularidades en contrataciones del organismo electoral.

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“El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que en su Órgano Interno de Control, al que remitieron los antecedentes (...)”

“La presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso”, señaló el INE en su comunicado de prensa.

Tras la renuncia de la consejera presidenta, el INE debe mantener una presidencia provisional mientras la Cámara de Diputados designa a la persona que complementará el cargo. El procedimiento comienza cuando la Cámara conoce formalmente la dimisión. A partir de entonces, la Junta de Coordinación Política debe convocarse para poner en marcha el relevo.

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INE proceso electoral 2026-2027

Los diputados tendrán que integrar un comité técnico, emitir una convocatoria pública y recibir los registros de las personas aspirantes. Después se desarrollarán las etapas de evaluación previstas por la Constitución.

La nueva designación requiere el respaldo de una mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Si los legisladores no alcanzan ese acuerdo, el nombramiento se resolverá mediante insaculación. Ricardo Monreal estimó que todo el proceso tomará entre cuatro y cinco semanas. Durante ese lapso, el INE conservará sus funciones y continuará con las actividades vinculadas al Proceso Electoral Federal 2026-2027.