Ella 19 y él 39: así fue el noviazgo de Thalía con el hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz (RS)

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Las declaraciones de Laura Zapata sobre Thalía reactivan la conversación sobre el noviazgo que la cantante sostuvo con Alfredo Díaz Ordaz Borja, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando ella tenía 19 años y buscaba iniciar su carrera como solista.

El tema vuelve a discusión tras el estreno, este 9 de octubre de 2026, de la serie Timbiriche, que también abrió polémica por la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

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Alfredo Díaz Ordaz producía los primeros discos solistas de Thalía

Thalía comenzó su trayectoria musical como integrante de Timbiriche, grupo con el que alcanzó popularidad durante la década de 1980. Al terminar esa etapa, la cantante buscaba construir una identidad propia lejos del proyecto juvenil.

Tenía 19 años cuando conoció a Alfredo Díaz Ordaz, músico y productor que entonces rondaba los 39 años. Él era el menor de los hijos de Gustavo Díaz Ordaz y Guadalupe Borja, y mantenía un interés constante por la música.

Antes de trabajar con Thalía, Díaz Ordaz impulsó diversos proyectos musicales. Entre las agrupaciones que fundó aparecen Shadow Of The Beats, Love Syndicate, Renaissance, Wingman, Al Wildheart y Lucrecia.

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Sus proyectos no lograron consolidarse en la industria, aunque mantuvo contacto con músicos y artistas. Entre los episodios que se le atribuyen figura haber llevado a Jim Morrison a Los Pinos durante el sexenio de su padre.

El encuentro con Thalía ocurrió cuando la intérprete buscaba un productor que respaldara sus primeros pasos como solista. Díaz Ordaz apostó por ella y se convirtió en una de las figuras detrás de sus primeros lanzamientos.

El productor trabajó en los discos Thalía y Mundo de cristal, materiales con los que la cantante comenzó a separar su imagen de Timbiriche. La colaboración ayudó a colocarla en una nueva etapa profesional.

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Thalía y Alfredo Díaz Ordaz convirtieron su relación laboral en un noviazgo

La relación entre Thalía y Díaz Ordaz dejó de ser únicamente profesional. Ambos comenzaron un romance que atrajo atención por la diferencia de edad de 20 años entre ellos.

Mientras Thalía apenas iniciaba su carrera individual, Alfredo Díaz Ordaz ya había tenido un matrimonio previo. También era padre de dos hijas y se encontraba en un proceso de divorcio de Paulina Castañón Ríos Zertuche.

La pareja apareció junta en distintos espacios públicos y alimentó las versiones sobre un compromiso formal. El productor habría utilizado un anillo familiar para pedirle matrimonio a la cantante.

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz convierten su relación laboral en un noviazgo (Foto: Cuna de Grillos)

Cuando fue cuestionada sobre una posible boda, Thalía respondió que compartían intereses musicales y emocionales, aunque evitó confirmar públicamente los planes de matrimonio. “Tiempo al tiempo”, declaró en ese momento.

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La familia de Díaz Ordaz habría expresado su rechazo a la relación. De acuerdo con las versiones que circularon entonces, algunos integrantes de su entorno pidieron que Thalía devolviera la sortija de compromiso.

El desacuerdo familiar provocó tensión entre la pareja. Thalía no se sentía cómoda ante el rechazo, aunque el vínculo se mantuvo durante varios años y los planes de boda continuaron.

La carrera de Thalía crecía mientras prepara una boda con Alfredo Díaz Ordaz

El romance avanzaba al mismo tiempo que Thalía se consolidaba en la televisión. Después de su etapa inicial como solista, la cantante protagonizó producciones como María Mercedes y Marimar.

La exposición que obtuvo en las telenovelas amplió su fama en México y otros países de América Latina. Su vida profesional tomaba impulso mientras su relación con Díaz Ordaz avanzaba hacia el matrimonio.

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Según personas cercanas a la cantante, la pareja ya había comprado artículos para celebrar la boda. Thalía y Alfredo Díaz Ordaz habrían mantenido el compromiso pese a las diferencias con la familia del productor.

El proyecto se interrumpió de forma repentina. Alfredo Díaz Ordaz murió el 15 de diciembre de 1993, a causa de hepatitis C, mientras Thalía se encontraba en las grabaciones de Marimar.

La cantante recibió la noticia durante un descanso de las grabaciones. Años después, relató que quedó paralizada al enterarse de la muerte de quien era su prometido.

La boda nunca se realizó. Personas cercanas a Thalía han señalado que la artista conserva el anillo de compromiso y algunas pertenencias adquiridas para la ceremonia, debido al lugar que Díaz Ordaz ocupó en su vida.

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Laura Zapata menciona el romance al hablar de Sasha Sokol y Luis de Llano

Laura Zapata retomó la relación de su hermana durante un encuentro con reporteros en el AICM. La actriz habló sobre la representación de Sasha Sokol y Luis de Llano en Timbiriche, serie de ViX estrenada este 9 de octubre.

Zapata cuestionó que una menor de edad pudiera ser presentada como responsable de seducir a un adulto. Después planteó que algunas adolescentes buscan figuras paternas en hombres mayores, una declaración que generó rechazo en redes sociales.

Laura Zapata sugirió que la cantante buscaba una figura paterna en Luis de Llano y recordó la relación de su hermana con un hombre 20 años mayor. Sus dichos le valieron críticas en redes. (Cuartoscuro)

La actriz vinculó esa reflexión con la historia de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz. Señaló que su hermana perdió a su padre cuando era niña, aunque matizó que no afirmaba que esa ausencia explicara su relación con el productor.

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También sostuvo que vio a Thalía enamorada y contenta durante el noviazgo. Sus palabras provocaron críticas de usuarios que consideraron que sus comentarios sobre Sokol minimizan la diferencia de edad y de poder que existía en el caso de Luis de Llano.