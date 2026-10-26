Sheinbaum hablará vía telefónica con Lula da Silva tras su victoria electoral en Brasil: “Es una bocanada de aire fresco”

La victoria del mandatario brasileño con 51.78% de los votos consolida un bloque de izquierda en las dos economías más grandes de la región, en un ciclo electoral que había favorecido consecutivamente a candidatos conservadores

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó este lunes el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como “una bocanada de aire fresco” para la región y confirmó que hablará por teléfono con el mandatario brasileño al mediodía para felicitarlo por su reelección.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, un reportero le preguntó sobre el significado del resultado tras el avance de gobiernos de derecha en América del Sur. “Es el triunfo de un presidente, un movimiento popular, un gobierno que representa a su pueblo”, respondió la mandataria mexicana.

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“Estamos felices. Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy, muy contentos”, declaró Sheinbaum al abrir su mañanera de este 26 de octubre.

Sheinbaum define el resultado como “la derrota de un movimiento de derecha”

Sheinbaum describió el triunfo de Lula como “la derrota de un movimiento de derecha” y reconoció “un trabajo muy importante que hizo el pueblo de Brasil con su presidente para revertir el resultado de la primera vuelta”.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el senador Flávio Bolsonaro obtuvo una ligera ventaja sobre Lula. El sistema electoral brasileño exige que el ganador supere el 50% de los votos para evitar una segunda ronda, condición que no se cumplió en esa ocasión.

“Allá son dos vueltas, tiene que ganar con más del cincuenta por ciento de la votación”, explicó la presidenta mexicana. Lula revirtió el resultado en el balotaje del 25 de octubre y se impuso con 51.78% de los votos frente a 48.22% de Bolsonaro, de acuerdo con el conteo oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

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“Nos llevamos con todos los gobiernos del mundo”, dice Sheinbaum, con la excepción de Ecuador

La victoria del mandatario brasileño con 51.78% de los votos consolida un bloque de izquierda en las dos economías más grandes de la región, en un ciclo electoral que había favorecido consecutivamente a candidatos conservadores (Presidencia)

La mandataria mexicana aclaró que su gobierno mantiene relaciones con administraciones de distintas ideologías. “Claro que nosotros nos llevamos con todos los gobiernos del mundo y todos los pueblos del mundo, con excepción de aquellos que, como en el caso de Ecuador, violaron de manera flagrante la soberanía nacional”, afirmó.

Sheinbaum distinguió ese principio general de la cercanía política con el gobierno brasileño. “Pues es un gobierno afín”, señaló sobre la administración de Lula, antes de sumar: “Nos hace sentir muy contentos que un movimiento como el que representa Lula en Brasil haya triunfado”.

La llamada será al mediodía y la presidenta no descarta una gira a Brasil

Brasil elige por cuarta vez a su presidente histórico en una segunda vuelta ajustada, mientras su adversario rechaza el resultado y Donald Trump respalda las acusaciones de fraude, tensando el escenario poselectoral

Un reportero preguntó directamente si Sheinbaum hablaría con Lula. “Hoy a las doce del día vamos a hablar para felicitarle”, respondió la presidenta.

Sobre la posibilidad de retomar un viaje a Brasil, la mandataria mexicana dejó abierta la fecha sin comprometerse a un calendario. “Vamos a ver cuándo es el mejor momento y pues vamos a retomar todos los proyectos conjuntos de diferentes temas, entre otros, la relación Pemex-Petrobras”, explicó.

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La cooperación energética entre las petroleras estatales de ambos países forma parte de la agenda bilateral desde 2025, cuando los gobiernos de México y Brasil firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la seguridad energética y el desarrollo tecnológico conjunto.

Sheinbaum acusa a Meta de favorecer a Bolsonaro durante la jornada electoral

El resultado electoral evita que Claudia Sheinbaum quede como la única mandataria progresista entre los países de mayor peso regional, tras siete victorias presidenciales consecutivas de aspirantes conservadores en 18 meses. REUTERS/Adriano Machado

La presidenta mexicana relacionó el triunfo de Lula con un llamado más amplio a la movilización popular frente al poder de las plataformas digitales. “Acercarse al pueblo siempre. Tener como visión, como objetivo, cumplirle al pueblo y permitir que el pueblo decida”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, durante la jornada electoral brasileña, se denunció que una plataforma tecnológica habría beneficiado a uno de los candidatos. “En plena jornada electoral, eh, denunciaron que una de las plataformas, Meta, estaba dando beneficio a Bolsonaro frente a Lula”, dijo.

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La mandataria mexicana sostuvo que el resultado desmiente el peso de las redes sociales frente a la movilización ciudadana. “Por más redes sociales, pues quien triunfa es el pueblo”, afirmó.

“Una lección para Brasil, para México y para el mundo entero”

El Tribunal Superior Electoral informó que el candidato obtuvo 51.78% de los sufragios, frente al 48.22% de Flávio Bolsonaro, con 99.98% de las urnas contabilizadas en la segunda vuelta del domingo. 26 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

Sheinbaum cerró su intervención con una reflexión sobre el alcance del resultado electoral brasileño. “Eso es muy bueno, muy bueno, porque lo que muestra es que cuando el pueblo decide movilizarse, defender sus derechos, triunfa siempre”, expresó.

“Eso es una lección para Brasil, para México y para el mundo entero”, concluyó la presidenta mexicana en su conferencia matutina de este 26 de octubre.

El resultado mantiene a México y Brasil como las dos economías más grandes de América Latina bajo gobiernos de izquierda, después de que siete elecciones presidenciales consecutivas en la región favorecieran a candidatos conservadores durante los últimos 18 meses.

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