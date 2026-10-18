Bioserie no autorizada de Timbiriche va contra Thalía: su relación con ‘hombres poderosos’ y rivalidad con Paulina Rubio (Foto: Instagram/@paupau_mx)

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La bioserie no autorizada de Timbiriche en ViX y Televisa podría colocar a Thalía en el centro de una nueva controversia después del capítulo 4, según adelanta la periodista Martha Figueroa en su programa de YouTube.

La periodista de espectáculos sostiene que la producción dejaría el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano para abordar la rivalidad con Paulina Rubio y versiones sobre la influencia de Yolanda Miranda en la vida personal de la cantante, un tratamiento que podría provocar una reacción legal.

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Figueroa asegura que los episodios posteriores incluirían referencias a la relación de Thalía con hombres poderosos y al supuesto papel de su madre en esas decisiones. La periodista advierte que esos pasajes podrían abrir un conflicto con la intérprete si se utilizan hechos privados, versiones no comprobadas o situaciones que ella no autorizó para una dramatización.

La serie llega a la plataforma en medio del rechazo de varios exintegrantes del grupo. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Diego Schoening, Alix Bauer y Mariana Garza se deslindan públicamente de la producción y señalan que no participan ni autorizan el uso de sus identidades en el proyecto.

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Martha Figueroa anticipa un capítulo centrado en Thalía y Paulina Rubio

La presentadora plantea que la bioserie cambia de eje tras los capítulos dedicados a la adolescencia de Sasha Sokol y su vínculo con Luis de Llano. De acuerdo con su versión, la siguiente parte de la historia se enfoca en Thalía, en sus tensiones con Paulina Rubio y en la presencia de su madre durante los años del grupo.

El posible contenido revive una de las versiones más repetidas sobre Timbiriche: la rivalidad entre las dos cantantes durante la década de los 80. Paulina Rubio reconoce en distintas ocasiones que existieron roces con Thalía, aunque los ubica en asuntos personales propios de su adolescencia y no en una disputa profesional por carreras musicales.

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Martha Figueroa anticipa un capítulo centrado en Thalía y Paulina Rubio (Foto: Instagram/@timbiri_chemex)

La cantante ha contado que los desacuerdos incluían novios y situaciones sentimentales con integrantes de la agrupación. Sobre el episodio en Toluca, donde ambas se jalonean en el escenario, Rubio ha dicho que las dos “traían cosas atoradas”.

Tiempo después, según el relato de Paulina, ambas se reconcilian durante una gira en Bogotá, Colombia. La artista afirma que lloraron, hablaron de sus diferencias y reconocieron que se querían como hermanas pese a los conflictos que tuvieron dentro del grupo.

1988 aparece como uno de los años que la serie podría retomar para dramatizar ese enfrentamiento. El riesgo para la producción está en convertir testimonios antiguos y versiones personales en escenas que presenten una sola interpretación de los hechos.

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Los exintegrantes de Timbiriche minimizan los conflictos de adolescencia

Erik Rubín, Benny Ibarra, Diego Schoening y Mariana Garza han sostenido en entrevistas colectivas que las fricciones eran parte de la convivencia diaria entre adolescentes. Los integrantes pasaban gran parte del tiempo juntos entre ensayos, giras, grabaciones y presentaciones.

Esa postura contrasta con el tono que podría adoptar una dramatización televisiva. Para los exintegrantes, los medios y los seguidores amplificaron varios de los desacuerdos que ocurrieron durante la etapa juvenil de Timbiriche.

Mariana Garza también se refiere recientemente a la ausencia de Thalía y Paulina Rubio en el deslinde público de la serie. La actriz explica que todos los exmiembros fueron consultados por igual y que cada uno tuvo libertad para decidir si participaba o no en el proyecto.

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La exintegrante evita hablar por las dos cantantes y responde: “No sé, pregúntenles a ellas”. Su declaración deja claro que no existe una postura conjunta de todos los miembros frente a la producción de ViX.

Thalía, por su parte, recuerda en otros momentos los roces de aquella época como un hecho propio de la edad. La cantante describe algunas fricciones en el escenario como situaciones “graciosas” vistas a la distancia y ha sostenido que los resentimientos quedaron atrás.

La serie de ViX recibe críticas por el caso de Sasha Sokol

(Archivo)

La controversia actual de la producción se concentra en el tratamiento de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano. La serie presenta el vínculo y el momento en que la cantante adolescente enfrenta las consecuencias de una relación con el productor.

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Cada episodio incluye una advertencia sobre el caso. El mensaje recuerda que Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano en marzo de 2022 y que autoridades judiciales determinaron responsabilidades en el proceso civil por daño moral.

Macarena García, actriz que interpreta a Sasha, sostiene que la producción busca mostrar la permisividad que existía en los años 80. La actriz plantea que la serie no pretende suavizar el fondo de esa historia y afirma: “Por más que ella quisiera, sigue siendo abuso”.

Parte del público cuestiona que una ficción use un caso de violencia sexual que su protagonista rechaza llevar a la pantalla. En redes sociales, usuarios acusan a la producción de revictimizar a Sokol y de usar una experiencia de abuso como material de entretenimiento.

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Sasha Sokol se mantiene al margen de la serie y rechaza que su experiencia sea utilizada comercialmente sin su participación. El deslinde de los seis exintegrantes también cuestiona la falta de autorización de quienes vivieron directamente los hechos que el programa dramatiza.

La SCJN ratifica la sentencia civil contra Luis de Llano

El contexto judicial aumenta la tensión alrededor de la producción. En junio de 2025, la SCJN ratifica la sentencia civil por daño moral a favor de Sasha Sokol y confirma que existió una relación ilícita marcada por una diferencia de edad y poder.

El fallo establece que Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39 años cuando inició la relación. La Corte también determina que las acciones vinculadas al abuso sexual infantil son imprescriptibles.

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En septiembre de 2026, Luis de Llano es detenido administrativamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La medida ocurre por el incumplimiento de obligaciones derivadas de la sentencia, entre ellas una disculpa pública detallada y la difusión del resumen oficial del fallo.

Los representantes legales del productor también expresan su oposición a la serie antes de su estreno. Señalan que notifican a ViX, TelevisaUnivision y a la productora que no autorizan el uso lucrativo de su nombre e imagen.

La posibilidad de que la historia avance hacia Thalía podría abrir otro frente para la producción. Martha Figueroa sostiene que la cantante tendría motivos para inconformarse si los capítulos presentan como hechos versiones sobre su madre, sus relaciones personales y la rivalidad con Paulina Rubio.